Вавринка выиграл битву чемпионов ТБШ у Маррея. Это был их 23-й поединок

Матч легенд завершился всего за два часа. После игры Стэн и Энди долго обнимались у сетки.

На «Ролан Гаррос» – 2024 в воскресенье, 26 мая, прошли матчи первого круга. Одной из самых ярких стартовых встреч должна была стать игра трёхкратных чемпионов ТБШ Энди Маррея (75) и Стэна Вавринки (98).

Для теннисистов эта встреча стала 23-й на уровне ATP. До этого счёт в их противостоянии был 13-9 в пользу британца. В прошлый раз Стэн и Энди играли на старте «тысячника» в Цинциннати два года назад, когда в тяжёлом трёхчасовом поединке победа осталась за Марреем (7:6, 5:7, 7:5). Вавринка на том турнире попал в основу по специальному рейтингу после травмы стопы.

В последний раз Маррей играл на «Ролан Гаррос» в 2017 и 2020 годах, и дважды он встречался с Вавринкой. В 2017-м Энди проиграл швейцарцу в первом круге со счётом 7:6, 3:6, 7:6, 6:7, 1:6, а спустя три года потерпел поражение в полуфинале всего за 1 час 40 минут (1:6, 3:6, 2:6).

Сегодня Маррей в третий раз подряд в Париже попытался одержать победу над Вавринкой. Начал британец встречу с проигранной своей подачи, и казалось, что контроль почти полностью находился в руках швейцарца. Стэну пришлось в четвёртом гейме отыгрывать два брейк-пойнта – и он с этим справился, даже несмотря на то, что оба раза не попал первой подачей в корт.

Отлично сегодня работал у Вавринки одноручный бэкхенд, а Маррей хорошо играл с форхенда, особенно при обратном кроссе. Этот удар, кстати, очень помог британцу в седьмом гейме уйти с 0:40 и отстоять свою подачу. Однако в первом сете стабильнее игра всё же шла у Стэна: он завершил стартовую партию за 53 минуты со счётом 6:4. Хотя невынужденных ошибок у швейцарца набралось больше: 12 против семи у Маррея.

Стэн Вавринка Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Не на все удары Вавринки сегодня находил ответ Маррей, из-за чего в третьем гейме второго сета британец отдал свою подачу. На приёме Энди, как и в первой партии, не удавалось добраться до брейка, хотя он наравне со Стэном хватался за каждый розыгрыш. Попытался Маррей зацепиться за эту партию при счёте 4:5, 30:0, но потерял четыре розыгрыша подряд и уступил сет швейцарцу. На цифрах при этом сэр Энди выглядел лучше: за вторую партию он набрал побольше виннеров (11 против восьми у Вавринки) и ошибок невынужденных сделал поменьше (семь против девяти).

Маррей старался переигрывать соперника укороченными ударами и терпением в розыгрышах, а Вавринка чаще атаковал и ждал ошибки британца. На старте третьего сета Энди уже по традиции вновь проиграл свою подачу и отдал преимущество в руки швейцарца.

В третьей партии неточностей в игре Маррея стало ещё больше, из-за чего он позволил Вавринке всего за 15 минут повести со счётом 4:0. Энди стал тяжелее передвигаться по корту, а Стэн, напротив, будто был готов сыграть ещё как минимум один сет. Британцу помогали оставаться на плаву подача и удача в розыгрышах. В остальном же либо Маррей сам ошибался и часто пробивал в сетку, либо по углам его разводил швейцарец.

Победа в этой встрече с нотками ностальгии закономерно осталась за Вавринкой. Стэн за 2 часа 19 минут переиграл Маррея со счётом 6:4, 6:4, 6:2. По окончании матча игроки задержались у сетки, чтобы пожать руки и сказать друг другу какие-то важные слова.

До начала «Ролан Гаррос» 39-летний Вавринка ответил на часто задаваемый вопрос о приближающемся завершении карьеры.

«Сейчас мной движут искренняя любовь, страсть к теннису. Я стараюсь всегда напоминать себе, что я был ребёнком, который постоянно мечтал выступать на крупнейших кортах мира, и до тех пор, пока я буду чувствовать себя конкурентоспособным и видеть, что могу выигрывать матчи, я буду это делать. Я по-прежнему получаю удовольствие от тренировок и соревнований. Честно говоря, думаю, что мой уровень всё ещё довольно высок», — приводит слова Вавринки портал Punto de Break.

За выход в третий круг «Ролан Гаррос» Стэн поборется с победителем встречи Кэмерон Норри/Павел Котов. За всеми событиями из Парижа следите на «Чемпионате».