Соболенко остановила разыгравшуюся американку. Арина добилась пятого финала со Свёнтек

В четверг, 16 мая, на супертурнире в Риме закончились четвертьфинальные матчи в мужском одиночном разряде. В первой встрече дня играли польский теннисист Хуберт Хуркач, посеянный под седьмым номером, и американец Томми Пол (14). Хуркач во втором круге уверенно обыграл 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля (6:1, 6:3), а в четвёртом раунде одержал волевую победу над Себастьяном Баэсом в матче, продолжавшемся едва ли не три часа, — 5:7, 7:6, 6:4.

Пол затратил чуть меньше сил. В предыдущих трёх матчах на турнире он не проиграл ни партии. Во втором круге американец обыграл россиянина Аслана Карацева (6:4, 6:2), а в четвёртом не менее уверенно прошёл вымотанного Даниила Медведева (6:1, 6:4), теперь уже бывшего чемпиона «Мастерса» в Риме.

По личным встречам у Хуркача с Полом было 1-1. Последний матч, состоявшийся на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в прошлом году, выиграл Томми — 4:6, 6:2, 6:4. И на этот раз он вновь оказался сильнее. В первом сете Пол при 5:4 не смог подать на сет, но затем сделал брейк под ноль, после чего со второй попытки забрал партию — 7:5. Второй сет Хуркач также начал неудачно, однако после 0:2 выиграл шесть геймов из семи и восстановил равновесие — 6:3.

В решающей партии поляк повёл 2:0, но потом у него пропала подача. Хуберт больше не взял ни одного своего гейма. Американец же лишь раз позволил сопернику сделать брейк. Последний гейм в этом матче выдался самым напряжённым. Подавая на матч при 5:3, Томми имел 0:40, отыграл тройной брейк-пойнт, потом ещё три и в конце концов с четвёртого матчбола пробился в полуфинал — 7:5, 3:6, 6:3 за 2 часа 44 минуты.

«Я начал неплохо, но во втором сете и в начале третьего всё пошло наперекосяк. В третьем сете мне пришлось просто держаться, тратить энергию, чтобы прийти в себя. Я стал искать свой форхенд, стал сильнее бить, играть интенсивнее. Возможно, это и стало ключом к развязке.

Мой план на игру был таков: надо взять как можно больше его подач, попытаться сделать пару брейков. С этой точки зрения сегодня у меня всё получилось. Но в следующем матче я, вероятно, сосредоточусь на том, чтобы больше держать свою подачу!

Позиция на корте — это очень важно. Я могу играть агрессивно с задней линии. Иногда, когда я хочу играть агрессивно, я забегаю вперёд и подхожу слишком близко к задней линии. В предыдущем матче [с Медведевым] я много атаковал, так что, наверное, я думал, что всё будет так же. Очевидно, что Хуби умеет лупить по мячу, поэтому в конце концов мне пришлось становиться чуть подальше», — цитирует Пола пресс-служба ATP.

Томми Пол в четвертьфинале с Хубертом Хуркачем на «Мастерсе» в Риме в 2024 году Фото: Mike Hewitt / Getty Images

В заключительном четвертьфинале сражались Стефанос Циципас (6), финалист Рима-2022, и Николас Харри (21). Циципас на турнире успел отметиться тем, что во втором круге одержал волевую победу над Ян-Леннардом Штруффом — 6:7, 6:4, 6:4. А в четвёртом круге грек разгромил Алекса де Минора, пытающегося закрепиться в топ-10, — 6:1, 6:2. Харри же немного повезло с сеткой. Так, в 1/8 финала он обыграл французского квалифаера Александра Мюллера (7:5, 6:3), который до этого сенсационно выбил Андрея Рублёва.

В личных встречах Харри имел перевес над Циципасом: 3-2. В 2023 году они играли четырежды, причём на всех покрытиях. На грунте сильнее оказался Стефанос, на траве — Николас, а на харде соперники обменялись победами. Сегодня успех отпраздновал чилиец.

В первом сете Циципасу хватило одного брейка в четвёртом гейме. На своей подаче грек действовал чётко — так, что у Харри не было возможности чем-то ответить. В затяжном шестом гейме Стефанос упустил четыре брейк-пойнта, но по факту это ни на что не повлияло, так как в девятом гейме он подал на сет, проиграв лишь очко, — 6:3 за 49 минут.

