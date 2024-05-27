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Медведев, Хачанов, Карацев, Потапова: онлайн-трансляция Ролан Гаррос 2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Самсонова рвётся во второй круг «РГ»-2024! Также играют Карацев, Рахимова, Потапова. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция Ролан Гаррос 2024
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На грунтовом «Шлеме» в понедельник продолжается первый круг. На кортах появятся и 12 россиян. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на главном грунтовом турнире – «Ролан Гаррос». В понедельник, 27 мая, продолжится первый круг. Будет сыграно 48 матчей – по 24 у мужчин и у женщин. Среди прочих на корты выйдут и 12 россиян – Даниил Медведев (пятый номер посева), Карен Хачанов (18), Роман Сафиуллин, Аслан Карацев, Павел Котов; Людмила Самсонова (17), Екатерина Александрова (16), Анастасия Павлюченкова (20), Анна Калинская (23), Анастасия Потапова, Камилла Рахимова и Юлия Авдеева (Q). Также в этот день проведёт свой стартовый поединок Янник Синнер (2) и сразятся Рафаэль Надаль и Александр Зверев (4). Следите за всеми событиями дня в нашей лайв-статье.

«Ролан Гаррос» – 2024. Мужчины. Сетка
«Ролан Гаррос» – 2024. Женщины. Сетка
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 12:00 МСК
Анастасия Потапова
41
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Не начался
1 2 3
         
         
Камилла Рахимова
87
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 12:00 МСК
Людмила Самсонова
17
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Магда Линетт
46
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 12:00 МСК
Александр Шевченко
59
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Аслан Карацев
82
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 12:00 МСК
Кристофер Юбэнкс
46
США
Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 13:30 МСК
Виктория Томова
75
Болгария
Виктория Томова
В. Томова
Не начался
1 2 3
         
         
Екатерина Александрова
18
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 13:30 МСК
Анна Калинская
25
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Клара Бюрель
44
Франция
Клара Бюрель
К. Бюрель
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 13:30 МСК
Карен Хачанов
18
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Сумит Нагал
95
Индия
Сумит Нагал
С. Нагал
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 13:30 МСК
Кэмерон Норри
33
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Павел Котов
56
Россия
Павел Котов
П. Котов
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 15:00 МСК
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
1 2 3
         
         
Юлия Авдеева
208
Россия
Юлия Авдеева
Ю. Авдеева
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 15:00 МСК
Панна Удварди
132
Венгрия
Панна Удварди
П. Удварди
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Павлюченкова
22
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 16:00 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Рафаэль Надаль
275
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 16:30 МСК
Душан Лайович
61
Сербия
Душан Лайович
Д. Лайович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Роман Сафиуллин
42
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 16:30 МСК
Доминик Кёпфер
65
Германия
Доминик Кёпфер
Д. Кёпфер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Расписание понедельника
Live Даниил Сальников

Расписание понедельника

Вот как выглядит расписание второго игрового дня на «Ролан Гаррос» — 2024.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

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