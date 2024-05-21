Четыре россиянки во 2-м круге отбора «Ролан Гаррос». Захарова вытащила трёхчасовой марафон

Во вторник, 21 мая, в Париже завершился первый раунд квалификации «Ролан Гаррос». В женскую сетку попали шесть российских теннисисток. Две из них отыграли ещё в понедельник, 20 мая. Анастасия Тихонова, занимающая 176-е место в рейтинге WTA, вышла на корт с австралийкой Джейми Форлис, располагающейся в конце третьей сотни. Тихонова одержала победу в двух партиях.

В первом сете россиянка дважды сделала брейк, в первом гейме и в последнем, а сама отыграла единственный брейк-пойнт (во втором гейме) и забрала партию со счётом 6:3. Второй сет также остался за Анастасией, несмотря на шесть двойных ошибок за партию. Тихонова лишь раз отдала свою подачу, а сама дважды добилась брейка и в девятом гейме с первой попытки под ноль подала на матч — 6:3, 6:3 за 1 час 34 минуты. Во втором круге квалификации Анастасия сыграет с Далмой Галфи из Венгрии, 147-й ракеткой мира.

А вот Екатерина Макарова, занимающая 174-е место в мировой классификации, ничего не смогла противопоставить 19-летней американке Робин Монтгомери, располагающейся восемью строчками ниже. В первом сете Макарова ни разу не взяла свою подачу, а брейк смогла сделать только один, и Монтгомери выиграла партию со счётом 6:1. Второй сет россиянка начала с 2:0, но затем американка повесила ей скрытую «баранку» — 6:1, 6:2 за 1 час 5 минут.

Сегодня на корт выходили четыре представительницы России. 20-летняя Полина Кудерметова, 170-я ракетка мира, играла с австралийкой Кимберли Биррелл, занимающей 154-ю строчку в рейтинге. В первом сете Кудерметова-младшая владела ощутимым преимуществом. В начале партии россиянка ушла с двойного брейк-пойнта, вскоре после чего повела 4:0, дважды взяв подачу соперницы. В этой партии Полина уверенно довела дело до победы — 6:2. Но во втором сете произошёл провал, в результате которого Кудерметова, ни разу не подбиравшаяся к брейк-пойнтам, получила «баранку» от соперницы.

В решающей партии Биррелл также оказалась сильнее. Она вела 5:1, сделав два брейка, с первой попытки не подала на матч, в восьмом гейме упустила матчбол на приёме, но в девятом использовала второй матчбол — 2:6, 6:0, 6:3 за 1 час 48 минут.

21-летняя Оксана Селехметьева, располагающаяся за пределами топ-500 рейтинга WTA, вышла на корт с Дестани Айавой из Австралии, 191-й ракеткой мира. Первый сет Селехметьева начала с брейка, потом удерживала подачу, отыграв брейк-пойнт, но в шестом гейме её соперница сравняла счёт — 3:3. В девятом гейме россиянка не использовала три брейк-пойнта, а в 11-м с первой попытки забрала чужую подачу, но подать на партию не смогла, и пришлось играть тай-брейк. В нём Оксана реализовала первый же сетбол — 7:6 (7:5) за 1 час.

Во второй партии Селехметьева в четвёртом гейме дожала соперницу с третьего брейк-пойнта — 3:1. В седьмом гейме россиянка лишилась преимущества, отдав подачу, но концовка оказалась менее напряжённой, чем в первом сете. После 4:4 Оксана выиграла гейм на своей подаче, после чего использовала второй матчбол на приёме — 7:6 (7:5), 6:4 за 1 час 45 минут.

Во втором круге отбора Селехметьева сыграет с 22-летней украинкой Дарьей Снигур, 123-й ракеткой мира.

