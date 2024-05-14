«Форца, Медди!» Итальянцы влюблены в Медведева и гонят его к защите титула в Риме

Всё внимание теннисного сообщества в первой половине мая приковано к Риму. Лучшие теннисисты и теннисистки мира приехали в Вечный город в надежде завоевать престижный трофей. Болельщики не отстают. Теннисным фанатам тоже хочется заполучить свой приз: один надеется сделать фото со звездой, другой — посетить матч любимого игрока, а кто-то мечтает впитать атмосферу теннисного карнавала.

«Чемпионат» не остался в стороне. Наш корреспондент отправился в Рим, чтобы узнать, что именно делает этот турнир особенным и любимым для нескольких поколений как спортсменов, так и болельщиков.

Спортивный комплекс «Форо Италико», на территории которого одновременно проходят турниры ATP Masters 1000 и WTA-1000, располагается относительно недалеко от центра итальянской столицы. Из самого сердца Рима до территории «Форо Италико» можно дойти пешком примерно за час.

По мере приближения к комплексу начинаешь замечать различные напоминания о том, что в этом районе проходит большое теннисное событие. То встретишь людей с ракетками в рюкзаках, то увидишь плакаты с Янником Синнером и другими звёздами итальянского тенниса (о «синнеромании» ещё поговорим ниже).

Плакаты с Янником Синнером развешаны по всему Риму Фото: Екатерина Мурадян, «Чемпионат»

Наконец, вот она, территория «Форо Италико». Бесконечные толпы и очереди в Риме – обычное дело. Однако здесь всё немного иначе, нежели в туристическом центре. Все эти люди объединены единой и очень конкретной страстью – любовью к теннису.

Возможно, первая ассоциация с римским турниром для многих – это невероятной красоты и величия арена Николы Пьетранджели. Белоснежные статуи, расставленные по периметру стадиона, каждый раз поражают. И это спортивное сооружение? Впрочем, мы ведь в Италии. Скульптуры не являются памятниками античности, их создали лишь в прошлом веке.

У арены постоянно собираются очереди. Вновь прибывшие на территорию комплекса болельщики стремятся попасть на быстро заполняющиеся трибуны Пьетранджели. Однако тут кто успел, тот и сел.

Попадая на территорию комплекса впервые, поначалу и не знаешь, куда бежать. Идти на стадион смотреть матч (ещё и хороший вопрос, какой матч выбрать)? Отправиться наблюдать за игроками на тренировочных кортах? Изучить весь предлагаемый ассортимент мерча турнира? Или пойти поесть – мы же в Италии, в конце концов? Конечно, это далеко не весь список активностей.

Как оказалось, многие зрители и вовсе предпочитают максимально активное времяпрепровождение. Прямо у Центрального корта разные компании молодых людей играли в футбол. Только вместо обычного мяча они использовали теннисный (тот большой мячик, что можно купить в качестве сувенира и собирать на него автографы).

Болельщики играют в футбол сувенирным теннисным мячом Фото: Екатерина Мурадян, «Чемпионат»

К слову о сувенирах – на территории «Форо Италико» болельщикам, действительно, есть чем поживиться. По всему комплексу разбросаны многочисленные магазины с товарами для тенниса: от спортивных брендов одежды до производителей ракеток и мячей. На огромных рекламных плакатах нередко можно увидеть российских теннисистов.

Россиянка Вероника Кудерметова на рекламном плакате Фото: Екатерина Мурадян, «Чемпионат»

Несомненно, площадка турнира пропитана духом Янника Синнера. Его изображения повсюду: различная реклама, трансляции прошлых матчей и даже магазин для истинных фанатов с атрибутикой Forza, Jannik! На некоторых баннерах лозунги: «Янник, ты – будущее». Отвечая на мой вопрос о любимом действующим теннисисте, 9 из 10 посетителей турнира называли именно Синнера.

Безусловно, снятие первой ракетки Италии стало большой утратой для римского «Мастерса». Его выступления на домашнем турнире ждали все: зрители, организаторы и многочисленные спонсоры. Увы, теннисист был вынужден отказаться от участия ещё до старта соревнований.

