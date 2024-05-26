Отберёт ли Синнер у Джоковича первое место? 10 причин следить за «Ролан Гаррос» — 2024

Грунтовый «Шлем» стартует в воскресенье, 26 мая. На нём традиционно собрались практически все сильнейшие теннисисты и теннисистки последних лет. Это место считается счастливым для российских спортсменов – они отличались тут и в одиночке, и в паре, и в миксте, и среди юниоров.

Единственный грунтовый «Шлем»

«Ролан Гаррос» – третий по возрасту «Шлем» после Уимблдона и US Open. Турнир впервые был проведён в 1891 году, и нынешний розыгрыш будет 123-м по счёту. В 1925-м соревнования получили статус международных. С 1928 года турнир проводится в своей нынешней локации – на кортах теннисного стадиона «Ролан Гаррос», названного в честь знаменитого авиатора. Стадион расположен рядом с Булонским лесом на окраине Парижа. «Ролан Гаррос» давно и прочно считается цитаделью игры на грунтовых кортах, и даже трудно представить, что до этого турнир разыгрывался в клубе «Стад Франсе» на траве.

Матч на «Ролан Гаррос» Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Невообразимый рекорд Надаля

Долгие годы рекорд по количеству титулов на чемпионате Франции принадлежал местному любимцу Максу Декюжи, который первенствовал тут восемь раз в период с 1903-го по 1914-й. Но спустя век этот рекорд заметно превзошёл испанец Рафаэль Надаль, прозванный Королём грунта, — 14 титулов начиная с 2005 года. Ни у кого из теннисистов и теннисисток в истории не было даже близких цифр ни на одном из «Шлемов». Лишь австралийке Маргарет Корт у себя дома удалось выиграть 11 трофеев в одиночке. Там же в Австралии 10 раз отличился серб Новак Джокович.

Лебединая песня Надаля?

В прошлом году Рафаэль Надаль не участвовал в «Ролан Гаррос» из-за травмы, а в нынешнем, похоже, он сыграет последний раз. Из-за пропуска целого года соревнований испанец откатился в рейтинге далеко за пределы сотни, а значит, мог попасть в первом же круге на любого топового теннисиста. Коварный жребий оказался довольно жесток к заслуженному ветерану, «выбрав» ему в соперники четвёртую ракетку мира, чемпиона последнего «Мастерса» в Риме Александра Зверева. Многим ещё памятна полуфинальная битва в розыгрыше-2022, когда немец с русскими корнями из-за тяжёлой травмы покинул корт на костылях. Но спустя два года именно Зверев считается фаворитом в новой встрече. Посмотрим, найдутся ли у Надаля свои козыри в этом сражении.

Самому «юному» чемпиону — 37!

Из-за доминирования Надаля на «Ролан Гаррос» за последние 19 лет титулы здесь успели «урвать» лишь считаные единицы. По разу тут первенствовали швейцарцы Роджер Федерер (2009) и Стэн Вавринка (2015), а ещё три победы на счету серба Новака Джоковича (2016, 2021, 2023). Федерер уже свою карьеру завершил, как и те теннисисты, кто побеждал в Париже до эпохи Надаля. Вот и получается, что в нынешней сетке — только три спортсмена, добивавшихся ранее на «Ролан Гаррос» побед. Вавринка вообще самый возрастной теннисист среди участников – ему 39 лет. Надаль во второй понедельник турнира отпразднует 38-й день рождения. А самому «юному» чемпиону «Ролан Гаррос» среди участников розыгрыша-2024 Новаку Джоковичу аж 37!

Счастливое место для российских чемпионов

«Ролан Гаррос» — самый удачный ТБШ для наших теннисистов. Здесь Евгений Кафельников в 1996 году завоевал первый российский «Шлем» в одиночке в истории. В том же сезоне Евгений завоевал титул и в паре, благодаря чему он до сих пор остаётся последним теннисистом среди мужчин, добившимся на «Шлеме» победного дубля. Также Кафельников стал чемпионом в Париже в паре в 1997 и 2002 годах. Дважды тут состоялись российские финалы в женском одиночном разряде – в 2004-м Анастасия Мыскина в битве за титул обыграла Елену Дементьеву, а в 2009-м Светлана Кузнецова оказалась сильнее Динары Сафиной. Кроме того, в Париже дважды отличилась Мария Шарапова (2012, 2014). В женском парном разряде титулов «Ролан Гаррос» добились такие отечественные теннисистки, как Ольга Морозова (1974), Лариса Савченко (1989), Наталья Зверева (1989, 1992), Елена Веснина (2013) и Екатерина Макарова (2013). В миксте отличился российский дуэт Евгения Манюкова/Андрей Ольховский (1993). По юниорам чемпионами «Ролан Гаррос» в одиночке становились Владимир Коротков (1966), Андрей Медведев (1991) и Андрей Рублёв (2014). У девушек пять побед – Елена Гранатурова (1971), Наталья Зверева (1987), Надежда Петрова (1998), Дарья Касаткина (2014) и Алина Корнеева (2023).

