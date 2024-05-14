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Даниил Медведев, Карен Хачанов, Ига Свёнтек: онлайн-трансляция, Рим-2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Хачанов бьётся за 1/4 финала Рима! А Медведев ждёт выхода на корт. LIVE!
Даниил Сальников
Теннисный турнир в Риме. LIVE!
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На грунтовом «Мастерсе» во вторник пройдут матчи четвёртого круга у мужчин. На кортах появятся и трое россиян. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на супертурнире в Риме-2024. Во вторник, 14 мая, у мужчин полностью состоится четвёртый круг, а у женщин начнутся четвертьфиналы. Сыграют в этот день и два россиянина – действующий чемпион Даниил Медведев (второй номер посева) и Карен Хачанов (16). Карен сразится с обидчиком Новака Джоковича – чилийцем Алехандро Табило, а Даниилу достался в соперники американец Томми Пол. Проведёт свой матч парного разряда и Александра Панова. Вместе с напарницей Джулианой Олмос из Мексики она сразится за место в 1/2 финала. В женской одиночке пройдут встречи Ига Свёнтек – Мэдисон Кис и Кори Гауфф – Чжэн Циньвэнь. Следите за событиями дня в нашей лайв-статье.

Рим-2024. Мужчины. Сетка
Рим-2024. Женщины. Сетка
Рим-2024. Парный разряд. Женщины. Сетка
Рим (м). 4-й круг
14 мая 2024, вторник. 12:05 МСК
Алехандро Табило
Чили
Алехандро Табило
А. Табило
1-й сет
1 2 3
         
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Рим (ж). 1/4 финала
14 мая 2024, вторник. 14:00 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Мэдисон Кис
США
Мэдисон Кис
М. Кис
Рим — парный разряд (ж). 1/4 финала
14 мая 2024, вторник. 13:30 МСК
Кэролайн Доулхайд
США
Кэролайн Доулхайд
Дезире Кравчик
США
Дезире Кравчик
К. Доулхайд Д. Кравчик
Не начался
1 2 3
         
         
Джулиана Олмос
Мексика
Джулиана Олмос
Александра Панова
Россия
Александра Панова
Д. Олмос А. Панова
Рим (м). 4-й круг
14 мая 2024, вторник. 17:00 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

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Хачанов начинает сражение Расписание вторника
Live Даниил Сальников

Хачанов начинает сражение

Начинается игровой день, и первым запуском сегодня играет Карен Хачанов, который сражается с обидчиком Новака Джоковича — чилийцем Алехандро Табило. За всеми подробностями матча следите в нашей текстовой трансляции.

Рим (м). 4-й круг
14 мая 2024, вторник. 12:05 МСК
Алехандро Табило
Чили
Алехандро Табило
А. Табило
1-й сет
1 2 3
         
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
11:47 Даниил Сальников

У нас вышел материал нашего корреспондента Екатерины Мурадян, которая работает на турнире в Риме.

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11:35 Даниил Сальников

А вот Андрей Рублёв накануне сошёл с дистанции, проиграв другому квалифаеру — французу Александру Мюллеру.

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11:19 Даниил Сальников

Расписание вторника

Расписание дня для российских болельщиков сегодня предельно понятно. Сначала всё внимание на Карена Хачанова, а вечером — на Даниила Медведева.

11:14 Даниил Сальников

Даниил Медведев накануне одержал непростую победу над юным сербом Хамадом Меджедовичем, и теперь у россиянина осталось меньше суток на восстановление и подготовку к сегодняшнему поединку 4-го круга.

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