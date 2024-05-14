Хачанов спас 4 матчбола, но уступил обидчику Джоковича. Карен не попал в 1/4 финала Рима

Во вторник, 14 мая, на супертурнире в Риме проходят матчи четвёртого круга в мужском одиночном разряде. Свой поединок сегодня проводил и 18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов. Его оппонентом стал чилиец Алехандро Табило, который сейчас занимает 32-е место в рейтинге ATP. Эта игра была поставлена первым запуском на втором по значимости корте, Грэндстэнде.

Представитель Чили успел провести в основной сетке «тысячника» в столице Италии две встречи. На старте соревнований Алехандро справился с немцем Янником Ханфманом со счётом 6:3, 7:6. А в 3-м круге соревнований Табило сотворил самую громкую сенсацию на «Мастерсе» в Риме к текущему моменту, выбив из борьбы первую ракетку мира Новака Джоковича — 6:2, 6:3. Южноамериканский спортсмен cтал вторым теннисистом из Чили, обыгравшим лидера мирового рейтинга ATP на турнире серии «Мастерс» с момента введения этого формата соревнований в 1990 году. В 2003 году будущий олимпийский чемпион (выигравший золото на ОИ-2004), ставший впоследствии пятой ракеткой мира Фернандо Гонсалес обыграл первого номера мировой классификации Ллейтона Хьюитта из Австралии на «Мастерсе» в Гамбурге (Германия) со счётом 6:1, 3:6, 6:0. Алехандро так прокомментировал самую громкую победу в своей карьере.

«Невероятно. Я вышел на корт чисто чтобы впитать в себя всю атмосферу и насладиться тем, что происходит вокруг меня. А сейчас я хочу проснуться, так как неожиданно выиграл», — сказал Табило в интервью на корте.

Хачанов, получивший 16-й номер посева в Риме, во втором раунде в двух сетах одолел представителя Казахстана Александра Шевченко со счётом 6:4, 6:4. В 1/16 финала 27-летний москвич в пятый раз подряд переиграл аргентинца Франсиско Серундоло — 6:2, 6:4. Таким образом, Карен впервые в карьере шагнул в четвертый круг римского супертурнира.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Хачанова. Тот матч был на траве в Хертогенбосхе-2022 и закончился в двух сетах (6:3, 6:3).

В стартовой партии нового очного противостояния сначала теннисисты брали свои подачи — 2:2. В четвёртом гейме Алехандро имел сразу четыре шанса сделать брейк, но не воспользовался ни одним из них. А в следующем гейме Карен уже сам сделал брейк и впервые вышел вперёд в матче — 2:3. Удержать преимущество у россиянина не получилось. Свою подачу он отдал под ноль, позволив оппоненту вернуться в сет — 3:3. Во второй половине партии игроки не позволяли друг другу цепляться на приёме, и в итоге победитель партии определялся на тай-брейке. На «теннисном пенальти» удача в итоге улыбнулась именно Табило — 7:6(5). Примечательно, что в 13-м гейме Хачанов дважды вёл с мини-брейком, но конвертировать преимущество в победу так и не сумел, допустив обиднейшие ошибки. Статистика сета: 11/12 у отечественного спортсмена, 16/12 у чилийца по ударам навылет / невынужденным ошибкам.

Карен Хачанов Фото: Mateo Villalba/Getty Images

Во второй партии теннисисты чётко начали подавать — 1:1, однако в третьем гейме Алехандро добился брейка и повёл — 2:1. На брейк-пойнте 32-я ракетка мира выполнил роскошный приём справа по линии в угол корта — Карену не удалось вытащить этот мяч. Затем южноамериканец взял гейм на своей подаче — 3:1. И всё же Хачанов, известный своим бойцовским характером, смог отыграться. Серебряный призёр Токио в одиночном разряде сначала сравнял цифры на табло, а затем и вовсе сумел повести в счёте — 4:3. Чилиец не выключился из борьбы, взяв свою подачу — 4:4. В 9-м гейме Табило имел два брейк-пойнта, но в обоих случаях его противник вышел из труднейших ситуациях благодаря эйсам — 5:4 в пользу россиянина. В итоге победитель сета снова определялся на тай-брейке. Сценарий 13-го гейма остался неизменным: как и в стартовой партии Карен вёл с мини-брейками, но довести начатое до конца не сумел. Алехандро Табило закрыл соперника на двух тай-брейках со счётом 7:6(5), 7:6(10). Хачанов отыграл четыре матчбола на «теннисном пенальти», сам имел два сетбола, однако в результате с пятой попытки 32-я ракетка мира дожал противника.

Таким образом, чилиец одержал вторую победу подряд над игроком из топ-20 рейтинга ATP, впервые в карьере пробившись в 1/4 финала на «Мастерсе». За выход в полуфинал соревнований в Риме Табило сразится с лучшим из пары Чжан Чжичжэнь — Тьяго Монтейро.

Супертурнир в Риме завершится 19 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».