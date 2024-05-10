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Рим-2024: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Котов, Блинкова, Павлюченкова, Калинская, Потапова

Калинская вышла в третий круг Рима. А Котов со скандалом проиграл американцу
Александр Насонов
Как сыграли российские теннисисты в Риме 10 мая
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Анастасия Павлюченкова допустила 15 двойных ошибок и уступила. Анна Блинкова получила травму.

В пятницу, 10 мая, на супертурнире в Риме начались матчи второго круга в мужском одиночном разряде. В одной из встреч, поставленных вторым запуском, принял участие российский теннисист Павел Котов, занимающий 63-е место в рейтинге ATP. Его оппонентом был 21-летний американец Бен Шелтон, 14-я ракетка мира. В первом круге Шелтон, будучи 12-м сеяным, отдыхал. А Котов не оставил шансов другому представителю США Алексу Михельсену, разгромив соперника со счётом 6:1, 6:1.

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Ранее Павел и Бен никогда не пересекались на корте. Шелтону прочат большое будущее, и сейчас он явно на подъёме. В 2023 году перспективный американец на Australian Open дошёл до четвертьфинала, а на US Open — до полуфинала. В том же минувшем сезоне Бен завоевал свой первый титул (Токио), а уже в этом году взял второй трофей (Хьюстон).

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В первой половине стартового сета теннисисты давали друг другу минимум шансов на своей подаче. Котов под ноль забрал два своих гейма, Шелтон — целых три. В восьмом гейме россиянин сумел уйти с брейк-пойнта — 4:4. В ещё более напряжённом девятом гейме Павел со второй попытки взял чужую подачу, после чего подал на партию, воспользовавшись первым сетболом, — 6:4 за 50 минут.

Во втором сете перевесом владел Шелтон. В своих геймах он отдавал сопернику меньше очков, чем Котов — в своих. В восьмом гейме россиянин вёл 40:15, но проиграл подачу со второго брейк-пойнта. После этого американец спокойно подал на сет — 6:3 за 47 минут.

В решающей партии приключился скандал. В четвёртом гейме Котов получил штрафное очко вследствие второго предупреждения, полученного за затяжку времени. Россиянин, жаловавшийся на слишком шумных болельщиков оппонента и споривший с судьёй на вышке по этому поводу, не был вовремя готов к приёму подачи. Павел, которого освистывали зрители, такое впечатление, даже не хотел продолжать игру, но матч всё же возобновился.

Как и во втором сете, Котову приходилось прилагать больше усилий в своих геймах. В пятом гейме россиянин ушёл с брейк-пойнта, но в девятом забрал лишь один розыгрыш. При 5:4 Шелтон подавал на матч. И реализовал первый же матчбол — 4:6, 6:3, 6:4 за 2 часа 40 минут.

Рим (м). 2-й круг
10 мая 2024, пятница. 14:05 МСК
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 4
         
Павел Котов
Россия
Павел Котов
П. Котов

А в женской сетке проходят заключительные матчи второго круга. 46-я ракетка мира Анна Блинкова встречалась с американкой Даниэль Коллинз (13), которая до игры с россиянкой могла похвастаться потрясающей статистикой: 15 побед в последних 16 матчах. Ранее соперницы лишь раз играли друг с другом, и в 1/8 финала турнира ITF в Чикаго в 2018 году победила Блинкова — 7:6 (8:6), 6:2. Сегодня сильнее оказалась американка — россиянка проиграла первый сет, а в начале второго снялась из-за травмы.

Коллинз не сразу включилась в матч, и Блинкова начала игру с брейка. Россиянка более чем уверенно играла в первых своих геймах и дважды под ноль взяла подачу, в то время как её соперница регулярно ошибалась. Но в шестом гейме случился срыв: две двойные ошибки, в том числе на брейк-пойнте. И американка, старавшаяся вносить разнообразие в игру, применяя укороченные, сравняла счёт — 3:3. После этого девушки забрали по гейму на подаче, а следующие два гейма выиграла Даниэль. В 10-м гейме Анна имела 40:15, однако стала грешить неточностями и отдала партию с первого же сетбола — 6:4 в пользу Коллинз за 39 минут.

А во втором сете всё закончилось быстро. Блинкова в первом гейме четырежды выходила на брейк-пойнт, но не использовала ни одного шанса. В одном из розыгрышей Анна травмировала ногу, пытаясь проскользить на грунте. Она взяла медицинский перерыв, во время которого Даниэль подошла к сопернице, узнала, что случилось, и принесла полотенце и бутылку воды. Блинкова попыталась вернуться на корт, но после первого же розыгрыша стало понятно, что продолжение борьбы не представляется возможным.

Рим (ж). 2-й круг
10 мая 2024, пятница. 12:05 МСК
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6
4
         
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Финалистка «Ролан Гаррос» 2021 года Анастасия Павлюченкова (20) вышла на корт с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, занимающей 47-ю строчку в мировой классификации. Павлюченкова была впереди по личным встречам со счётом 3-2, однако на грунте уступала 1-2. Она выигрывала у Соррибес-Тормо на «Ролан Гаррос» — 2016, на Мальорке-2017 и на Олимпиаде-2020, состоявшейся в 2021 году. Сара победила в Чарльстоне-2015 на отказе Анастасии в середине второй партии, а также в Мадриде-2022 (6:3, 2:6, 6:3).

