Как врубиться в теннис и не заскучать

Перед «Ролан Гаррос» «Чемпионат» предлагает новичкам познакомиться с главными героями, ударами, стилями и покрытиями. Понять нетрудно, но могут возникнуть вопросы: почему счёт начинается с 15:0 и как не разлюбить теннис на шестом часу просмотра.

Почему 15:0, где 0 — это love? И причём тут яйца?

В теннис играют два спортсмена или пары друг против друга. Цель — отбивать мяч, пока противник не ошибётся: пропустит удар, совершит двойное касание мяча на своей половине корта, отобьёт его в сетку или в аут.

И счёт, пожалуй, самая непонятная часть. Матч состоит из сетов, сеты — из геймов, геймы — из розыгрышей. Для победы в гейме нужно выиграть минимум четыре розыгрыша, а очки начисляются по системе 15, 30, 40, гейм. Но почему «ноль» судьи произносят как английское слово love, 15 — это одно очко, 30 — два, а 40 — три?

Версий несколько. Так, странный подсчёт может быть связан со старой французской игрой XII века жë-де-пом, которая и стала прообразом тенниса. Там также мяч перебивали через сетку или верёвку подручными средствами: руками, битами и только с XVI века — ракетками. Победа в каждом розыгрыше на подаче возволяла подойти на 15 шагов (или футов) ближе к сетке и к сопернику. Но чтобы не оказался совсем вплотную у троса, на третьем очке продвижение составляло не 15, а только 10 шагов.

Другая версия — циферблат, разделённый на четыре части, где минутная стрелка указывала на 15, 30, 45. И когда она достигала 60, гейм заканчивался. Чтобы сделать игру интереснее, появилось deuce («ровно») — гейм нужно выиграть с разницей в два розыгрыша. Поэтому третье выигранное очко сдвинули на пять минут назад (вместо 45 — 40), и после «ровно» стрелку передвигали на 50, а затем на 60 — и конец гейма.

Да и произносить так удобнее: «фифтин», «фёти», «фоти», «дьюс» (или «ровно»), «эдвантидж» (или «больше») — два слова «фоти файв» (45 в этой линейке) испортили ли бы ритм.

Так почему же love? Опять же, во Франции судьи использовали французское слово L'oeuf (яйцо) для обозначения нуля — всё из-за его схожести со знаком. Со временем британцы адаптировали и это слово. У автора Эйнара Гиллмейстера в его книге «Теннис. Культурная история» другая идея заимствований. Возможно, love происходит от голландского или фламандского lof, что означает честь. Это имело бы смысл, если бы игроки воспринимали теннисный матч как сражение.

Как ведётся счет в теннисе

С геймами, которые состоят из розыгрышей, разобрались. Дальше — сеты. И в гейме, и в сете разрыв между соперниками должен быть минимум два очка или два гейма — 6:4 или 7:5. Если счёт равный — 40:40 в гейме или 6:6 в сете — игра продолжается. В первом случае игрокам достаточно опередить оппонента на два выигранных розыгрыша, во втором игра переходит на тай-брейк и продолжается, пока один из соперников не наберет семь очков. При счете 6:6 игрокам нужно опередить оппонента на два выигранных розыгрыша.

Матч заканчивается победой в двух из трёх (на турнирах категории ATP-1000 и WTA-1000 и ниже) или в трёх из пяти сетов — на турнирах «Большого шлема».

Основные удары

Выигрывают матчи за счёт ударов. Задача каждого игрока — попытаться отбить удар максимально неудобно для оппонента, но при этом не послать мяч в аут, сетку или коридор. Спортсменам нужно отразить атаку, пока мяч не коснулся корта дважды. Сделать это можно даже до первого касания — на лету.

Очко засчитывается, когда любой из теннисистов не успевает отбить мяч. Игроки могут перемещаться в любом направлении, приближаться к сетке и отходить от нее. Правда, задевать её нельзя, иначе соперник заработает очко. А ещё это пример анфорса — невынужденной ошибки. Активно выигранные мячи, например, в результате мощного и точного удара называются виннерсами.

Самые известные удары в теннисе:

резанный, или слайс — низкий удар с обратным вращением;

S&V, или сëрв-энд-воллей — подача с последующим выходом к сетке;

смэш — мощный удар из-за головы по высокому мячу;

свеча — высокий удар, мяч приземляется под заднюю линию, используется для того, чтобы перекинуть вышедшего к сетке соперника;

дроп-шот — укороченный удар сразу за сетку;

бэкхенд — удар с неудобной руки: слева для правшей и справа для левшей, чаще это двуручный бэкхенд;

форхенд — удар по мячу с профильной руки, которой спортсмен держит ракетку.

Самые популярные удары в теннисе

Важные турниры

В теннисе два основных тура со своим рейтингом — мужской ATP и женский WTA. За участие в турнирах разной категории игроки получают деньги и очки — и занимают место в общем рейтинге. Самые крупные — турниры «Большого шлема». Каждый год проходит четыре таких, и победа на всех — основное достижение в карьере. Так можно собрать «Календарный шлем» (четыре ТБШ за год) или «Карьерный» — четыре ТБШ, но в разное время. Единственным, кто собрал всё и разом в Открытой эре (отсчёт ведётся с 1960 года), является австралиец Род Лэйвер в 1969 году.

