Калинская вышла в третий круг Рима. А Котов со скандалом проиграл американцу

В пятницу, 10 мая, на супертурнире в Риме начались матчи второго круга в мужском одиночном разряде. В одной из встреч, поставленных вторым запуском, принял участие российский теннисист Павел Котов, занимающий 63-е место в рейтинге ATP. Его оппонентом был 21-летний американец Бен Шелтон, 14-я ракетка мира. В первом круге Шелтон, будучи 12-м сеяным, отдыхал. А Котов не оставил шансов другому представителю США Алексу Михельсену, разгромив соперника со счётом 6:1, 6:1.

Ранее Павел и Бен никогда не пересекались на корте. Шелтону прочат большое будущее, и сейчас он явно на подъёме. В 2023 году перспективный американец на Australian Open дошёл до четвертьфинала, а на US Open — до полуфинала. В том же минувшем сезоне Бен завоевал свой первый титул (Токио), а уже в этом году взял второй трофей (Хьюстон).

В первой половине стартового сета теннисисты давали друг другу минимум шансов на своей подаче. Котов под ноль забрал два своих гейма, Шелтон — целых три. В восьмом гейме россиянин сумел уйти с брейк-пойнта — 4:4. В ещё более напряжённом девятом гейме Павел со второй попытки взял чужую подачу, после чего подал на партию, воспользовавшись первым сетболом, — 6:4 за 50 минут.

Во втором сете перевесом владел Шелтон. В своих геймах он отдавал сопернику меньше очков, чем Котов — в своих. В восьмом гейме россиянин вёл 40:15, но проиграл подачу со второго брейк-пойнта. После этого американец спокойно подал на сет — 6:3 за 47 минут.

В решающей партии приключился скандал. В четвёртом гейме Котов получил штрафное очко вследствие второго предупреждения, полученного за затяжку времени. Россиянин, жаловавшийся на слишком шумных болельщиков оппонента и споривший с судьёй на вышке по этому поводу, не был вовремя готов к приёму подачи. Павел, которого освистывали зрители, такое впечатление, даже не хотел продолжать игру, но матч всё же возобновился.

Как и во втором сете, Котову приходилось прилагать больше усилий в своих геймах. В пятом гейме россиянин ушёл с брейк-пойнта, но в девятом забрал лишь один розыгрыш. При 5:4 Шелтон подавал на матч. И реализовал первый же матчбол — 4:6, 6:3, 6:4 за 2 часа 40 минут.

А в женской сетке проходят заключительные матчи второго круга. 46-я ракетка мира Анна Блинкова встречалась с американкой Даниэль Коллинз (13), которая до игры с россиянкой могла похвастаться потрясающей статистикой: 15 побед в последних 16 матчах. Ранее соперницы лишь раз играли друг с другом, и в 1/8 финала турнира ITF в Чикаго в 2018 году победила Блинкова — 7:6 (8:6), 6:2. Сегодня сильнее оказалась американка — россиянка проиграла первый сет, а в начале второго снялась из-за травмы.

Коллинз не сразу включилась в матч, и Блинкова начала игру с брейка. Россиянка более чем уверенно играла в первых своих геймах и дважды под ноль взяла подачу, в то время как её соперница регулярно ошибалась. Но в шестом гейме случился срыв: две двойные ошибки, в том числе на брейк-пойнте. И американка, старавшаяся вносить разнообразие в игру, применяя укороченные, сравняла счёт — 3:3. После этого девушки забрали по гейму на подаче, а следующие два гейма выиграла Даниэль. В 10-м гейме Анна имела 40:15, однако стала грешить неточностями и отдала партию с первого же сетбола — 6:4 в пользу Коллинз за 39 минут.

А во втором сете всё закончилось быстро. Блинкова в первом гейме четырежды выходила на брейк-пойнт, но не использовала ни одного шанса. В одном из розыгрышей Анна травмировала ногу, пытаясь проскользить на грунте. Она взяла медицинский перерыв, во время которого Даниэль подошла к сопернице, узнала, что случилось, и принесла полотенце и бутылку воды. Блинкова попыталась вернуться на корт, но после первого же розыгрыша стало понятно, что продолжение борьбы не представляется возможным.

Финалистка «Ролан Гаррос» 2021 года Анастасия Павлюченкова (20) вышла на корт с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, занимающей 47-ю строчку в мировой классификации. Павлюченкова была впереди по личным встречам со счётом 3-2, однако на грунте уступала 1-2. Она выигрывала у Соррибес-Тормо на «Ролан Гаррос» — 2016, на Мальорке-2017 и на Олимпиаде-2020, состоявшейся в 2021 году. Сара победила в Чарльстоне-2015 на отказе Анастасии в середине второй партии, а также в Мадриде-2022 (6:3, 2:6, 6:3).

Павлюченкова в первом же гейме допустила две двойные ошибки, и её соперница сразу же повела с брейком. В пятом гейме россиянка ещё раз уступила свою подачу, один брейк отыграла, но в концовке опять отдала свой гейм — 6:3 в пользу Соррибес-Тормо за 40 минут.

