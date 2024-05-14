На грунтовом «Мастерсе» во вторник пройдут матчи четвёртого круга у мужчин. На кортах появятся и трое россиян. Подробности – в трансляции.

Хачанов бьётся за 1/4 финала Рима! А Медведев ждёт выхода на корт. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на супертурнире в Риме-2024. Во вторник, 14 мая, у мужчин полностью состоится четвёртый круг, а у женщин начнутся четвертьфиналы. Сыграют в этот день и два россиянина – действующий чемпион Даниил Медведев (второй номер посева) и Карен Хачанов (16). Карен сразится с обидчиком Новака Джоковича – чилийцем Алехандро Табило, а Даниилу достался в соперники американец Томми Пол. Проведёт свой матч парного разряда и Александра Панова. Вместе с напарницей Джулианой Олмос из Мексики она сразится за место в 1/2 финала. В женской одиночке пройдут встречи Ига Свёнтек – Мэдисон Кис и Кори Гауфф – Чжэн Циньвэнь. Следите за событиями дня в нашей лайв-статье.

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