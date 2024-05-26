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Теннисные матчи понедельника 27 мая 2024: live-трансляции, расписание, история встреч, результаты, кто сыграет, сетка

11 топ-матчей понедельника в теннисе: Хачанов, Потапова и Медведев начинают «Ролан Гаррос»
Даниил Сальников
Теннисные матчи 27 мая
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За кем следить 27 мая на кортах Парижа.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 12:00*: Анастасия Потапова (Россия) – Камилла Рахимова (Россия), «Ролан Гаррос», 1-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 12:00 МСК
Анастасия Потапова
41
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Не начался
1 2 3
         
         
Камилла Рахимова
87
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Интрига: чем завершится первое российское дерби на турнире?

В женское сетке «Ролан Гаррос» среди 128 участниц значится 15 россиянок, и уже в первом круге две из них сразятся друг с другом — Анастасия Потапова и Камилла Рахимова. Девушки хорошо знакомы, выступали вместе по юниорам, а вот на уровне WTA сыграют впервые. Победительница во втором круге померится силами с кем-то из пары Барбора Крейчикова — Виктория Голубич.

Анастасия неплохо потренировалась на «тысячниках»
Павлюченкова и Потапова проиграли битву за финал Мадрида! А Рублёв пробился туда
Live
Павлюченкова и Потапова проиграли битву за финал Мадрида! А Рублёв пробился туда

🎾 12:00*: Людмила Самсонова (Россия, 17) – Магда Линетт (Польша), «Ролан Гаррос», 1-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 12:00 МСК
Людмила Самсонова
17
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Магда Линетт
46
Польша
Магда Линетт
М. Линетт

Интрига: продолжит ли Самсонова успешные выступления на грунте?

Людмила Самсонова успешно выступила на турнире в Страсбурге, где дошла до полуфинала. Теперь на старте «Ролан Гаррос» 25-летняя россиянка сразится с Магдой Линетт из Польши. Девушки ранее играли в Кливленде-2022 и тогда успех праздновала Людмила. Победительница нового матча далее пересечётся по сетке с кем-то из пары Ребекка Шрамкова — Аманда Анисимова.

Людмила на прошлой неделе дошла до полуфинала:
Самсонова не сумела выйти в финал Страсбурга. Россиянка уступила неудобной американке
Самсонова не сумела выйти в финал Страсбурга. Россиянка уступила неудобной американке

🎾 12:00*: Александр Шевченко (Казахстан) – Аслан Карацев (Россия), «Ролан Гаррос», 1-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 12:00 МСК
Александр Шевченко
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев

Интрига: повторит ли Карацев лучшее достижение на «Ролан Гаррос»?

30-летний россиянин Аслан Карацев начинает путь на «Ролан Гаррос» — 2024 матчем с Александром Шевченко, который теперь представляет Казахстан. Теннисисты ранее не встречались в официальных матчах. Победитель во втором круге сразится с кем-то из пары Николас Харри — Корентен Муте. Отметим, что до этого Карацев дальше второго круга на РГ не проходил.

Россиянин постепенно набирает форму после травмы:
Карацев совершил камбэк в Риме. Аслан выиграл у американца — это первая победа в сезоне
Карацев совершил камбэк в Риме. Аслан выиграл у американца — это первая победа в сезоне

🎾 13:30*: Карен Хачанов (Россия, 18) – Сумит Нагал (Индия), «Ролан Гаррос», 1-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 13:30 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Сумит Нагал
Индия
Сумит Нагал
С. Нагал

Интрига: подтвердит ли Хачанов очки за прошлогодний четвертьфинал?

Карен Хачанов успешно выступил на прошлогоднем «Ролан Гаррос», где сумел дойти до 1/4 финала. Сейчас 28-летний россиянин начинает турнирный путь матчем с индусом Сумитом Нагалом. Теннисисты ранее не пересекались в официальных встречах, а победитель далее сойдётся по сетке с кем-то из пары Йозеф Ковалик — Маркос Гирон.

В столице Италии россиянин остановился в 4-м круге:
Хачанов спас 4 матчбола, но уступил обидчику Джоковича. Карен не попал в 1/4 финала Рима
Хачанов спас 4 матчбола, но уступил обидчику Джоковича. Карен не попал в 1/4 финала Рима

🎾 13:30*: Кэмерон Норри (Великобритания, 32) – Павел Котов (Россия), «Ролан Гаррос», 1-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 13:30 МСК
Кэмерон Норри
33
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Павел Котов
56
Россия
Павел Котов
П. Котов

Интрига: справится ли Павел с сеяным соперником?

Павел Котов в этом году впервые одержал победу на ТБШ — на Australian Open дошёл до второго круга. Повторить этот результат в Париже будет непросто, поскольку его соперником будет сеяный теннисист — британец Кэмерон Норри. Ранее теннисисты уже играли один раз — в Барселоне-2023 сильнее был британец. Победитель новой встречи дальше пересечётся по сетке с кем-то из пары Стэн Вавринка — Энди Маррей.

Павел одержал несколько важных побед на грунте:
Самсонова с «баранкой» вышла в 1/2 финала Страсбурга. А Котов за три часа проиграл Бублику
Самсонова с «баранкой» вышла в 1/2 финала Страсбурга. А Котов за три часа проиграл Бублику

🎾 13:30*: Виктория Томова (Болгария) – Екатерина Александрова (Россия, 16), «Ролан Гаррос», 1-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 13:30 МСК
Виктория Томова
75
Болгария
Виктория Томова
В. Томова
Не начался
1 2 3
         
         
Екатерина Александрова
18
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Интрига: справится ли Александрова с удобной болгаркой?

