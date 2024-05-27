«Настоящее зрелище». Теннисный мир в ожидании битвы Надаля и Зверева уже в 1-м круге «РГ»

Эра испанца на грунтовых кортах в Париже может закончиться уже в этот понедельник.

С 26 мая по 9 июня в Париже проходит «Ролан Гаррос», также известный как Открытый чемпионат Франции. Это второй мэйджор в сезоне и единственный ТБШ, проходящий на грунте. Уже первый круг турнира подарил любителям тенниса ряд интереснейших матчей. Среди них и противостояние финалиста US Open — 2020 немца Александра Зверева с 14-кратным победителем французского «Шлема» испанцем Рафаэлем Надалем.

В понедельник, 27 мая, теннисисты проведут 11-ю очную встречу. По итогам 10 предыдущих Рафа лидировал – 7-3. Причём первые пять поединков остались за испанцем, потом представитель Германии взял три матча подряд. В рамках «Мастерса» в Риме-2021 снова победил Надаль.

А последнее сражение спортсменов состоялось на «Ролан Гаррос» 2022 года и завершилось настоящей трагедией. В конце второго упорнейшего сета Александр бежал за мячом, подвернул ногу и упал на корт, корчась от боли. В итоге немец досрочно покинул матч на костылях, а Рафаэль таким образом оказался в своём 14-м финале главного грунтового турнира.

История личных встреч. Зверев — Надаль — 3-7

№ Год Турнир Покрытие Раунд Победитель Результат 1 2016 Индиан-Уэллс Хард 4-й круг Надаль 6:7, 6:0, 7:5 2 2017 Australian Open Хард 3-й круг Надаль 4:6, 6:3, 6:7, 6:3, 6:2 3 2017 Монте-Карло Грунт 3-й круг Надаль 6:1, 6:1 4 2018 Кубок Дэвиса. Мировая группа Хард Четвертьфинал Надаль 6:1, 6:4, 6:4 5 2018 Рим Грунт Финал Надаль 6:1, 1:6, 6:3 6 2019 Итоговый чемпионат ATP Хард Групповой этап Зверев 6:2, 6:4 7 2020 Париж Хард Полуфинал Зверев 6:4, 7:5 8 2021 Мадрид Грунт Четвертьфинал Зверев 6:4, 6:4 9 2021 Рим Грунт Четвертьфинал Надаль 6:3, 6:4 10 2022 «Ролан Гаррос» Грунт Полуфинал Надаль 7:6, 6:6 Rt

Ожидания Зверева перед новой битвой с Надалем

По данным опроса официального сайта ATP-тура, 72% болельщиков считают, что именно Зверев является фаворитом в предстоящей битве с Королём грунта. Это неудивительно, ведь недавно спортсмен выиграл престижный «Мастерс» в Риме и посеян на втором в сезоне ТБШ под четвёртым номером. Немец также входит в топ-4 главных претендентов (после Карлоса Алькараса) на завоевание титула в Париже.

В преддверии нового поединка с 37-летним испанцем Александр рассказал, как настраивается на игру с легендарным теннисистом, заявив, что думает, что Рафаэль будет в своей пиковой форме.

«Я мысленно собираюсь сыграть с Рафаэлем Надалем, который будет в своей лучшей форме. Ожидаю, что он будет на высоте. Ожидаю, что он покажет на этом корте лучший теннис, в который он играл за долгое время.

Всегда были дискуссии. Я имею в виду, что в 2022 году я помню, что он пришёл на «Ролан Гаррос», не выиграв Монте-Карло, не выиграв Мадрид, не выиграв Рим. Он пришёл на этот турнир, все были типа: «О, он под большим вопросом». Он приехал и доминировал на протяжении всего турнира. Я думаю, что он будет в лучшей форме, и именно таков мой настрой перед этим матчем», — сказал Зверев во время пресс-конференции «Ролан Гаррос».

Александр Зверев на пресс-конференции Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

Отметим, что олимпийский чемпион Токио в одиночном разряде демонстрирует поразительную стабильность на Открытом чемпионате Франции на протяжении всей карьеры. Александр доходил до второй недели на грунтовом мэйджоре на протяжении шести последних лет. Последние три года Зверев пробивался в полуфинал парижского «Шлема», однако в решающей стадии турнира 27-летний представитель Германии ещё ни разу не играл. Стоит добавить, что своё единственное поражение на старте «Ролан Гаррос» немец потерпел семь лет назад. В первом круге Открытого чемпионата Франции 2017 года ещё совсем юный Александр уступил испанцу Фернандо Вердаско в четырёх партиях.

