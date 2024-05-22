Новак встречает 37-й день рождения в статусе первой ракетки мира, но уже думает о жизни после тенниса.

«Если есть рай на земле, то он здесь». Зачем Джокович строит дом для семьи возле «пирамид»

Сегодня, 22 мая, легендарный Новак Джокович отмечает свой 37-й день рождения. Весной серб потерпел несколько разочаровывающих поражений. Например, от не входящего в топ-100 итальянца Луки Нарди на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе или от малоизвестного чилийца Алехандро Табило в Риме. Как бы то ни было, праздник сербский теннисист встречает в статусе первой ракетки мира, соответственно, говорить о каком-то его тотальном упадке преждевременно.

В ближайшее время Джокович постарается защитить титул на «Ролан Гаррос», а заодно и лидерство в рейтинге ATP от посягательств Янника Синнера. Новак даже в последний момент решил взять уайлд-кард на турнир АТР-250 в Женеве, чтобы получить больше игровой практики на грунте перед парижским мэйджором.

Джокович ещё способен бороться за победу на крупных турнирах, но всё-таки приходится констатировать – конец карьеры серба довольно близок. Уже сейчас Новак думает о жизни после тенниса. Среди прочего обзаводится домами в местах, где собирается часто бывать вместе со своей семьёй. Приобретение недвижимости в США, Испании, Монако, родной Сербии или на курортах Хорватии и Черногории вполне объяснимо. Но есть у Джоковича одна непонятная для многих тяга к довольно странному месту с неоднозначной репутацией – «боснийским пирамидам» Солнца и Луны, где он начал строить дом для семьи.

«Боснийские пирамиды» Фото: Emre Bastug/Getty Images

Для начала небольшое пояснение, что из себя представляют так называемые «боснийские пирамиды». Это геологические образования вблизи города Високо (к северо-западу от Сараева). Там есть гора Височица (213 м), которая по форме напоминает пирамиду. Отсюда и название достопримечательности. В 2005 году боснийско-американский бизнесмен и археолог-любитель Семир Османагич приехал туда из Техаса и начал проводить раскопки. Османагич продвигал идею о том, что «пирамида» в Високо скрывает под собой древнее рукотворное сооружение, которое якобы является крупнейшим в мире. Он утверждал, что обнаружил «мощёные площади и туннели», «каменные блоки» и «древний цемент».

Османагич сказал, что в его раскопках принимали участие авторитетные специалисты из Австралии, Австрии, Ирландии, Шотландии и Словении, но позже многие археологи, на которых он ссылался, опровергали эту информацию. Учёные-геологи считают, что так называемые «пирамиды» являются природными образованиями; а следы человеческой деятельности, связанной с их сооружением, отсутствуют. Европейская ассоциация археологов осудила власти Боснии за поддержку Османагича, а самого бизнесмена обвинили в попытке мистификации и подмене научных фактов.

Вероятно, Османагич хотел привлечь внимание к «боснийским пирамидам», чтобы сделать это место популярным туристическим центром. Попытка оказалась не совсем удачной, но Семир всё-таки нашёл одного влиятельного сторонника. Им оказался Новак Джокович. Сербский теннисист поддержал проект Османагича и активно инвестирует средства в его фонд.

Семир Османагич и Новак Джокович Фото: Из личного архива Семира Османагича

После начала пандемии коронавируса в 2020-м Джокович стал постоянным гостем «боснийских пирамид». Новак считает, что там он может лучшим образом морально и физически восстановиться после трудных испытаний, а также подготовиться к победам на крупных турнирах. Среди прочего серб побывал там перед «Ролан Гаррос» — 2021 и Уимблдоном-2022, которые он выиграл в непростой ситуации в статусе далеко не главного фаворита.

Кроме того, Джокович сразу же отправлялся в Археологический парк Високо в район «пирамид» после громких скандалов с дисквалификацией на US Open – 2020 за удар мячом в судью и депортацией из Австралии в связи с отсутствием вакцинации от коронавируса.

Новак раньше всегда снимал жильё в Високо, однако в апреле этого года сербское издание Kurir сообщило, что теннисист начал строить там собственный дом с нуля. Конечно, жильё будет комфортным и люксовым, но всё-таки нетипичным особняком для богачей. Новак решил, что его недвижимость должна быть из «натуральных» материалов – камня и дерева. Жена Елена, отец Срджан и мать Дияна поддерживают его идею, поскольку тоже очень любят гостить в Високо.

«Джокович любит Високо. В этом месте он перезагружается и накапливает силы. Каждый раз, когда Новак приезжает сюда, он полон позитивной энергии и пребывает в отличном настроении. Территория строящегося для него особняка в основном окружена лесом, но напротив есть туннель, где находится штаб-квартира фонда и дом доктора Семира Османагича», — заявил Kurir источник, знакомый с ситуацией.

Новак Джокович беседует с Семиром Османагичем во время посещения «боснийских пирамид» Фото: Из личного архива Семира Османагича

Джокович выстроил прочные дружеские отношения с Османагичем. Новака не волнует репутация Семира. Теннисист считает район «боснийских пирамид» живописнейшим местом, где ему приятно проводить время. Остальное Джоковича не волнует.

«Если и есть рай на земле, то он здесь. В моей жизни было несколько мест, где я бывал и при этом чувствовал себя полностью гармонично во всех отношениях. Это одно из них, и оно уникальное в своём роде. Я просто очарован «пирамидами», — заявил Джокович.

Эти слова Новак произнёс в июле 2022 года, когда открыл в Високо два современных корта с хардовым и грунтовым покрытием. Сразу после победы на Уимблдоне Джокович лично приехал туда и принял участие в выставочном турнире. Доктор Османагич стал одним из его участников. Компанию им составили известный хорватский теннисист Иван Додиг, а также словенец Альяз Бедене и босниец Алдин Сеткич.

Новак Джокович и Семир Османагич в теннисном центре Високо Фото: Из личного архива Семира Османагича

Новак часто тренируется на этих кортах, но их также используют местные дети для игры в теннис. Конечно, вряд ли кто-из них станет новым Джоковичем, однако инициатива серба очень важна. Босния – далеко не самая благополучная страна Европы, особенно печальная ситуация наблюдается в глубинке. Внимание и инвестиции со стороны персоны уровня Новака очень помогают местным жителям.

«Боснийские пирамиды» не стали туристическим центром мирового уровня, как хотел Семир Османагич. Однако Джокович нашёл в эти местах оазис и укромный уголок вдали от посторонних глаз для себя и своих близких.

Скоро Новак прекратит играть в теннис на профессиональном уровне, но ему всё равно понадобятся физические и моральные силы для реализации различных проектов после завершения карьеры. Всю необходимую энергию он сможет получить в своём комфортном доме в Високо.