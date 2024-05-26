11 топ-матчей понедельника в теннисе: Хачанов, Потапова и Медведев начинают «Ролан Гаррос»

За кем следить 27 мая на кортах Парижа.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 12:00*: Анастасия Потапова (Россия) – Камилла Рахимова (Россия), «Ролан Гаррос», 1-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится первое российское дерби на турнире?

В женское сетке «Ролан Гаррос» среди 128 участниц значится 15 россиянок, и уже в первом круге две из них сразятся друг с другом — Анастасия Потапова и Камилла Рахимова. Девушки хорошо знакомы, выступали вместе по юниорам, а вот на уровне WTA сыграют впервые. Победительница во втором круге померится силами с кем-то из пары Барбора Крейчикова — Виктория Голубич.

🎾 12:00*: Людмила Самсонова (Россия, 17) – Магда Линетт (Польша), «Ролан Гаррос», 1-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: продолжит ли Самсонова успешные выступления на грунте?

Людмила Самсонова успешно выступила на турнире в Страсбурге, где дошла до полуфинала. Теперь на старте «Ролан Гаррос» 25-летняя россиянка сразится с Магдой Линетт из Польши. Девушки ранее играли в Кливленде-2022 и тогда успех праздновала Людмила. Победительница нового матча далее пересечётся по сетке с кем-то из пары Ребекка Шрамкова — Аманда Анисимова.

🎾 12:00*: Александр Шевченко (Казахстан) – Аслан Карацев (Россия), «Ролан Гаррос», 1-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: повторит ли Карацев лучшее достижение на «Ролан Гаррос»?

30-летний россиянин Аслан Карацев начинает путь на «Ролан Гаррос» — 2024 матчем с Александром Шевченко, который теперь представляет Казахстан. Теннисисты ранее не встречались в официальных матчах. Победитель во втором круге сразится с кем-то из пары Николас Харри — Корентен Муте. Отметим, что до этого Карацев дальше второго круга на РГ не проходил.

🎾 13:30*: Карен Хачанов (Россия, 18) – Сумит Нагал (Индия), «Ролан Гаррос», 1-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: подтвердит ли Хачанов очки за прошлогодний четвертьфинал?

Карен Хачанов успешно выступил на прошлогоднем «Ролан Гаррос», где сумел дойти до 1/4 финала. Сейчас 28-летний россиянин начинает турнирный путь матчем с индусом Сумитом Нагалом. Теннисисты ранее не пересекались в официальных встречах, а победитель далее сойдётся по сетке с кем-то из пары Йозеф Ковалик — Маркос Гирон.

🎾 13:30*: Кэмерон Норри (Великобритания, 32) – Павел Котов (Россия), «Ролан Гаррос», 1-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Павел с сеяным соперником?

Павел Котов в этом году впервые одержал победу на ТБШ — на Australian Open дошёл до второго круга. Повторить этот результат в Париже будет непросто, поскольку его соперником будет сеяный теннисист — британец Кэмерон Норри. Ранее теннисисты уже играли один раз — в Барселоне-2023 сильнее был британец. Победитель новой встречи дальше пересечётся по сетке с кем-то из пары Стэн Вавринка — Энди Маррей.

🎾 13:30*: Виктория Томова (Болгария) – Екатерина Александрова (Россия, 16), «Ролан Гаррос», 1-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Александрова с удобной болгаркой?

Екатерина Александрова начинает нынешний турнир матчем с болгаркой Викторией Томовой. Девушки ранее встречались четырежды. Вначале в квалификации US Open — 2016 сильнее оказалась Томова, а затем верх неизменно одерживала россиянка — на ITF 100K в Будапеште-2018, на «Ролан Гаррос»-2023 и в Дохе-2024. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Синьюй Ван — Юле Нимайер.

🎾 13:30*: Анна Калинская (Россия, 23) – Клара Бюрель (Франция), «Ролан Гаррос», 1-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Калинская впервые пробиться во второй круг «Ролан Гаррос»?

Анна Калинская в этом году впервые пробилась в 1/4 финала ТБШ — это было на Australian Open. А вот в основной сетке «Ролан Гаррос» она ещё ни разу не побеждала. В первом круге нынешнего розыгрыша соперницей россиянки будет француженка Клара Бюрель. Девушки ранее встречались однажды — в квалификации Australian Open — 2021 сильнее была Бюрель. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Бьянка Андрееску — Сара Соррибес-Тормо.

🎾 15:00*: Кори Гауфф (США, 3) – Юлия Авдеева (Россия, Q), «Ролан Гаррос», 1-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как проявит себя дебютантка ТБШ от России?

21-летняя Юлия Авдеева впервые приняла участие в квалификации и сразу же пробилась в основную сетку. В стартовом раунде ей будет противостоять 3-я ракетка мира Кори Гауфф, которая даже на год её младше. Девушки ранее не играли друг с другом, а победительница во втором раунде померится силами с кем-то из пары Элисон Ван Эйтванк — Тамара Зиданшек.

🎾 15:00*: Панна Удварди (Венгрия, LL) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 20), «Ролан Гаррос», 1-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет финалистка РГ-2021 из России с лаки-лузером?

Россиянке Анастасии Павлюченковой досталась в соперницы на старте турнира лаки-лузер из Венгрии Панна Удварди. Девушки ранее не встречались друг с другом, а победительница дальше сразится с кем-то из пары Эльза Жакемо — Ана Богдан.

🎾 16:30*: Душан Лайович (Сербия) – Роман Сафиуллин (Россия), «Ролан Гаррос», 1-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: выправит ли результаты на грунте Сафиуллин?

Роман Сафиуллин не очень удачно провёл грунтовую серию, выиграв всего один матч из пяти. Его соперником по первому кругу «Ролан Гаррос» стал непростой серб Душан Лайович. Теннисисты ранее друг с другом не играли. Победитель дальше сразится с кем-то из пары Тейлор Фритц — Федерико Кория.

🎾 16:30*: Доминик Кёпфер (Германия) – Даниил Медведев (Россия, 5), «Ролан Гаррос», 1-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сможет ли Медведев улучшить положение в рейтинге?

Лидер российского тенниса Даниил Медведев начинает путь на «Ролан Гаррос» матчем с крепким немцем Домиником Кёпфером. Теннисисты ранее встречались трижды и во всех случаях сильнее был Медведев — на US Open — 2019, 2021 и в Майами-2024. Победитель нового поединка выйдет во втором круге РГ-2024 на кого-то из пары Тьяго Монтейро — Миомир Кецманович. Отметим, что в прошлом году Даниил проиграл в Париже уже в первом круге, так что все набранные сейчас очки пойдут ему в плюс — что является важным в борьбе со Зверевым и Алькарасом за улучшение места в рейтинге ATP.