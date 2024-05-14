Хачанов бьётся за 1/4 финала Рима! А Медведев ждёт выхода на корт. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на супертурнире в Риме-2024. Во вторник, 14 мая, у мужчин полностью состоится четвёртый круг, а у женщин начнутся четвертьфиналы. Сыграют в этот день и два россиянина – действующий чемпион Даниил Медведев (второй номер посева) и Карен Хачанов (16). Карен сразится с обидчиком Новака Джоковича – чилийцем Алехандро Табило, а Даниилу достался в соперники американец Томми Пол. Проведёт свой матч парного разряда и Александра Панова. Вместе с напарницей Джулианой Олмос из Мексики она сразится за место в 1/2 финала. В женской одиночке пройдут встречи Ига Свёнтек – Мэдисон Кис и Кори Гауфф – Чжэн Циньвэнь. Следите за событиями дня в нашей лайв-статье.
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Хачанов начинает сражение
Начинается игровой день, и первым запуском сегодня играет Карен Хачанов, который сражается с обидчиком Новака Джоковича — чилийцем Алехандро Табило. За всеми подробностями матча следите в нашей текстовой трансляции.
У нас вышел материал нашего корреспондента Екатерины Мурадян, которая работает на турнире в Риме.
А вот Андрей Рублёв накануне сошёл с дистанции, проиграв другому квалифаеру — французу Александру Мюллеру.
Расписание вторника
Расписание дня для российских болельщиков сегодня предельно понятно. Сначала всё внимание на Карена Хачанова, а вечером — на Даниила Медведева.
Даниил Медведев накануне одержал непростую победу над юным сербом Хамадом Меджедовичем, и теперь у россиянина осталось меньше суток на восстановление и подготовку к сегодняшнему поединку 4-го круга.
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