Во второй партии Николас проявил волю к победе, отыгрался в 7-м гейме с тройного брейк-пойнта — 4:3, а в 11-м — ещё с двойного — 6:5. Окрылённый этим успехом, чилиец следом сам добился брейка и взял сет — 7:5 за 1 час 3 минуты. В третьей партии соперники выиграли на старте по одной чужой подаче — 2:2, а в 10-м гейм Харри продавил соперника на приёме, и с четвёртого матчбола добился волевой победы — 3:6, 7:5, 6:4 за 2 часа 42 минуты.

По итогам этих встреч определилась вторая полуфинальная пара. Её составят Пол и Харри. В в «верхнем» полуфинале сойдутся Александр Зверев (3) и Алехандро Табило (29). Чилиец, выбивший из сетки Новака Джоковича и Карена Хачанова, — главная сенсация турнира. Полуфиналы пройдут в пятницу, 17 мая, финал — в воскресенье, 19 мая.

А у женщин состоялись оба полуфинала. В первом матче четырёхкратная чемпионка ТБШ Ига Свёнтек (1), дважды бравшая титул в Риме (в 2021 и 2022 годах), играла с победительницей US Open — 2023 Кори Гауфф (3). Свёнтек, как обычно, катком прошлась по соперницам. В четвертьфинале она разгромила финалистку US Open — 2017 Мэдисон Кис — 6:1, 6:3. А Гауфф провела два трёхсетовых поединка: с Жаклин Кристиан в третьем круге и с Паулой Бадосой в 1/8 финала. В четвертьфинале Кори оказалась сильнее Чжэн Циньвэнь (7) — 7:6, 6:1.

В личных встречах подавляющее преимущество было на стороне Свёнтек: 9-1! Единственную победу Гауфф одержала в полуфинале Цинциннати-2023, да и то с большим трудом: 7:6, 3:6, 6:4. Все остальные матчи Ига выиграла в двух партиях. Сегодня полька не стала изменять этой традиции.

Ига Свёнтек на турнире WTA-1000 в Риме в 2024 году Фото: Dan Istitene / Getty Images

Гауфф лучше вошла в игру и повела 2:0, но проблемы в своих геймах её подкосили. В первом сете был лишь один гейм, в котором американка не подпустила Свёнтек к брейк-пойнтам. Полька после 0:2 включилась по-настоящему и не давала сопернице шансов на брейк. Кори подвели двойные ошибки (четыре за партию): в третьем гейме и в девятом, когда проигрывать свою подачу было никак нельзя. В 10-м гейме Ига под ноль подала на сет — 6:4 за 59 минут.

Во второй партии Свёнтек получила решающее преимущество в пятом гейме, когда Гауфф вновь отдала подачу. До этого теннисистки шли без брейк-пойнтов. В восьмом гейме у Кори был шанс спастись, но она не использовала свой единственный брейк-пойнт в этом сете. А в девятом гейме Ига приняла на матч — 6:4, 6:3 за 1 час 48 минут.

В заключительном матче игрового дня на корт вышли двукратная чемпионка Australian Open Арина Соболенко (2) и финалистка AO-2022 Даниэль Коллинз (13). Американка в четвертьфинале обыграла другую двукратную победительницу AO из Беларуси Викторию Азаренко (6:4, 6:3), а Соболенко не оставила шансов чемпионке «Ролан Гаррос» — 2017 Елена Остапенко — 6:2, 6:4.

Интересно, что все пять предыдущих очных матчей, в том числе в 1/8 финала Мадрида-2024, выиграла Соболенко. Однако у Коллинз перед отчётным поединком была потрясающая статистика: 19 побед в последних 20 матчах. И вот сегодня Арина смогла нанести Даниэль второе поражение за месяц.

Арина повела на старте с брейком — 4:1, но американка сумела отыграться — 4:4. Дело приближалось к тай-брейку, но в 12-м гейме Соболенко взвинтила темп и взяла ещё одну чужую подачу, а с ней и партию — 7:5 за 53 минуты. Второй сет у Коллинз не сложился. Белоруска сразу же добилась брейка — 3:0, после чего ни разу не дала сопернице подобраться к своей подаче. Более того, в 8-м гейме Арина снова сделала брейк, а с ним и одержала победу в матче — 7:5, 6:2.

Таким образом, в финале «тысячника» в Риме сыграют первые две ракетки мира — Свёнтек и Соболенко. Любопытно, что теннисистки уже пятый раз разыграют главный трофей турнира, и все эти встречи были исключительно на грунте. В Штутгарте-2022 и 2023, а также в Мадриде-2024 сильнее была Ига, а вот в Мадриде-2023 успех праздновала Соболенко. Кто окажется сильнее в Риме? Решающий матч состоится в субботу, 18 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».