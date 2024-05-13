Медведев одолел наследника Джоковича на «Мастерсе». Даниил выиграл 8-й матч подряд в Риме

В понедельник, 13 мая, на супертурнире в Риме завершились матчи третьего раунда в мужском одиночном разряде. В заключительной встрече дня выступил чемпион US Open 2021 года, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев, посеянный под вторым номером. В соперниках у него оказался квалифаер Хамад Меджедович. 20-летний серб не входит в топ-100 рейтинга ATP (121-е место), но это не помешало ему обыграть Алехандро Давидович-Фокину (30) во втором круге — 7:6, 6:4. Медведев же в своём первом матче на турнире прошёл британца Джека Дрэйпера, также в двух партиях — 7:5, 6:4.

Первая ракетка России стал лучшим в Риме год назад — это его первый трофей на грунте. У Даниила 20 титулов на профессиональном уровне, но ему ещё ни разу не удавалось дважды выиграть один и тот же турнир. «Это очень странно. Я думаю, что это совпадение, невезение. Вне зависимости от того, на каком турнире я играю, я хочу победить. Неважно, выигрывал я его раньше или нет. Я очень надеюсь, что однажды в своей карьере смогу победить там, где уже завоёвывал титул. Сейчас у меня снова есть шанс сделать это, и я постараюсь этого добиться», — сказал Медведев на пресс-конференции после победы во втором раунде.

Что касается Меджедовича, то впервые он громко заявил о себе в сезоне-2023, когда выиграл молодёжный Итоговый турнир. Титулов на взрослом уровне у него пока нет. Но это, по всей видимости, временное явление, особенно если учесть, что Хамада поддерживает не кто иной, как Новак Джокович.

«Он похож на медведя больше, чем я. Сильный. Может, чуть меньше, но больше похож на медведя. Я знаю его немного. Думаю, в прошлом году все увидели, что он может играть очень хорошо. Он был немного травмирован, если я правильно понимаю, в этом году. Думаю, он войдёт в сотню лучших теннисистов. Достигнет ли он таких хороших результатов — это вопрос времени.

Я постараюсь изо всех сил остановить его выступление на этом турнире. Конечно, с точки зрения игры я не так уж много знаю о нём. Похоже, он очень агрессивный игрок. Мне придётся предоставить моей команде возможность немного рассказать, как он играет, а также попытаться во время матча увидеть, что я могу сделать, чтобы победить его. Но я думаю, что в будущем он может стать очень сильным игроком», — говорил Медведев в преддверии встречи с соперником с похожей фамилией. Ранее они, к слову, не пересекались на корте.

Хамад Меджедович сразу после победы на молодёжном Итоговом турнире 2023 года Фото: Adam Pretty/Getty Images

В начале матча преимущество было у Медведева. Россиянин уже в первом гейме сделал брейк, затем контролировал ход игры, уверенно забирая свои геймы. Так продолжалось до восьмого гейма, когда у Даниила случился провал. Он взял лишь один розыгрыш на подаче, допустив при этом две двойные ошибки, в том числе на брейк-пойнте. И Меджедович, который до этого также довольно спокойно держал подачу, за исключением того первого гейма, сравнял счёт — 4:4.

В девятом гейме Медведев сумел дожать соперника с четвёртого брейк-пойнта. Меджедович в ключевой момент допустил двойную ошибку, после чего в сердцах швырнул ракетку на корт — и удостоился свиста со стороны зрителей.

Хамад Меджедович швыряет ракетку на корт в матче с Даниилом Медведевым на «Мастерсе» в Риме-2024 Фото: Скриншот из трансляции

Но подать на сет россиянин не смог. Даниил вновь неудачно провёл гейм на подаче, выиграв лишь одно очко. Ситуация до предела осложнилась в 12-м гейме, когда Медведев подавал при 5:6 не в свою пользу. Он вёл 30:0, потом проиграл три очка, но ушёл с сетбола и перевёл партию в тай-брейк. В нём преимущество было на стороне Даниила. Хамад отыгрывал мини-брейки, но вперёд не выходил. При 6:4 у россиянина был двойной сетбол, и на подаче он сделал очередную двойную (шестую за сет), а на приёме оппонент пробил в сетку — 7:6 (7:5) в пользу Медведева за 1 час 5 минут.

Таким образом, партию выиграл тот, кто меньше ошибался. Меджедович собрал 32 невынужденные ошибки, а Медведев — 13. Виннерсов же у обоих теннисистов было немного: у серба — 12, у россиянина — всего пять.

В начале второй партии проблемы Медведева на подаче никуда не делись. Россиянин регулярно допускал неточности, но всё же смог отыграть все четыре брейк-пойнта в первом гейме, длившемся более 10 минут. Для сравнения, Меджедович свою подачу взял под ноль — 1:1. После этого серб шикарно отработал на приёме, выдав три ярких виннерса, вырвался вперёд с брейком и подтвердил его — 3:1.

В пятом гейме Медведев продолжал сорить ошибками, сделав ещё три двойные (всего их к тому моменту было уже 10). Россиянин вытащил подачу, отыграв ещё два брейк-пойнта. Но больше в этом сете успехов у него не было. Оставшиеся три гейма Даниил проиграл. В седьмом гейме Хамад, который вообще стал значительно реже ошибаться в этой партии, использовал второй брейк-пойнт, после чего подал под ноль — 6:2 за 50 минут.

Даниил Медведев в матче с Хамадом Меджедовичем на «Мастерсе» в Риме-2024 Фото: Mike Hewitt/Getty Images

В решающей партии Меджедович перехватил эстафету у Медведева в том, что касается проблем в своих геймах. Во втором гейме серб допустил две двойные, но ушёл с брейк-пойнта, а вот в четвёртом россиянин воспользовался первой же возможностью забрать подачу оппонента. Свои геймы Даниил до поры до времени забирал спокойно, особенно если сравнить с тем, что творилось во втором сете.

В следующих трёх геймах ситуация перевернулась с ног на голову. Меджедович проиграл лишь два очка и, сделав брейк, подал после этого под ноль, сравняв таким образом счёт — 4:4. В девятом гейме Медведев спасся с 0:30, а серб после этого легко взял подачу — 5:5. В концовке нервы крепче оказались у Даниила: 11-й гейм он забрал под ноль, а в 12-м реализовал первый же матчбол на приёме (Хамад в долгом обмене пробил в сетку) — 7:6 (7:5), 2:6, 7:5 за 2 часа 53 минуты.

Так Медведев продолжил серию побед в Риме. С учётом прошлого сезона она составляет уже восемь матчей. В четвёртом круге россиянин сыграет с американцем Томми Полом (14), которого можно назвать «клиентом» Даниила. Медведев выиграл у Пола все три предыдущие встречи, в том числе на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в этом году.

Супертурнир в Риме закончится 19 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».