Супершанс для Синнера стать первой ракеткой мира

Прошлогоднему чемпиону Новаку Джоковичу предстоит защищать на турнире 2000 рейтинговых очков. А вот Янник Синнер в 2023 году заработал всего 45 баллов за поражение во втором круге. После вычета тех очков уже итальянец выйдет вперёд с преимуществом 765. А значит, Новаку, чтобы остаться лидером рейтинга, необходимо дойти как минимум до полуфинала (800 очков) при условии, что Синнер не пройдёт дальше первого круга. Если же Янник продержится в сетке до 1/4 финала, то Джоковича спасёт выход в финал. В случае если серб защитит титул, а итальянец доберётся до финала, первой ракеткой всё же станет Синнер. Сгорят по 720 очков у прошлогодних полуфиналистов Карлоса Алькараса и Александра Зверева – это даёт шансы Даниилу Медведеву, проигравшему тогда уже в первом круге, сейчас подняться на третье место рейтинга ATP, а в случае титула – даже на второе (после Синнера). Подробности – в нашей таблице.

Джокович Синнер Алькарас Зверев Медведев рейтинг на 26.5 9960 8770 7300 6305 6295 РГ-2023 -2000 -45 -720 -720 -10 остаток 7960 8725 6580 5585 6285 1-й круг 10 7970 8735 6590 5595 6295 2-й круг 50 8010 8775 6630 5635 6335 3-й круг 100 8060 8825 6680 5685 6385 4-й круг 200 8160 8925 6780 5785 6485 1/4 финала 400 8360 9125 6980 5985 6685 1/2 финала 800 8760 9525 7380 6385 7085 финал 1300 9260 10025 7880 6885 7585 титул 2000 9960 10725 8580 7585 8285

Рекордный призовой фонд

Призовой фонд «Ролан Гаррос» в очередной раз вырос и достиг отметки € 53,478 млн – что на 7,82% больше, чем в 2023-м. За одно только участие в первом круге одиночного разряда теннисисты и теннисистки получат по € 73 тыс. Финалисты заработают по € 1,2 млн, а чемпионы – по € 2,4 млн. Что тоже является рекордом турнира за всё время.

Две дебютантки «Ролан Гаррос» из России

Россию в одиночных сетках «Ролан Гаррос» – 2024 представляет 21 игрок. У мужчин участников шесть – Даниил Медведев (пятый номер посева), Андрей Рублёв (6), Карен Хачанов (18), Роман Сафиуллин, Павел Котов и Аслан Карацев. У женщин сыграют 15 россиянок – Дарья Касаткина (10), Екатерина Александрова (16), Людмила Самсонова (17), Анастасия Павлюченкова (20), Анна Калинская (23), Вероника Кудерметова (29), Анастасия Потапова, Диана Шнайдер, Анна Блинкова, Мирра Андреева, Элина Аванесян, Мария Тимофеева, Камилла Рахимова, Эрика Андреева и квалифаер Юлия Авдеева. Отметим, что Тимофеева – дебютантка «Ролан Гаррос», а Авдеева – вообще всех турниров «Большого шлема».

Медведев может сразиться с Джоковичем в полуфинале, а со Зверевым — в 1/4 финала

Жребий распределил представителей топ-8 посева таким образом, что Даниил Медведев (5) попал в четверть сетки к немцу Александру Звереву (4). В верхней части также Новак Джокович (1) может пересечься уже в 1/4 финала с финалистом двух последних лет норвежцем Каспером Руудом (7). В нижней половине сетки могут образоваться такие сочетания: Андрей Рублёв (6) – Карлос Алькарас (3) и Хуберт Хуркач (8) – Янник Синнер (2). Если говорить о россиянах, то в первом круге Медведев сыграет с немцем Домиником Кёпфером, Рублёв – с японцем Таро Дэниэлом, Хачанов (18) – с индусом Сумитом Нагалом, Сафиуллин – с сербом Душаном Лайовичем, Котов – с британцем Кэмероном Норри (32), а Карацев – с Александром Шевченко, представляющим ныне Казахстан.

Эрику Андрееву и Юлию Авдееву проэкзаменуют теннисистки топ-3

Представительницы топ-8 посева в женской сетке распределились так: Ига Свёнтек (1) – Маркета Вондроушова (5), Кори Гауфф (3) – Онс Жабер (8), Чжэн Циньвэнь (7) – Елена Рыбакина (4) и Мария Саккари (6) – Арина Соболенко (2). Отметим, что из 15 россиянок в первом круге только трём достались сеяные соперницы: Блинкова сыграет с румынкой Сораной Кырстей (28), Э. Андреева – с белоруской Ариной Соболенко (2), а дебютантка Авдеева – с Кори Гауфф (3) из США.

Вот 10 причин, почему надо следить за «Ролан Гаррос» – 2024. Турнир пройдёт в Париже с 26 мая по 9 июня. Все подробности – на «Чемпионате».