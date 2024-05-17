Синнеру приписали роман с российской топ-теннисисткой. С кем ещё были отношения у Янника?

Чемпион Australian Open Янник Синнер встречается с 26-й ракеткой мира Анной Калинской. Новость с таким громким заголовком опубликовал портал La Gazzetta dello Sport. Калинскую заметили в Турине в те же дни, когда Синнер проходил там лечение в медицинском центре «Ювентуса». Янник недавно расстался с моделью Марией Браччини после четырёх лет отношений, и теперь, по данным издания, российская теннисистка является его новой возлюбленной.

Синнер и Калинская пока не подтверждали свои отношения. Но и не опровергали, а достаточно авторитетный итальянский сайт вряд ли на ровном месте стал бы выдумывать подобное. В любом случае, даже если теннисисты официально объявят о романе, любителям тенниса определённо не стоит рассчитывать на медийность уровня недавно расставшихся Стефаноса Циципаса и Паулы Бадосы. Об этом свидетельствует опыт предыдущих отношений Янника, который всегда предпочитал скрывать свою личную жизнь.

Синнер удивил общественность, когда впервые появился на публике с моделью Марией Браччини на ноябрьском матче Лиги чемпионов «Милан» — «Боруссия» Дортмунд. Никаких комментариев по этому поводу Янник не давал, но всем стало ясно, что Браччини в тот момент являлась его девушкой.

В конце марта она опубликовала в соцсетях серию фото из Майами. В этом городе тогда проходил «Мастерс», чемпионом которого стал Янник. Мария делилась снимками с теннисной арены и города. Среди прочего показала подписчикам, как попала под проливной дождь, который является редкостью для Флориды. То есть ещё полтора месяца назад Синнер и Браччини точно встречались, хоть девушка и не размещала совместных фото с теннисистом (вероятно, по просьбе Янника).

Мария Браччини поддерживала Янника Синнера на недавнем «Мастерсе» в Майами Фото: Из личного архива Марии Браччини

Важно отметить, что Синнер хоть и состоял с Браччини в отношениях около четырёх лет, однако длились они не беспрерывно. По данным итальянских СМИ, в 2020 году Янник и Мария объявили о помолвке, но в 2021-м на некоторое время расстались. Через несколько месяцев снова сошлись, а в 2023-м у Янника был недолгий роман с ещё одной итальянской моделью Лаурой Маргезин.

Синнера и Маргезин несколько раз видели вместе на улице и на горнолыжном курорте в Южном Тироле. Снимки публиковали журналисты, а не модель или теннисист. Роман Янника и Лауры продлился несколько месяцев. Одна из названных в медиа главных причин расставания – Маргезин много времени работает в США, а Синнера отношения на расстоянии не устраивали.

Лаура Маргезин – бывшая девушка Янника Синнера Фото: Из личного архива Лауры Маргезин

Во второй половине 2023 года Синнер снова сошёлся с Браччини и, как упоминалось выше, даже появился с ней на публике во время футбольного матча. Хотя ранее дело ограничивалось только публикацией пары редких совместных фото в соцсетях, причём в виде постов, которые исчезают через 24 часа. Ещё в 2021 году Янник дал единственный более-менее развёрнутый комментарий об отношениях с Браччини в интервью La Gazzetta dello Sport.

«Я и Мария – молодые люди, которые сейчас вместе получают большой опыт в отношениях. Нет публикаций совместных фото? Я не понимаю, почему мы должны сообщать всем о своей жизни. Приятно прийти вечером домой после сложного и утомительного дня тренировок, а рядом есть кто-то, кто позаботится о тебе. Мария — нежная и ласковая, но при этом очень независимая. Это качество меня больше всего поражает.

Она подстроилась под мои потребности и знает, что мой приоритет — спорт. Моя теннисная карьера только начинается. Мне ещё нужно многому научиться, чтобы стать чемпионом. Я вкладываю свою энергию в построение чего-то важного, а она находится рядом со мной. Я думаю, что Мария — лучший человек, который может отправиться со мной в это путешествие», — сказал Синнер.

Янник Синнер и Мария Браччини на редких совместных фото Фото: Из личного архива Янника Синнера

После Майами Синнер сыграл на «Мастерсах» в Монте-Карло и Мадриде. Браччини в этих локациях не была замечена. Сейчас всё тот же портал La Gazzetta dello Sport сообщает, что они больше не пара, а новой возлюбленной Янника стала Анна Калинская.

Синнер снялся с Мадрида перед четвертьфиналом и пропустил «Мастерс» в Риме, чтобы залечить травму бедра. Нет однозначной уверенности, что Янник сыграет на «Ролан Гаррос», хотя в последнее время начала появляться оптимистичная информация по поводу его восстановления. Хотя Синнер, который сейчас занимает второе место в рейтинге ATP, в любом случае имеет прекрасные шансы через несколько недель стать первой ракеткой мира. Для этого даже не обязательно выходить на корт в Париже. Нужно только, чтобы Новак Джокович оступился раньше финала и не смог защитить 2000 очков за прошлогодний титул на «Ролан Гаррос». Хотя, конечно, Яннику лучше самому приехать на турнир «Большого шлема» и пройти там как можно дальше.

Похоже, счастливый момент практически неизбежного подъёма на первое место в мировом рейтинге с Синнером разделит Калинская. У Анны ранее уже были отношения с теннисистом. В 2019-2020 годах Калинская встречалась с эпатажным австралийцем Ником Кирьосом. Этот опыт Калинской не совсем понравился, о чём она говорила всего несколько месяцев назад.

«Кто для меня краш в туре? У меня нет такого. Околокраш? Нет. У меня уже была история с теннисистом, мне достаточно (смеётся)», — сказала Калинская в интервью на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!»

Анна Калинская и Ник Кирьос Фото: Из личного архива Ника Кирьоса

Видимо, обстоятельства изменились. Всё-таки Синнер – полная противоположность Кирьосу. Янник очень спокоен на корте и за его пределами, никогда не попадает в скандалы. Эти качества определённо являются привлекательными, особенно после отношений с Ником.

Синнер находится в дружеских отношениях с пятикратной чемпионкой ТБШ Марией Шараповой. Несколько лет назад Янник и Мария тренировались вместе, когда с ними обоими работал Пабло Пьятти. Шарапова также давала Синнеру ценные игровые советы. Дружеские отношения у итальянца и россиянки сохранились по сей день. Конечно, ни о каком романе речь не шла, ведь Мария старше на 15 лет и строит свою личную жизнь с британским миллионером Алексом Гилксом. Но к российским теннисисткам Янник явно испытывает симпатию.

25-летняя Калинская старше Синнера на три года. Отношениям это не помеха, хотя предыдущие девушки были одного возраста с Янником. Остаётся лишь следить за дальнейшим развитием событий. Опять же, чего-то подобного роману Циципаса и Бадосы ждать не стоит, но, вполне вероятно, Синнер и Калинская вскоре дадут медиа поводы говорить о своей романтической связи.