Рафаэль Надаль и «Ролан Гаррос»

Говорить о Рафаэле Надале можно очень много. Испанец — 22-кратный чемпион ТБШ. 14 из 22 титулов на мэйджорах Надаль завоевал именно на парижском грунте. Этот рекорд если когда-нибудь и будет побит, то очень и очень не скоро. Рафа также является рекордсменом по количеству побед над игроками из топ-5 рейтинга в истории французского мэйджора (20).

В 2024 году Надаль, скорее всего, исполнит свой «последний танец» на «Ролан Гаррос». Экс-лидер рейтинга ATP не раз заявлял, что нынешний сезон, вероятно, станет последним в его карьере. Сейчас Рафа находится лишь на 276-м месте в мужской мировой табели о рангах. Из-за травмы бедра он провёл лишь 15 матчей с начала сезона-2023, а затем к удручающему списку физических недугов добавился разрыв мышцы. Вследствие этого атлет пропустил 12 турниров «Большого шлема». Не нужно объяснять, почему легенде мирового спорта очень важно стартовать на своём любимом соревновании с победы.

Грунтовую часть нынешнего сезона Надаль провёл не лучшим образом. Сначала Рафа дошёл до второго круга на «пятисотнике» в Барселоне, где уступил австралийцу Алексу де Минору со счётом 5:7, 1:6. На домашнем «тысячнике» в Мадриде хозяин кортов пробился в четвёртый раунд, но не справился с чехом Иржи Легечкой (5:7, 4:6). А в Риме представитель Испании зачехлил ракетку снова во втором раунде, проиграв поляку Хуберу Хуркачу.

После того как Король грунта завершил выступления на итальянском «Мастерсе» теннисист рассказал, при каком условии сыграет на Открытом чемпионате Франции.

«Я не хочу чувствовать себя беспомощным, как в Барселоне или Мадриде. Если будет 0,01% вероятности, что я смогу быть конкурентоспособным на «Ролан Гаррос», то я обязательно хочу попробовать сыграть. Если нет, то я предпочитаю сохранить счастливые воспоминания», — сказал Надаль в интервью France TV.

И всё же в середине мая Рафа прилетел в Париж. 20 мая экс первая ракетка мира провёл первую с 2022 года тренировку на «Ролан Гаррос». Она прошла на Центральном корте имени Филиппа Шатрье. Трибуны стадиона были практически заполнены. В столице Франции Надаль уже провёл несколько спаррингов с топовыми игроками. Испанец выиграл тренировочные партии у Себастьяна Корды, Даниила Медведева и Хольгера Руне.

Результаты жеребьёвки 14-кратный чемпион турнира оценил так.

«Как я отреагировал на результат жеребьёвки? Я играл в парчис (настольная игра, пользующаяся огромной популярностью в Испании. — Прим. «Чемпионата»). Я ждал этого. Когда ты не сеяный игрок, случиться может всё что угодно. Нужно смириться с этим, ведь ты никогда не знаешь, повезёт тебе или не повезёт. Конечно, на бумаге это не лучший расклад. Я сыграю с одним из самых сложных соперников, который приехал сюда после победы на «Мастерсе» (в Риме). Так что я могу сделать? Таков жребий. Я просто постараюсь лучше подготовиться», — сказал Надаль на пресс-конференции.

Что говорят эксперты

Теннисные эксперты и действующие игроки не могли пройти мимо грядущей битвы Надаля и Зверева в первом раунде Открытого чемпионата Франции — 2024.

Бывшая первая ракетка мира, французская теннисистка, а ныне директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо заявила следующее.

«Мы понимали, что это может случиться. Надаль – Зверев в первом круге – это сильный старт. Саша находится в отличной форме. Я просто хочу быть зрителем на этом матче. Глядя на жеребьёвку, я думаю, что Рафа будет недоволен. Но он настоящий воин и необыкновенный соперник. И он как никто другой знает, как играть в пятисетовых матчах. Посмотрим.