Вторую партию Анастасия провела на совершенно ином уровне. Она заиграла гораздо точнее, и Сара в этом сете не имела особых шансов, взяв лишь один гейм. Павлюченкова только в четвёртом гейме дала сопернице выйти на брейк-пойнт, но и его отыграла и в итоге выиграла сет за 35 минут со счётом 6:1. Единственное, у Анастасии к этому моменту скопилось уже целых семь двойных ошибок: четыре в первой партии и три — во второй.

В решающем сете теннисистки только и делали, что отдавали свои геймы. При этом Павлюченкова продолжала собирать двойные (15 за матч). До 3:3 включительно соперницы шли с брейками. Затем россиянка наконец-то взяла гейм на подаче, а в восьмом гейме упустила два брейк-пойнта — 4:4. Судьба матча по факту решилась в марафонском 11-м гейме, по ходу которого Анастасия допустила пять двойных ошибок, в том числе на четвёртом брейк-пойнте. После этого Соррибес-Тормо подала на матч — 6:3, 1:6, 7:5 за 2 часа 23 минуты.

43-й номер мировой классификации Анастасия Потапова провела поединок с чемпионкой «Ролан Гаррос» 2017 года Еленой Остапенко (9). Счёт личных встреч был 1-0 в пользу Остапенко. Она одержала волевую победу на траве Бирмингема прошлым летом — 5:7, 6:2, 6:4. Сегодня представительница Латвии повторила свой успех.

В начале матча вперёд вырвалась Остапенко, несмотря на то что Потапова во втором гейме дважды подала навылет. В четвёртом гейме россиянка сделала две двойные ошибки, в том числе на брейк-пойнте, а затем латвийка ушла с брейк-пойнта и повела 4:1 с брейком. Но следующие три гейма забрала Анастасия. В седьмом гейме Елена наошибалась, и Потапова отыграла брейк, после чего сравняла счёт на подаче — 4:4. Но большего ей добиться не удалось. Остапенко взяла подачу, а затем дожала соперницу с третьего сетбола на приёме — 6:4 за 49 минут.

Во второй партии первый брейк сделала Остапенко, после того как Потапова во втором гейме допустила двойную ошибку на брейк-пойнте. В следующем гейме представительница Латвии подарила россиянке брейк, ошибаясь в обменах, но тут же ещё раз взяла её подачу — Анастасия проиграла гейм с 30:0 и стала уступать 1:3. Этот парад брейков закончился только в седьмом гейме. Хотя и в нём Потапова могла сделать брейк, но Остапенко отыгралась с 0:40 и повела 5:2. А восьмой гейм стал последним. Россиянка так ни разу и не взяла свою подачу в этом сете. Анастасия ушла с двойного матчбола, но на третьем уже ничего поделать не смогла — 6:4, 6:2 в пользу Остапенко за 1 час 37 минут.

Анна Калинская (23) сражалась с 21-летней Кларой Таусон (Q) из Дании. Это был первый очный матч Калинской и Таусон, занимающей 78-е место в рейтинге WTA. Россиянка выиграла первый сет со счётом 6:1, но это не тот случай, когда игра шла в одну калитку. Таусон, правда, не выиграла ни одного своего гейма, но без борьбы также не отдала ни одного. Так, четвёртый гейм Анна взяла с третьего брейк-пойнта, а шестой — аж с четвёртого! При этом у Калинской тоже возникали большие проблемы на подаче. В первом гейме она ушла с двух брейк-пойнтов, а пятый отдала под ноль. И только в седьмом спокойно подала на партию, проиграв лишь одно очко.

Во втором сете Таусон так и не наладила подачу. Она забрала лишь один свой гейм, а именно первый. Как и в первой партии, Калинская позволила сопернице сделать только один брейк, а сама трижды взяла её подачу. Подавая на матч, Анна отыграла брейк-пойнт и реализовала второй матчбол — 6:1, 6:2 за 1 час 26 минут.

В третьем круге Калинская сыграет с либо с украинкой Элиной Свитолиной (16), либо с итальянкой Сарой Эррани (WC).

Наконец, чемпионка Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина, которая год назад завоевала титул в Риме, снялась с турнира. Спортсменка приняла такое решение из-за болезни.

«Я огорчена, что мне придётся отказаться от участия в турнире в Риме в этом году. К сожалению, я не чувствую себя достаточно хорошо, чтобы участвовать в соревнованиях. У меня остались хорошие воспоминания о прошлогоднем турнире. Я с нетерпением ждала возможности защитить свой титул. Рим — особенный для меня город. Жду следующего года, чтобы вернуть себе титул и сыграть перед итальянскими болельщиками», — сказала Рыбакина.

Также сегодня в борьбу на турнире вступит Карен Хачанов. Он сыграет с бывшим российским, а ныне казахстанским теннисистом Александром Шевченко.

Супертурнир в Риме закончится 19 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».