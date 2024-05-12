Хачанов установил личный рекорд в Риме. Карен впервые пробился в 4-й круг этого «Мастерса»

В воскресенье, 12 мая, на супертурнире в Риме стартовали матчи третьего круга в мужском одиночном разряде. Свой поединок сегодня проводил и третья ракетка России Карен Хачанов. Его оппонентом стал аргентинец Франсиско Серундоло, который сейчас занимает 22-е место в рейтинге ATP.

Оба теннисиста уже успели сыграть по одной встрече на итальянском «Мастерсе». На старте соревнований 27-летний москвич в двух сетах одолел представителя Казахстана Александра Шевченко со счётом 6:4, 6:4. Франциско, в свою очередь, в первом круге Рима оказался сильнее хозяина кортов Маттео Джиганте — 6:1, 6:3.

Хачанов и Серундоло четырежды встречались между собой в официальных матчах, и все три раза побеждал именно отечественный спортсмен. Он выиграл в трёх сетах в первом круге «Мастерса» в Монреале в 2022 году (7:6, 5:7, 6:3), в четвертьфинале Майами-2023 (6:3, 6:2), в третьем круге Майами-2024 (6:1, 5:7, 7:6) и во втором раунде Монте-Карло-2024 (4:6, 6:4, 6:3).

В начале нового очного противостояния оба игрока имели шансы сделать брейк. При этом и Карену, и Франсиско всё никак не удавалось взять чужую подачу. В дебюте игры наблюдалась очень упорная борьба. Однако при счёте 2:2 россиянин сделал важный брейк, который позволил ему завладеть преимуществом. После этого Хачанов стал играть ещё более активно и агрессивно. В результате выиграл ещё четыре гейма подряд и закрыл стартовый сет со счётом 6:2 за 44 минуты. Отметим, что за всю партию серебряный призёр токийской Олимпиады в одиночном разряде допустил лишь одну невынужденную ошибку.

На старте второго сета Карен чуть отпустил инициативу и позволил противнику включиться игру. Серундуло сделал ранний брейк и повёл со счётом 3:0. Но представитель Аргентины не смог довести начатое до конца. В середине партии 22-я ракетка мира упустил свою подачу с двойного геймбола. Затем отечественный теннисист и вовсе сравнял цифры на табло — 3:3. Чувствовалось, что 27-летний спортсмен снова завладел игровым и психологическим преимуществом. Решающий момент встречи произошёл при счёте 4:4. Франсиско отдал свой гейм с 30:0 — 5:4 в пользу Хачанова. Карен вышел подавать на матч, что у него и получилось. Таким образом, Хачанов одолел оппонента со счётом 6:2, 6:4 за 1 час и 32 минуты и впервые в карьере шагнул в 4-й круг римского супертурнира. До сегодняшнего дня уроженец Москвы не проходил на этих состязаниях дальше 3-го круга. За выход в четвертьфинал «тысячника» в столице Италии третья ракетка России сыграет с лучшим из пары Новак Джокович — Алехандро Табило.

Российская пара Вера Звонарёва/Мирра Андреева также проводила свой поединок на супертурнире в Риме 12 мая. Оппонентом отечественного тандема в матче 1/8 финала был интернациональный дуэт Кори Гауфф (США)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия). В середине первой партии наши девушки впервые сделали брейк, однако удержать его не сумели — 4:4. Затем Вера и Мирра ещё раз взяли чужую подачу. В итоге Звонарёва и Андреева-младшая подали на сет, уйдя со счёта 15:40 — 6:4 за 41 минуту.

На старте второй партии россиянки сделали брейк под ноль, затем закрепив своё преимущество — 2:0. Впоследствии обе пары имели шансы на приёме, однако так и не сумели воспользоваться ими. При счёте 4:3 американско-новозеландский тандем всё же сделал обратный брейк, а затем взял ещё два гейма подряд, а вместе с ними и второй сет — 6:4 за 45 минут. На супер-тай-брейке сильнее оказались также Кори Гауфф/Эрин Рутлифф — 10:8. За выход в полуфинал турнира в Риме девушки сразятся с победительницами пары Эри Ходзуми/Макото Ниномия — Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд.

Супертурнир в Риме завершится 19 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».