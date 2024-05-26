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Рублёв, Шнайдер, Кудерметова, Тимофеева: онлайн-трансляция Ролан Гаррос 2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Рублёв рвётся во 2-й круг «РГ»-2024! Также играют Шнайдер, Тимофеева, Кудерметова. LIVE!
Даниил Сальников
«Ролан Гаррос» — 2024. LIVE!
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На грунтовом «Шлеме» в воскресенье начнётся первый круг. На кортах появятся и четыре россиянина. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию стартового игрового дня на главном грунтовом турнире – «Ролан Гаррос». В воскресенье, 26 мая, начнётся первый круг. Будет сыграно по 20 матчей у мужчин и у женщин. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Андрей Рублёв (шестой номер посева), Вероника Кудерметова (29), Мария Тимофеева и Диана Шнайдер. Также в этот день проведут свои первые матчи ещё несколько представителей топ-10 посева – Карлос Алькарас (3), Хуберт Хуркач (8), Григор Димитров (10) и Елена Остапенко (9). Из интересных встреч также отметим сражение трёхкратных чемпионов ТБШ Энди Маррея и Стэна Вавринки. Следите за всеми событиями дня с подробностями в нашей лайв-статье.

«Ролан Гаррос» – 2024. Мужчины. Сетка
«Ролан Гаррос» – 2024. Женщины. Сетка
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Таро Дэниэл
Япония
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Ван Яфань
Китай
Ван Яфань
В. Яфань
Не начался
1 2 3
         
         
Мария Тимофеева
Россия
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Мари Боузкова
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Не начался
1 2 3
         
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Джеффри-Джон Вулф
США
Джеффри-Джон Вулф
Д. Вулф
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2024, воскресенье. 15:30 МСК
Хлоэ Паке
Франция
Хлоэ Паке
Х. Паке
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

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Расписание воскресенья
Live Даниил Сальников

Подробно расписали историю встреч в сегодняшних парах с участием россиян.

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Расписание воскресенья

Вот как выглядит расписание первого игрового дня на «Ролан Гаррос» — 2024.

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