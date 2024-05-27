Самсонова рвётся во второй круг «РГ»-2024! Также играют Карацев, Рахимова, Потапова. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на главном грунтовом турнире – «Ролан Гаррос». В понедельник, 27 мая, продолжится первый круг. Будет сыграно 48 матчей – по 24 у мужчин и у женщин. Среди прочих на корты выйдут и 12 россиян – Даниил Медведев (пятый номер посева), Карен Хачанов (18), Роман Сафиуллин, Аслан Карацев, Павел Котов; Людмила Самсонова (17), Екатерина Александрова (16), Анастасия Павлюченкова (20), Анна Калинская (23), Анастасия Потапова, Камилла Рахимова и Юлия Авдеева (Q). Также в этот день проведёт свой стартовый поединок Янник Синнер (2) и сразятся Рафаэль Надаль и Александр Зверев (4). Следите за всеми событиями дня в нашей лайв-статье.
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Расписание понедельника
Вот как выглядит расписание второго игрового дня на «Ролан Гаррос» — 2024.
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
- 27 мая 2024
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- 26 мая 2024
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