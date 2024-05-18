Сравнялась с Сереной и сияла от счастья. Ошеломляющий триумф Шараповой в Риме в 2015-м

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова на старте карьеры не любила играть на грунте. Но в 2010-х состоялось удивительное преображение Марии на этом покрытии. Шарапова дважды стала чемпионкой «Ролан Гаррос» (2012, 2014) и в целом начала с завидным постоянством брать титулы на крупных грунтовых турнирах.

Особенно преуспела Мария на «тысячнике» в Риме, который покорялся ей трижды (2011, 2012, 2015). Во время последнего триумфа Шарапова выглядела максимально счастливой, хоть и потратила три сета для победы над испанкой Карлой Суарес-Наварро. А ещё Марии покорился ряд мощных теннисных достижений.

Шарапова получила третий номер посева на турнире в Риме в 2015-м. Выше оказались Серена Уильямс и Симона Халеп. Мария попала в половину сетки крайне неудобной для себя Серены (2-20 по личным встречам за карьеру, единственные две победы добыты в 2004 году), с которой ей светила встреча в полуфинале. Однако Уильямс снялась перед матчем третьего круга с соотечественницей из США Кристиной Макхэйл из-за травмы локтя. А значит, путь Шараповой к титулу заметно упростился.

Мария продвигалась по турнирной сетке, не замечая соперниц. Первая ракетка России легко обыграла Ярмилу Гайдошову, Бояну Йовановски, Викторию Азаренко и Дарью Гаврилову в двух сетах. Даже до тай-брейка дело не доходило. Кое-какие проблемы Шараповой в полуфинале создала только Гаврилова (7:5, 6:3), которая тогда ещё выступала не за Австралию и представляла Россию.

Мария Шарапова на турнире в Риме в 2015-м Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Соперницей Шараповой по финалу несколько неожиданно стала 10-я сеяная Карла Суарес-Наварро. Испанка на пути к решающему матчу выбила Эжени Бушар, Петру Квитову и Симону Халеп, входивших в топ-6 посева в Риме. Хотя Суарес-Наварро всё равно считалась явным аутсайдером в противостоянии с Шараповой. Испанка уступала россиянке 1-4 по личным встречам. Она была классным игроком на грунте, но Мария на тот момент освоилась на данном покрытии намного лучше.

Возможно, Шарапова слегка недооценила соперницу. Стартовый сет Мария проиграла со счётом 4:6. В четвёртом гейме Мария не реализовала три брейк-поинта, а затем сама сразу же отдала свою подачу. Это и предопределило исход партии.

Во втором сете Шарапова активизировалась, хотя в целом всё ещё испытывала определённые проблемы. Мария дважды вела с брейком, но позволяла сопернице отыгрываться, в том числе не подала на партию при 5:3. Тем не менее сет она всё-таки забрала со счётом 7:5.

На старте третьего сета Шарапова отдала свою подачу. Это заставило Марию окончательно прийти в себя. Она сделала три брейка и выиграла шесть геймов подряд, победив в матче со счётом 4:6, 7:5, 6:1 за 2 часа 35 минут.

Вполне закономерный итог. Суарес-Наварро осталась в огромном минусе по соотношению активно выигранных очков и невынужденных ошибок (12-44). Шарапова в этом компоненте тоже не блистала (39-53), но всё-таки действовала на порядок агрессивнее. Тактика испанки с ожиданием постоянных оплошностей Марии вечно не могла работать, что и доказал решающий сет.

Карла Суарес-Наварро и Мария Шарапова после финала турнире в Риме в 2015-м Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Шарапова завоевала свой третий титул в Риме. 28-летняя россиянка во второй раз стала трёхкратной чемпионкой одного турнира. Подобное ей удавалось только в Штутгарте, который тоже проходит на грунте. Римский титул стал для пятикратной чемпионки «Шлемов» 35-м в карьере и 11-м – на грунте. По последнему показателю Шарапова сравнялась с лидером среди на тот момент действующих теннисисток – Сереной Уильямс. Вот так ранее ненавистное покрытие стало для Шараповой едва ли не самым любимым. Шесть лет подряд Мария на нём выигрывала минимум один титул.

«Было нелегко найти ритм сегодня против игры Суарес-Наварро, против ветра. Пришлось долго приспосабливаться. И я горда тем, что продержалась. До самого конца третьего сета у меня не было ощущения, что я играю чисто. В результате этот матч в очередной раз показал, как важно держаться в игре и сохранять позитивный настрой. Мне кажется, в первых двух сетах в целом я действовала правильно. И я рада, что сумела создать условия для того, чтобы развернуть ход игры в свою пользу.

У Суарес-Наварро разнообразная игра, но сегодня она стояла очень далеко за задней линией. Я сумела этим воспользоваться. В конечном счёте у меня оказалось больше сил, я была более агрессивна. Это всё радует. Если сравнить мою форму в Штутгарте в начале грунтового сезона и нынешнюю, то прогресс очевиден», – сказала Шарапова после финала.

Позднее Мария опубликовала фотографию с чемпионским трофеем, прокомментировав её: «Все мы знаем, что бывает, когда крышка не приделана к кубку». Она отсылала к эпизоду С церемонии награждения на US Open — 2006. Шарапова тогда выиграла титул, но у кубка отвалилась крышка прямо в тот момент, когда она на радостях поднимала трофей над головой. Возник небольшой курьёз на церемонии, в Риме в этом плане Мария была аккуратнее и старалась не допустить ничего подобного.

Мария Шарапова с кубком турнира в Риме Фото: Из личного архива Марии Шараповой

Шарапова пребывала в отличном настроении после триумфа в столице Италии, шутила и буквально сияла от счастья. У 28-летней теннисистки были большие ожидания от последующих турниров. Мария поднялась на второе место в рейтинге WTA, потеснив Халеп на позицию ниже. Это означало, что на «Ролан Гаррос» она может встретиться с Сереной не раньше финала. Матч россиянки и американки за титул был очень вероятен, но его сорвала сенсационная Люси Шафаржова. Чешка обыграла Шарапову в четвёртом круге и дошла до финала, где уступила Уильямс.

На Уимблдоне-2015 Шарапова дошла до полуфинала, после чего из-за травмы запястья пропустила US Open и несколько других крупных турниров в конце сезона. Мария вернулась на Australian Open – 2016, где дошла до четвертьфинала. А затем был злополучный допинговый скандал с дисквалификацией на 15 месяцев за употребление мельдония.

После возвращения Шарапова уже не играла на прежнем уровне. Она выиграла один титул в Тяньцзине в октябре 2017-го, одолев в финале 19-летнюю Арину Соболенко. Но всё-таки именно в Риме двумя годами ранее любители тенниса лицезрели последний по-настоящему крупный успех Шараповой на корте.