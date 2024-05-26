Три россиянки выбыли в 1-м же круге «Ролан Гаррос». Конец победной серии 20-летней Шнайдер

Вероника Кудерметова и Мария Тимофеева также проиграли — и тоже в двух сетах.

В воскресенье, 26 мая, в Париже начались соревнования в основной сетке «Ролан Гаррос», второго мэйджора сезона и единственного, который проходит на грунтовом покрытии. В женском одиночном разряде в первый игровой день состоялось три матча с участием российских теннисисток. Вероника Кудерметова, посеянная под 29-м номером, играла с чешкой Мари Боузковой, 42-й ракеткой мира. Год назад Кудерметова пробилась в четвертьфинал «Ролан Гаррос», поэтому перед ней изначально стояла задача защитить большие очки. Боузкова же, которая в шестой раз попала в основную сетку турнира, за все предыдущие годы выиграла на нём лишь одну встречу, в сезоне-2022.

В личных встречах перевес также был на стороне россиянки: 3-2, в том числе 2-0 на уровне основных сеток турниров WTA. Последний матч, состоявшийся в 1/8 финала «тысячника» в Риме в 2023 году (то есть тоже на грунте), Вероника выиграла с разгромным счётом 6:2, 6:2. Сегодня она потерпела поражение, причём тоже в двух партиях.

В начале матча обе теннисистки довольно уверенно забирали свои геймы. Чуть убедительнее выглядела Кудерметова, у которой порой проходили «виннерсы», в то время как Боузкова не могла похвастаться активно выигранными очками. В пятом гейме россиянка попыталась зацепиться на приёме, но большего, чем два «ровно», не добилась. А шестой гейм Вероника также проиграла, хотя имела 30:0 на подаче. Она допустила первую в матче двойную ошибку, а после 30:30 дважды неудачно провела розыгрыши, и счёт стал 4:2 в пользу соперницы.

Концовку партии Кудерметова откровенно провалила. У неё резко увеличилось количество невынужденных ошибок (14 за сет против семи у соперницы), и в седьмом гейме Мари, которая за счёт атакующей манеры игры вынуждала Веронику обороняться, под ноль взяла свою подачу, а потом использовала второй сетбол на приёме — 6:2 за 39 минут.

Вероника Кудерметова в матче с Мари Боузковой в первом круге «Ролан Гаррос» 2024 года Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В начале второй партии Кудерметова продолжала ошибаться. Боузкова уже во втором гейме сделала брейк, потом вела 4:1. В шестом гейме россиянка отыграла скрытый матчбол, и это вселило в неё уверенность. Вероника заиграла чётче и, впервые в матче взяв чужую подачу, в восьмом гейме наконец-то сравняла счёт — 4:4.

Однако на этом позитивные моменты для Кудерметовой закончились. Вновь посыпались ошибки, и россиянка сначала отдала гейм на приёме, а затем и подачу проиграла. На первом же матчболе Вероника пробила в аут, и Боузкова оформила победу — 6:2, 6:4 за 1 час 41 минуту. Слабым утешением может послужить то, что по виннерсам россиянка почти втрое превзошла соперницу (22 против восьми). Ну а невынужденных ошибок Кудерметова допустила 34, ровно вдвое больше, чем чешка.

Это поражение стало для Кудерметовой четвёртым подряд. До этого она проиграла в 1/8 финала «пятисотника» в Штутгарте, а также в первых для себя матчах на «тысячниках» в Мадриде и в Риме.

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20-летняя Мария Тимофеева, располагающаяся на 105-й строчке в рейтинге WTA, вышла на корт с представительницей Китая Ван Яфань, 68-м номером мировой классификации. Тимофеева впервые попала в основную сетку «Ролан Гаррос». Более того, она лишь во второй раз в карьере пробилась в основную сетку турнира «Большого шлема». Первый опыт, на Australian Open — 2024, завершился выходом в четвёртый раунд. Что касается Ван Яфань, то она в третий раз стала участницей парижского мэйджора, но предыдущие две попытки, в 2018 и 2019 годах, закончились поражением в первой же игре.

