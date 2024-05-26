Рублёв рвётся во 2-й круг «РГ»-2024! Также играют Шнайдер, Тимофеева, Кудерметова. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию стартового игрового дня на главном грунтовом турнире – «Ролан Гаррос». В воскресенье, 26 мая, начнётся первый круг. Будет сыграно по 20 матчей у мужчин и у женщин. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Андрей Рублёв (шестой номер посева), Вероника Кудерметова (29), Мария Тимофеева и Диана Шнайдер. Также в этот день проведут свои первые матчи ещё несколько представителей топ-10 посева – Карлос Алькарас (3), Хуберт Хуркач (8), Григор Димитров (10) и Елена Остапенко (9). Из интересных встреч также отметим сражение трёхкратных чемпионов ТБШ Энди Маррея и Стэна Вавринки. Следите за всеми событиями дня с подробностями в нашей лайв-статье.
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Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
Подробно расписали историю встреч в сегодняшних парах с участием россиян.
Обо всех главных моментах, связанных с турниром, читайте в нашей подборке.
Расписание воскресенья
Вот как выглядит расписание первого игрового дня на «Ролан Гаррос» — 2024.
- 26 мая 2024
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11:31
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11:29
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11:25
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10:40
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09:30
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09:00
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07:17
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02:58
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00:29
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00:29
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00:03
- 25 мая 2024
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23:40
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23:28
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22:39
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21:18
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21:00
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20:34
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18:29
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18:17
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17:57
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17:23
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16:34
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16:21
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16:17
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16:04
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15:49
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15:35
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15:12
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14:47
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14:09
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13:30
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12:36
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12:12
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11:50
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11:45