Павлюченкова в первом же гейме допустила две двойные ошибки, и её соперница сразу же повела с брейком. В пятом гейме россиянка ещё раз уступила свою подачу, один брейк отыграла, но в концовке опять отдала свой гейм — 6:3 в пользу Соррибес-Тормо за 40 минут.

Вторую партию Анастасия провела на совершенно ином уровне. Она заиграла гораздо точнее, и Сара в этом сете не имела особых шансов, взяв лишь один гейм. Павлюченкова только в четвёртом гейме дала сопернице выйти на брейк-пойнт, но и его отыграла и в итоге выиграла сет за 35 минут со счётом 6:1. Единственное, у Анастасии к этому моменту скопилось уже целых семь двойных ошибок: четыре в первой партии и три — во второй.

В решающем сете теннисистки только и делали, что отдавали свои геймы. При этом Павлюченкова продолжала собирать двойные (15 за матч). До 3:3 включительно соперницы шли с брейками. Затем россиянка наконец-то взяла гейм на подаче, а в восьмом гейме упустила два брейк-пойнта — 4:4. Судьба матча по факту решилась в марафонском 11-м гейме, по ходу которого Анастасия допустила пять двойных ошибок, в том числе на четвёртом брейк-пойнте. После этого Соррибес-Тормо подала на матч — 6:3, 1:6, 7:5 за 2 часа 23 минуты.

Рим (ж). 2-й круг
10 мая 2024, пятница. 12:10 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		1 7
         
Сара Соррибес-Тормо
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо

43-й номер мировой классификации Анастасия Потапова провела поединок с чемпионкой «Ролан Гаррос» 2017 года Еленой Остапенко (9). Счёт личных встреч был 1-0 в пользу Остапенко. Она одержала волевую победу на траве Бирмингема прошлым летом — 5:7, 6:2, 6:4. Сегодня представительница Латвии повторила свой успех.

В начале матча вперёд вырвалась Остапенко, несмотря на то что Потапова во втором гейме дважды подала навылет. В четвёртом гейме россиянка сделала две двойные ошибки, в том числе на брейк-пойнте, а затем латвийка ушла с брейк-пойнта и повела 4:1 с брейком. Но следующие три гейма забрала Анастасия. В седьмом гейме Елена наошибалась, и Потапова отыграла брейк, после чего сравняла счёт на подаче — 4:4. Но большего ей добиться не удалось. Остапенко взяла подачу, а затем дожала соперницу с третьего сетбола на приёме — 6:4 за 49 минут.

Во второй партии первый брейк сделала Остапенко, после того как Потапова во втором гейме допустила двойную ошибку на брейк-пойнте. В следующем гейме представительница Латвии подарила россиянке брейк, ошибаясь в обменах, но тут же ещё раз взяла её подачу — Анастасия проиграла гейм с 30:0 и стала уступать 1:3. Этот парад брейков закончился только в седьмом гейме. Хотя и в нём Потапова могла сделать брейк, но Остапенко отыгралась с 0:40 и повела 5:2. А восьмой гейм стал последним. Россиянка так ни разу и не взяла свою подачу в этом сете. Анастасия ушла с двойного матчбола, но на третьем уже ничего поделать не смогла — 6:4, 6:2 в пользу Остапенко за 1 час 37 минут.

Рим (ж). 2-й круг
10 мая 2024, пятница. 14:10 МСК
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

Анна Калинская (23) сражалась с 21-летней Кларой Таусон (Q) из Дании. Это был первый очный матч Калинской и Таусон, занимающей 78-е место в рейтинге WTA. Россиянка выиграла первый сет со счётом 6:1, но это не тот случай, когда игра шла в одну калитку. Таусон, правда, не выиграла ни одного своего гейма, но без борьбы также не отдала ни одного. Так, четвёртый гейм Анна взяла с третьего брейк-пойнта, а шестой — аж с четвёртого! При этом у Калинской тоже возникали большие проблемы на подаче. В первом гейме она ушла с двух брейк-пойнтов, а пятый отдала под ноль. И только в седьмом спокойно подала на партию, проиграв лишь одно очко.

Во втором сете Таусон так и не наладила подачу. Она забрала лишь один свой гейм, а именно первый. Как и в первой партии, Калинская позволила сопернице сделать только один брейк, а сама трижды взяла её подачу. Подавая на матч, Анна отыграла брейк-пойнт и реализовала второй матчбол — 6:1, 6:2 за 1 час 26 минут.

В третьем круге Калинская сыграет с либо с украинкой Элиной Свитолиной (16), либо с итальянкой Сарой Эррани (WC).

Рим (ж). 2-й круг
10 мая 2024, пятница. 14:50 МСК
Клара Таусон
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Наконец, чемпионка Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина, которая год назад завоевала титул в Риме, снялась с турнира. Спортсменка приняла такое решение из-за болезни.

«Я огорчена, что мне придётся отказаться от участия в турнире в Риме в этом году. К сожалению, я не чувствую себя достаточно хорошо, чтобы участвовать в соревнованиях. У меня остались хорошие воспоминания о прошлогоднем турнире. Я с нетерпением ждала возможности защитить свой титул. Рим — особенный для меня город. Жду следующего года, чтобы вернуть себе титул и сыграть перед итальянскими болельщиками», — сказала Рыбакина.

Рим-2024. Женщины. Турнирная сетка

Также сегодня в борьбу на турнире вступит Карен Хачанов. Он сыграет с бывшим российским, а ныне казахстанским теннисистом Александром Шевченко.

Рим-2024. Мужчины. Турнирная сетка

Супертурнир в Риме закончится 19 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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