Рейтинги ATP и WTA обновляются каждый понедельник, а набранные баллы действительны только в течение 52 недель и сгорают через год. Поэтому каждый сезон теннисистам приходится защищать их, чтобы не падать в рейтинге. Рекорд среди женщин принадлежит немке Штеффи Граф: суммарно она была №1 на протяжении 377 недель. У мужчин по этому показателю лидирует Джокович — он оставался первым 426 недель.

Начисление очков

Турниры «Большого шлема». Четыре самых престижных теннисных турнира с многолетней историей: зимний Australian Open в Мельбурне, летние «Ролан Гаррос» в Париже и Уимблдон в Лондоне, осенний US Open в Нью-Йорке. Проходят ежегодно, продолжаются две недели и собирают лучших теннисистов и теннисисток. Турниры организованы Международной федерацией тенниса (ITF) совместно с федерациями этих стран. Игроки борются за максимальное количество очков в рейтинг — две тысячи.

Как начисляют баллы на ТБШ

ATP и WTA-1000. Вторая категория турниров, которых по девять в WTA и ATP в течение года. Здесь призовые заметно меньше, а за победу начисляется 1000 очков — отсюда и название серии. Мужские турниры, или «Мастерсы», проходят девять раз в год. Из них восемь — кроме Монте-Карло — считаются обязательными для рейтинга и идут в зачёт в любом случае. Женских турниров WTA-1000 тоже девять.

Турниры серии 500 и 250. Основа ATP и WTA-туров — хотя здесь меньше и призовых, и разыгрываемых очков, эти соревнования занимают две трети календаря. Количество баллов за победу соответствует названию: 500 и 250.

Прочие турниры. Далее идут «челленджеры», на которых соревнуются в основном спортсмены ниже топ-100, и «фьючерсы» — для начинающих перспективных игроков.

Итоговый турнир. В конце сезона проводятся также Итоговые турниры ATP и WTA. В них участвует по восемь лучших спортсменов в каждом разряде по актуальному рейтингу, то есть Чемпионской гонке. Турнир финалит весь сезон.

Соревнования проходят на трёх основных покрытиях: грунте, траве и синтетическом харде. На грунте мяч отскакивает медленнее и выше, на траве — быстрее и ниже. Некоторые спортсмены выбирают игру от обороны, то есть не рискуют и играют на удержание, дожидаясь ошибки соперника. Другие, наоборот, предпочитают атаковать, выходя к сетке или «щупая» углы на задней линии. Есть и те, кто играет в рваный теннис, резаными ударами или дроп-шотами ломая игру соперника и изменяя ритм розыгрыша.

Как полюбить теннис и не потерять интерес

Найти любимца. Поэтому лучше сразу выбрать любимого игрока на корте: по стилю, поведению (харизме) или по национальным соображениям. Кто-то выберет главных шоуменов тура (Ника Кирьоса, Бенуа Пэра, Александра Бублика, Даниила Медведева) или проспектов с заявкой на величие (Карлоса Алькараса, Янника Синнера). Любители динамичного тенниса со сменой ритма, углов и техники могут присмотреться к Дарье Касаткиной из России, Онс Жабер из Туниса. Фанатам мощных ударов понравятся матчи россиянки Анастасии Потаповой, американки Коко Гауфф или белоруски Виктории Азаренко. А полька Ига Свёнтек, француженка Каролин Гарсия показывают отличную игру на удержание и контратаках.

Мирра Андреева в рейтинге WTA Фото: Чемпионат

Теннисный «броманс». Профессиональные и дружеские отношения на корте и вне его всегда объединяли группы фанатов: те же «Федали» — Рафаэль Надаль и Роджер Федерер – создали мощный бренд и сдружили миллионы людей. Сейчас туры и Nike активно промотируют соперничество новых клиентов — Янника Синнера и Карлоса Алькараса. Рожденные в 2000-х — они на двоих уже взяли больше «Шлемов», чем поколение 90-х: Медведев, Рублёв, Александр Зверев, Стефанос Циципас, Доминик Тим.

Большая тройка. В конце 2010-х к легендарной паре примкнул Новак Джокович. Серб оставался в тени коллег, а его эксцентричное поведение — сценки с пародиями на других теннисистов — не находило отклика у «бигов». Но постепенно он включился в борьбу за звание лучшего теннисиста на планете и уже установил рекорд по количеству недель на первой строчке рейтинга ATP — 426. Как и по количеству титулов на турнирах «Большого шлема»: у Новака таких 24, как и у великой австралийки Маргарет Корт.

Как полюбить теннис

Как не потерять интерес во время пятисетового триллера? Очевидных рекомендаций нет. Подобные матчи уже уникальны, а игроки и сюжет не отпускают до последнего. Часто случаются камбэки — возвращения с 0:2 по партиям на ТБШ — или равная борьба на каждом отрезке до последнего очка с тай-брейком в решающем пятом сете.

Быстрее понять игру, а также в чём преимущество того или иного игрока в течение матча можно за счёт статистики, которая обновляется на сайте турнира или на других ресурсах: процент первой и её реализация, количество двойных и невынужденных ошибок. Тогда эмоциональное будет подкрепляться рациональным — и понимать теннис станет проще.