Зверев забрал первый «Мастерс» с 2021 года. Теперь он вытеснит Медведева из топ-4 рейтинга

В воскресенье, 19 мая, в Риме завершился мужской турнир серии ATP-1000. За итальянский титул поборолись пятая ракетка мира Александр Зверев и 24-й номер рейтинга ATP Николас Харри.

Встречались теннисисты в седьмой раз, до этого счёт в их противостоянии был 4-2 в пользу немца. Один раз игроки уже боролись за трофей — это был финал турнира серии ATP-250 в Женеве в 2019 году. Тогда победа осталась за Зверевым (6:3, 3:6, 7:6). Харри в последний раз переигрывал Александра в полуфинале тех же соревнований в Швейцарии в сезоне-2023 (7:6, 6:3).

Перед сегодняшней игрой с чилийцем Зверев назвал Николаса одним из самых агрессивных игроков в туре.

«Очевидно, что у него потрясающая подача, отличный форхенд. Он старается наносить мощные удары с обеих сторон. Харри одержал очень впечатляющую победу над Циципасом. Он уступал на протяжении почти всего матча, но всегда возвращался в игру. Это действительно впечатляет», — сказал немец на пресс-конференции.

Зверев на пути к финалу одержал победу над Александаром Вукичем, Лучано Дардери, Нуну Боржешем, Тейлором Фритцем и Алехандро Табило. Харри в Риме переиграл Маттео Арнальди, Стефано Наполитано, Александра Мюллера, Стефаноса Циципаса и Томми Пола.

Для Зверева сегодняшний финал стал 33-м в карьере и первым с сентября прошлого года. У Харри седьмой решающий матч на уровне ATP и дебютный — на турнирах серии «Мастерс».

Начал сегодняшнюю встречу Зверев бодро, с трёх эйсов подряд. Харри при этом тоже подавал уверенно, это помогало обоим теннисистам сохранять свои геймы и держать темп игры. Провал на своей подаче случился у чилийца при счёте 3:4. Из-за своих же неточностей он подарил немцу брейк-пойнты, но агрессивными действиями отыграл их и оставил этот гейм за собой.

И всё же на подаче лучше в первом сете играл Зверев. На первой Александр действовал идеально: выиграл 100% всех розыгрышей против 85% по этому же показателю у Харри. Двойных ошибок при этом не сделал никто. Хоть и не было в этой партии очевидного лидера, дело до тай-брейка не дошло. Стартовый сет завершился за 41 минуту со счётом 6:4 в пользу немца.

Александр Зверев Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Харри в начале второй партии стал больше спешить и, как следствие, чаще ошибаться. Стремился он быстрее и активнее завершать розыгрыши, но мячи, увы, летели в аут. Хотя при счёте 1:2 Николас так же, как и в середине первого сета, смог собраться и отыграть пару брейк-пойнтов соперника.

Равная была игра до счёта 4:5. Так же, как и в стартовой партии. Первые двойные ошибки Харри пришлись именно на этот гейм, они и поставили чилийца в затруднительное положение. Вновь нужно было Николасу отыгрывать два матчбола, но даже в такой непростой момент он собрался, сыграл агрессивно и сохранился в этом сете.

В следующем гейме на подаче чилийца Зверев возможность завершить эту встречу не упустил. С четвёртого матчбола Александр одержал победу со счётом 6:4, 7:5. Ушёл у него на это 1 час 41 минута.

Победа в Риме позволит Звереву подняться на четвёртую строчку рейтинга и сместить с неё на пятое место Даниила Медведева. В чемпионской гонке немец тоже обгонит россиянина и займёт вторую позицию. Харри по итогам итальянского «Мастерса» впервые в карьере станет 17-й ракеткой мира.

Римский трофей стал для Зверева 22-м в общем зачёте и шестым — на «Мастерсах». Прошлый турнир серии ATP-1000 Александр выиграл в августе 2021 года в Цинциннати, где в финале одолел Андрея Рублёва (6:2, 6:3).

Следующим турниром для Зверева и Харри станет «Ролан Гаррос». Действующим победителем французского ТБШ является Новак Джокович.