Полуфинал с Надалем в 2022 году завершился для Зверева трагически. У обоих теннисистов этот матч вызовет смешанные чувства», — приводит слова Моресмо Le Figaro.

Нынешний лидер рейтинга ATP Новак Джокович отметил, что предстоящая битва между немцем и испанцем станет настоящим зрелищем.

«Да, я видел. Настоящее зрелище. Я с нетерпением жду этой встречи. Будет очень интересный матч. Зверев находится в отличной форме, победив в Риме. Ждём Рафу, к которому мы привыкли. Это «Ролан Гаррос», так что посмотрим, что произойдёт», — сказал серб в интервью на корте.

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Борис Беккер считает, что предыдущее очное сражение теннисистов, безусловно, может повлиять на ход поединка.

«Как повлияет на ход матча их предыдущая встреча? Они оба будут думать об этом, хотя за эти два года многое произошло и у Надаля, и у Зверева. Саша должен оставаться собой и не зацикливаться на прошлом в эмоциональном плане. Главное – находиться в моменте и играть соответственно. Он выиграл турнир в Риме, а Надаль — нет. Это статус-кво, и именно с этими мыслями он должен подходить к матчу.

Если Надаль проиграет, будет ли это его последний матч на Открытом чемпионате Франции? Повсюду идут спекуляции о том, как долго Рафа будет играть. Лично я в этом сомневаюсь, но, с другой стороны, я невероятно уважаю Рафаэля Надаля за его жизненный путь. То, как он играл в теннис и побеждал, нельзя ни с чем сравнить. Люди всегда так вскользь говорят: «Он выиграл Открытый чемпионат Франции 14 раз». Попробуйте проговорить это медленнее: «Он выиграл «Ролан Гаррос» 14 раз». Это ведь просто невозможно! Невероятно. Моё глубочайшее уважение!» — приводит слова Беккера Eurosport.de.

Брат Александра Зверева, Миша Зверев выразил следующее мнение.

«Это будет очень сложный матч — возможно, не в игровом плане, а в эмоциональном, потому что это может быть последний матч Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате Франции. Зрители не смогут решить, хотят ли они увидеть отличный матч или просто Рафу на центральном корте ещё один раз.

Оба будут выходить на матч с серьёзным настроем, нервозностью, но и со странным чувством, что эра Рафаэля Надаля может закончиться на грунтовых кортах в Париже», — приводит слова Миши Зверева Eurosport.

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек заявила, что надеется на победу Рафаэля в матче с Александром.

«Я не знаю, что сказать о Рафе. Я не очень хорошо знаю теннис Саши. Он отличный игрок, но я не знаю, как он будет себя чувствовать. Что касается Зверева, что касается Надаля, я не знаю. Посмотрим, но я буду внимательно следить за этим как фанат. Надеюсь, что будет интересно. Конечно, это плохой расклад для Надаля, надеюсь, он выиграет. Сочувствую Саше», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

А заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что 22-кратному чемпиону ТБШ не повезло с жеребьёвкой и он станет «клиентом» Зверева.

«Надалю не повезло, потому что он станет «клиентом» Зверева. Тут даже не сомневаюсь. У Рафаэля не больше 5% шансы. У наших же ребят всё хорошо, пройдут дальше. Они должны перешагнуть первую ступеньку. Конечно, сюрпризы не исключены, но все в форме и рангом повыше будут. Было бы хорошо, если бы дошли до полуфинала, а там как повезёт. Но я бы не забегал вперёд и не говорил о четвертьфинале. Пусть играют каждый круг и проходят дальше», — сказал Янчук в интервью «Чемпионату».

Без сомнения, за предстоящими разборками Александра и Рафаэля в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024 будет следить весь теннисный мир. Впервые Надаль подходит к старту турнира в числе теневых фаворитов. Предстоящее сражение со Зверевым станет для Надаля настоящим испытанием, однако Рафа, известный своим бойцовским характером, уже не раз выбирался из труднейших ситуаций. Король грунта обязательно посражается за победу в грядущем противостоянии и будет играть до последнего очка. Каким окажется итог битвы немца и испанца? Узнаем совсем скоро.

За всеми событиями грунтового ТБШ следите на «Чемпионате».