Янник Синнер на стадионе повсюду Фото: Екатерина Мурадян, «Чемпионат»

Янник Синнер на стадионе повсюду Фото: Екатерина Мурадян, «Чемпионат»

Стенд с теннисной атрибутикой Фото: Екатерина Мурадян, «Чемпионат»

Продвигаясь вперёд по «Олимпийской улице», главной артерии этого спортивного комплекса, обращаешь внимание на невероятное количество развлечений для детей. Ребята играют в «маленький большой теннис» с профессиональным инструктором, участвуют в различных мастер-классах, катаются по территории на паровозике и, конечно же, изо всех сил стараются заполучить автограф любимого теннисиста.

Стенд для тренировки точности удара Фото: Екатерина Мурадян, «Чемпионат»

Детский городок на турнире всегда многолюден Фото: Екатерина Мурадян, «Чемпионат»

«Олимпийская улица» постоянно в движении Фото: Екатерина Мурадян, «Чемпионат»

Фанаты ждут момента, чтобы взять автограф Фото: Екатерина Мурадян, «Чемпионат»

Все теннисисты проводят открытые тренировки на небольших кортах, а после иногда раздают болельщикам автографы. Каждый гость «Форо Италико» мечтает, во-первых, увидеть любимого игрока; во-вторых, получить его автограф, а ещё в идеале сделать фото и перекинуться парой фраз.

Во время тренировки Андрея Рублёва на корте №5 мне удалось провести небольшой опрос среди болельщиков. Интересовало, кто их любимый теннисист вообще и нравится ли кто-то из России. Большинство, конечно, называли Синнера и Джоковича. Из российских игроков преимущественно говорили о Рублёве.

Однако болельщиков действующего чемпиона «Мастерса» в Риме на турнире тоже хватает. Во время тренировки Даниила Медведева на трибунах скопилось максимальное число фанатов. Взрослые и дети выкрикивали имя россиянина, стараясь обратить на себя внимание. Тренировка закончилась, и Медведев пошёл к толпе. Публика стала аплодировать и кричать «автограф, Даниил», «фото, пожалуйста, Даня», «форца, Медди!». Даниил улыбался, но раздавал автографы молча. Наконец, на мой выкрик с пожеланием удачи Медведев обернулся, улыбнулся шире и ответил по-русски: «О, спасибо! Постараюсь!»

Фото: Екатерина Мурадян, «Чемпионат»

Рядом с тренировочными кортами также можно подглядеть за спортсменами, занимающимися со своими физио на коврике или велотренажерах. Теннисисты делают упражнения в открытой для просмотра зрителей зоне, но, как правило, не подходят к собравшейся толпе, чтобы раздать очередную порцию автографов и селфи.

Фанаты Александра Зверева долго караулили завершение разминки спортсмена, однако так и не дождались, чтобы он подошёл ближе. Но один из находчивых болельщиков позвал физиотерапевта Зверева и попросил автограф у него. Тот, вероятно, оценил верность фаната, расписался сам, взял блокнот и через несколько минут вернул его болельщику уже вместе с автографом Александра Зверева.

Фанаты нашли удобное место для автографов Фото: Екатерина Мурадян, «Чемпионат»

В этой же зоне забавно было наблюдать за тщетной попыткой работников, обслуживающих тренировочные корты, достать теннисный мячик с живой изгороди. Мячи постоянно улетают с кортов. Совсем недавно медиаслужба ATP показала, как Александр Зверев «спасал» мячик, застрявший на дереве. На этот раз немецкого теннисиста не оказалось рядом, и справиться с этой непростой работой оказалось некому.

Были на территории комплекса и представители ещё одной категории зрителей – протестующие. Матч 1/8 финала между американкой Мэдисон Кис и румынкой Сораной Кырстей прервали из-за акции протеста. Двое нарушителей порядка в оранжевых жилетах выбежали на корт Пьетранджели, выплеснули на грунт жидкость и раскидали конфетти. Протестующих задержали, однако после инцидента они ещё несколько раз попадались на глаза на территории проведения турнира.

Протестующие в оранжевых жилетах пытаются доказать свою правду Фото: Екатерина Мурадян, «Чемпионат»

Даже без посещения матчей на главных аренах турнира у болельщиков много «дел» и развлечений на территории «Форо Италико». Организаторы «Мастерса» устроили настоящий «теннисный Диснейленд», который по-настоящему впечатляет и детей, и взрослых.