Екатерина Александрова начинает нынешний турнир матчем с болгаркой Викторией Томовой. Девушки ранее встречались четырежды. Вначале в квалификации US Open — 2016 сильнее оказалась Томова, а затем верх неизменно одерживала россиянка — на ITF 100K в Будапеште-2018, на «Ролан Гаррос»-2023 и в Дохе-2024. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Синьюй Ван — Юле Нимайер.

Екатерина лишь в Риме прервала неприятную серию поражений:
Александрова в Риме продолжила серию поражений. А Аванесян не вытащила тяжёлый трёхсетовик
Александрова в Риме продолжила серию поражений. А Аванесян не вытащила тяжёлый трёхсетовик

🎾 13:30*: Анна Калинская (Россия, 23) – Клара Бюрель (Франция), «Ролан Гаррос», 1-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 13:30 МСК
Анна Калинская
25
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Клара Бюрель
44
Франция
Клара Бюрель
К. Бюрель

Интрига: сумеет ли Калинская впервые пробиться во второй круг «Ролан Гаррос»?

Анна Калинская в этом году впервые пробилась в 1/4 финала ТБШ — это было на Australian Open. А вот в основной сетке «Ролан Гаррос» она ещё ни разу не побеждала. В первом круге нынешнего розыгрыша соперницей россиянки будет француженка Клара Бюрель. Девушки ранее встречались однажды — в квалификации Australian Open — 2021 сильнее была Бюрель. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Бьянка Андрееску — Сара Соррибес-Тормо.

Похоже, у Анны появились нежные чувства к будущему лидеру мирового рейтинга:
Синнеру приписали роман с российской топ-теннисисткой. С кем ещё были отношения у Янника?
Синнеру приписали роман с российской топ-теннисисткой. С кем ещё были отношения у Янника?

🎾 15:00*: Кори Гауфф (США, 3) – Юлия Авдеева (Россия, Q), «Ролан Гаррос», 1-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 15:00 МСК
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
1 2 3
         
         
Юлия Авдеева
208
Россия
Юлия Авдеева
Ю. Авдеева

Интрига: как проявит себя дебютантка ТБШ от России?

21-летняя Юлия Авдеева впервые приняла участие в квалификации и сразу же пробилась в основную сетку. В стартовом раунде ей будет противостоять 3-я ракетка мира Кори Гауфф, которая даже на год её младше. Девушки ранее не играли друг с другом, а победительница во втором раунде померится силами с кем-то из пары Элисон Ван Эйтванк — Тамара Зиданшек.

Россиянка преподнесла сенсацию в квалификации:
21-летняя Авдеева выиграла отбор «Ролан Гаррос». Юлия с первой попытки вышла в основу ТБШ
21-летняя Авдеева выиграла отбор «Ролан Гаррос». Юлия с первой попытки вышла в основу ТБШ

🎾 15:00*: Панна Удварди (Венгрия, LL) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 20), «Ролан Гаррос», 1-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 15:00 МСК
Панна Удварди
132
Венгрия
Панна Удварди
П. Удварди
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Павлюченкова
22
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Интрига: как сыграет финалистка РГ-2021 из России с лаки-лузером?

Россиянке Анастасии Павлюченковой досталась в соперницы на старте турнира лаки-лузер из Венгрии Панна Удварди. Девушки ранее не встречались друг с другом, а победительница дальше сразится с кем-то из пары Эльза Жакемо — Ана Богдан.

Анастасия попыталась набрать форму на грунтовых турнирах:
Две россиянки не справились с чемпионками ТБШ. Павлюченкова тоже зачехлила ракетку
Две россиянки не справились с чемпионками ТБШ. Павлюченкова тоже зачехлила ракетку

🎾 16:30*: Душан Лайович (Сербия) – Роман Сафиуллин (Россия), «Ролан Гаррос», 1-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 16:30 МСК
Душан Лайович
Сербия
Душан Лайович
Д. Лайович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Интрига: выправит ли результаты на грунте Сафиуллин?

Роман Сафиуллин не очень удачно провёл грунтовую серию, выиграв всего один матч из пяти. Его соперником по первому кругу «Ролан Гаррос» стал непростой серб Душан Лайович. Теннисисты ранее друг с другом не играли. Победитель дальше сразится с кем-то из пары Тейлор Фритц — Федерико Кория.

Роман проиграл 4 матча из пяти на грунте:
Двойное фиаско в Барселоне. Сафиуллин и Котов неудачно стартовали на «пятисотнике»
Двойное фиаско в Барселоне. Сафиуллин и Котов неудачно стартовали на «пятисотнике»

🎾 16:30*: Доминик Кёпфер (Германия) – Даниил Медведев (Россия, 5), «Ролан Гаррос», 1-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 16:30 МСК
Доминик Кёпфер
Германия
Доминик Кёпфер
Д. Кёпфер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: сможет ли Медведев улучшить положение в рейтинге?

Лидер российского тенниса Даниил Медведев начинает путь на «Ролан Гаррос» матчем с крепким немцем Домиником Кёпфером. Теннисисты ранее встречались трижды и во всех случаях сильнее был Медведев — на US Open — 2019, 2021 и в Майами-2024. Победитель нового поединка выйдет во втором круге РГ-2024 на кого-то из пары Тьяго Монтейро — Миомир Кецманович. Отметим, что в прошлом году Даниил проиграл в Париже уже в первом круге, так что все набранные сейчас очки пойдут ему в плюс — что является важным в борьбе со Зверевым и Алькарасом за улучшение места в рейтинге ATP.

У россиянина неплохая сетка в Париже:
Медведев может выйти на Зверева в 1/4 финала. Путь Даниила по сетке «Ролан Гаррос» — 2024
Медведев может выйти на Зверева в 1/4 финала. Путь Даниила по сетке «Ролан Гаррос» — 2024
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