21-летняя Юлия Авдеева, занимающая 188-е место в классификации, встречалась с колумбийкой Эмилианой Аранго, идущей 115-й в мировом рейтинге. Авдеева, напомним, впервые в карьере попала в квалификацию турнира «Большого шлема». Более опытная Аранго быстро повела 3:0 с брейком, однако россиянка не растерялась, довольно быстро отыграла брейк, а после 4:4 ещё раз взяла подачу соперницы. И в 10-м гейме подала на партию, реализовав второй сетбол — 6:4 за 43 минуты. Юлию не сломили даже три двойные ошибки в этом сете.

Вторая партия из-за дождя оказалась разбита на две части. Как и в первом сете, Аранго повела 3:0, забрав один чужой гейм, после чего настала вынужденная пауза. По возобновлении игры колумбийка под занавес сета, в котором Авдеева допустила целых шесть двойных, сделала ещё один брейк — 6:2. Однако в решающей партии Юлия, проиграв приём, выиграла затем пять геймов подряд. Один брейк она отдала, но при 5:3 в свою пользу приняла на матч, использовав второй матчбол, — 6:4, 2:6, 6:3 за 2 часа 2 минуты.

Во втором раунде отбора Авдеева сразится с француженкой Марго Рувруа, получившей уайлд-кард в квалификацию. 23-летняя Рувруа занимает 285-е место в рейтинге WTA.

166-я ракетка мира Анастасия Захарова сражалась с Анной Бондарь из Венгрии, занимающей 113-ю строчку. В первом сете Захарова дважды уступала с брейком, но всякий раз отыгрывалась. И если в первом случае она сразу же исправилась, то во втором — уже в концовке партии, не позволив сопернице подать на сет. После 5:5 теннисистки взяли по гейму на подаче, причём Бондарь в 12-м гейме не использовала сетбол на приёме. На тай-брейке сетболы были и у россиянки, и у венгерки. Анастасия упустила оба своих шанса, а Анна со второй попытки забрала партию — 7:6 (10:8) за 1 час 24 минуты.

В начале второго сета соперницы обменялись брейками, а в четвёртом гейме Захарова во второй раз выиграла чужую подачу, что помогло ей забрать партию. В восьмом гейме у Анастасии на приёме не получилось использовать ни одного сетбола из трёх, но в девятом она подала на сет — 6:3 за 49 минут.

В третьей партии Бондарь первой взяла подачу соперницы — в шестом гейме, — но Захаровой удался обратный брейк, после чего она сравняла счёт — 4:4. В девятом гейме россиянка сделала второй брейк подряд и после этого под ноль подала на матч, одержав волевую победу в этом сложнейшем марафоне — 6:7 (8:10), 6:3, 6:4 за 3 часа 8 минут.

Во втором круге квалификации Захарова сыграет с 33-летней Далилой Якупович из Словении, 227-м номером мирового рейтинга.

Таким образом, во второй раунд отбора вышли четыре россиянки: Тихонова, Селехметьева, Авдеева и Захарова. Также отметим, что финалистка «Ролан Гаррос» — 2012, бывшая пятая ракетка мира Сара Эррани уверенно прошла во второй раунд отбора. 37-летняя итальянка в двух сетах обыграла Энн Ли из США — 6:3, 6:4. А 38-летняя эстонка Кайя Канепи, в активе которой есть выходы в четвертьфинал на всех ТБШ, проиграла Петре Марчинко из Хорватии — 2:6, 4:6.

У мужчин выделим результаты чемпиона US Open 2020 года экс третьей ракетки мира Доминика Тима и бывшего восьмого номера рейтинга ATP Диего Шварцмана, заканчивающих карьеру в этом году. Тим, который в 2018 и 2019 годах дважды побывал в финале «Ролан Гаррос» и в обоих случаях уступил Рафаэлю Надалю, в первом круге квалификации-2024 одержал волевую победу над итальянцем Франко Агаменоне — 3:6, 6:3, 6:2. А Шварцман в двух партиях прошёл Лукаса Ноймайера — 6:2, 6:3.

Квалификация «Ролан Гаррос» — 2024 закончится 25 мая. Соревнования в основных сетках пройдут с 26 мая по 9 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».