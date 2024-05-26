Рублёв рвётся во 2-й круг «РГ»-2024! Также играют Шнайдер, Тимофеева, Кудерметова. LIVE!

На грунтовом «Шлеме» в воскресенье начнётся первый круг. На кортах появятся и четыре россиянина. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию стартового игрового дня на главном грунтовом турнире – «Ролан Гаррос». В воскресенье, 26 мая, начнётся первый круг. Будет сыграно по 20 матчей у мужчин и у женщин. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Андрей Рублёв (шестой номер посева), Вероника Кудерметова (29), Мария Тимофеева и Диана Шнайдер. Также в этот день проведут свои первые матчи ещё несколько представителей топ-10 посева – Карлос Алькарас (3), Хуберт Хуркач (8), Григор Димитров (10) и Елена Остапенко (9). Из интересных встреч также отметим сражение трёхкратных чемпионов ТБШ Энди Маррея и Стэна Вавринки. Следите за всеми событиями дня с подробностями в нашей лайв-статье.

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