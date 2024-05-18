Свёнтек выиграла четвёртый «тысячник» в сезоне! Ига перед «Ролан Гаррос» одолела Соболенко

В Риме завершился женский турнир серии WTA-1000. Итальянские соревнования стали вторым «тысячником» подряд, на котором титул разыграли лидеры рейтинга Ига Свёнтек (1) и Арина Соболенко (2).

Теннисистки встречались в 11-й раз в карьере и во второй раз — в текущем сезоне. Прошлый матч Арины и Иги состоялся две недели назад, в решающей стадии «тысячника» в Мадриде. Та игра длилась больше трёх часов и завершилась победой польской спортсменки со счётом 7:5, 4:6, 7:6 (7). Девушки вошли в шестёрку теннисисток, которым удалось дойти до финала сразу на двух грунтовых «тысячниках» подряд – в Риме и в Мадриде.

Соболенко на пути к финалу Рима переиграла Кэти Волынец (4:6, 6:3, 6:2), Даяну Ястремскую (6:4, 6:2), Элину Свитолину (4:6, 6:1, 7:6), Елену Остапенко (6:2, 6:4) и Даниэль Коллинз (7:5, 6:2). После матча четвёртого круга со Свитолиной белорусская спортсменка хотела сняться с турнира.

«Я играла с болью, которую испытывала из-за травмы спины. Я была очень горда тем, что смогла закончить этот матч, это была отличная битва с очень высоким уровнем тенниса. Тот матч вселил в меня большую уверенность. Это позволило мне увидеть, что мой уровень на высоте, что я могу преодолеть любую трудность. Единственной проблемой, которая у меня была, была моя спина, и я смогла её решить. Я очень рада, что вышла в финал», — сказала Арина на пресс-конференции.

Свёнтек на итальянском «тысячнике» одолела Бернарду Перу (6:0, 6:2), Юлию Путинцеву (6:3, 6:4), Анжелику Кербер (7:5, 6:3), Мэдисон Кис (6:1, 6:3) и Кори Гауфф (6:4, 6:3). Ига много о финале перед матчем говорить не стала.

«Я не думаю о том, что это второй грунтовый финал и второй подряд — с Ариной Соболенко. Я прохожу игру за игрой, стараясь быть максимально расслабленной. Я просто хочу попробовать показать свой теннис в финале», — приводит слова Свёнтек Diario deportes.

В сегодняшней встрече первой вперёд по счёту вышла Свёнтек — и сделала это уже в третьем гейме, спустя 11 минут после начала встречи. Соболенко старалась играть мощно, повышать и диктовать темп игры, но ошибалась, из-за чего уже при счёте 1:2 на эмоциях ударила ракеткой. Преимущество находилось у Иги, но полностью в её руки не уходило: в пятом гейме Арина снова подпустила соперницу к брейк-пойнту, но отыгралась и сохранила эту мини-партию.

Казалось, что Соболенко разыгралась к середине стартовой партии, но подводили её ошибки и собственная подача. 12 невынужденных ошибок Арины (против пяти у Иги) привели к тому, что за 36 минут первый сет забрала Свёнтек (6:2).

По окончании партии белоруска недовольно показала большой палец своему боксу. В стартовой партии на первой подаче она выиграла всего 43% очков, в то время как польская теннисистка по этому показателю набрала 89%.

Ига Свёнтек Фото: Giuseppe Maffia/Getty Images

Между сетами Соболенко сходила в подтрибунное помещение, и это пошло ей на пользу: лучше заработала подача, получались атаки. Только срывы никуда не ушли. В двух геймах на подаче польки Арина доходила до брейк-пойнтов, но так и не смогла их реализовать. Психологически стабильнее выглядела Свёнтек.

Совершенно не вовремя, в седьмом гейме Соболенко вновь отдала свою подачу. Так и не удалось ей вернуться в игру. Даже атаки Арины сегодня не сбивали Свёнтек с толку, полька находила ответ почти на все удары белорусской соперницы.

Не удалось Арине и Иге снова, как и в Мадриде, сыграть долгий, сложный матч. За полтора часа и со счётом 6:2, 6:3 Свёнтек завершила эту встречу и защитила титул Рима.

Счёт личных встреч между теннисистками стал 8-3 в пользу Иги.

Для Свёнтек это четвёртый титул в текущем сезоне. До этого польская теннисистка одержала победу в Дохе, Индиан-Уэллсе и Мадриде. Сегодняшний успех позволит Иге прочнее укрепиться на первой строчке в рейтинге WTA и увеличить отрыв от Соболенко до 3557.

Следующим турниром для Иги и Арины станет «Ролан Гаррос». Его действующей чемпионкой является Свёнтек.