В отчётной встрече Тимофеева проиграла свою подачу в первом же гейме. Шанс исправить ситуацию у россиянки был разве что в затяжном шестом гейме, но она упустила два брейк-пойнта. В ещё более напряжённом седьмом гейме Мария, напротив, ушла с двух брейк-пойнтов. Но концовка сета ей не удалась. В следующих двух геймах Тимофеева взяла лишь очко, и Ван Яфань с первой попытки приняла на партию — 6:3 за 49 минут. Китаянка допустила за сет 11 невынужденных ошибок, а россиянка — целых 17.

Мария Тимофеева в матче с Ван Яфань в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Вторую партию Тимофеева начала за здравие, поведя 3:0 с двумя брейками. При этом на приёме россиянка действовала гораздо успешнее, чем на подаче. В двух чужих геймах она отдала лишь один розыгрыш, а вот на своей подаче ушла с трёх брейк-пойнтов. Увы, развить успех Марии не удалось. Следующие шесть геймов выиграла Ван Яфань, при том что ни одного из своих геймов Тимофеева не отдала без борьбы. Однако в пятом гейме россиянка упустила тройной брейк-пойнт, и это стало переломным моментом. Больше у Марии не было шансов на подаче соперницы, и в девятом гейме китаянка подала на матч — 6:3, 6:3 за 1 час 42 минуты. Тимофееву подвели собственные ошибки (39 невынужденных против 22 у Ван Яфань).

20-летняя Диана Шнайдер, 47-я ракетка мира, сражалась с француженкой Хлоэ Паке. Организаторы предоставили уайлд-кард соотечественнице, занимающей 136-е место в мировом рейтинге. Шнайдер год назад дебютировала на «Ролан Гаррос» и пробилась во второй круг турнира. 29-летняя Паке с сезона-2017 пропустила лишь один Открытый чемпионат Франции (в 2023-м Хлоэ не прошла квалификацию), но за всё это время выиграла лишь один поединок, в том самом дебютном для себя 2017-м.

Матч начался в 19:30 мск, то есть на четыре часа позже запланированного. Причиной этому стало не только то, что предыдущие игры на корте Симоны Матьё затянулись, но и дождь, внезапно обрушившийся на Париж. В этой встрече Шнайдер пришлось бороться не только с соперницей, но и с публикой, которая громко приветствовала едва ли не каждое удачное действие Паке. Впрочем, за рамки французские болельщики не выходили — всё было в пределах допустимого.

В начале игры перевес был на стороне Шнайдер. Россиянка легко забирала свои геймы, не отдавая ни одного розыгрыша, а Паке делала то же самое, но с большим трудом, не всегда справляясь с мощными атаками соперницы. Но в пятом гейме тенденция нарушилась. Диана вела 40:15 на подаче, но стала допускать неточности в розыгрышах, и Паке сделала первый в матче брейк — 3:2.

В следующих двух геймах в игре Шнайдер наступил провал. На приёме она взяла лишь очко, а свою подачу отдала под ноль, и счёт стал 2:5 не в её пользу. Один брейк Диана отыграла, но тут же в третий раз подряд уступила свой гейм, и сет, продолжавшийся 39 минут, закончился победой Хлоэ со счётом 6:3.

Француженка допустила за партию восемь невынужденных ошибок, а россиянка — почти вдвое больше, 15.

Второй сет у Шнайдер совсем не получился. Диана продолжала сыпать невынужденными (27 за матч против 15 у соперницы) и смогла взять лишь один гейм, когда счёт был уже 5:0 в пользу Паке. В седьмом гейме теннисистки устроили классный обмен при 30:30, и россиянка пробила в коридор. А на матчболе Хлоэ, подававшая в этом гейме, пробила точно в угол — 6:3, 6:1 за 1 час 12 минут.

Таким образом, победная серия Шнайдер закончилась. Напомним, на челленджере в Париже Диана выиграла пять матчей подряд и завоевала титул.

Ранее в этот день Андрей Рублёв пробился во второй круг Открытого чемпионата Франции, одержав непростую победу в четырёх сетах. Матч длился более трёх часов. Подробнее об этой встрече читайте в отдельном материале.

«Ролан Гаррос» 2024 года закончится 9 июня. За всеми событиями ТБШ в Париже следите на «Чемпионате».