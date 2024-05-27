Первый скандал на «Ролан Гаррос». Француз ударил мячом в фанатку, но судья его простил

Стартовый игровой день «Ролан Гаррос» подарил зрителям немало напряжённых противостояний. В 6 из 20 матчей победитель определялся в пятом сете. Хотя не все из интригующих встреч доставили радость местным болельщикам.

Французские любители тенниса огорчились поражению Теренса Атмана от австрийца Себастьяна Офнера — 6:3, 6:4, 6:7, 2:6, 5:7. Эта игра ознаменовалась скандалом, поскольку Атман в одном из игровых моментов попал мячом в зрительницу. Офнер требовал у судей дисквалифицировать соперника, но тот отделался только предупреждением.

121-я ракетка мира Атман попал в основную сетку «Ролан Гаррос» благодаря уайлд-кард. Организаторы щедро одарили пропусками французских теннисистов, проигнорировав именитых Доминика Тима и Диего Шварцмана. Спорный момент, но всё-таки этот турнир «Большого шлема» проходит в Париже, и предпочтение было отдано местным игрокам.

22-летний Атман ранее только один раз выступал в основной сетке ТБШ. На Australian Open – 2024 француз в первом круге проиграл россиянину Даниилу Медведеву. Теренс даже взял стартовый сет у будущего финалиста турнира, но в двух последующих уступал, а в начале четвёртой партии снялся из-за травмы.

Теренс Атман Фото: Dan Istitene/Getty Images

На «Ролан Гаррос» Атману больше повезло со жребием. Ему достался соперник куда проще Медведева – 45-я ракетка мира из Австрии Себастьян Офнер. Конечно, француз считался аутсайдером, но шансы пройти дальше были вполне реалистичными. Пару месяцев назад Атман уже обыгрывал Офнера на «челленджере» в Финиксе. Теренс отлично начал очередной матч с ним в Париже. Француз достаточно уверенно взял первые два сета, но затем сбавил обороны, не дожал Себастьяна на тай-брейке третьей партии и отдал австрийцу следующие две.

Атман очень нервно реагировал на свои неудачи. В шестом гейме четвёртого сета при счёте 1:4 после очередного проигранного очка Теренс со всей силы ударил по мячу и попал по сидящей в первых рядах зрительнице.

Зрительница, в которую попал мячом Теренс Атман Фото: кадр из трансляции

Объективных причин для столь эмоционального поступка француза вообще не было. Он сорвался в абсолютно дежурном игровом моменте. Матч прервался на 15 минут. В это время судья на вышке и супервайзер общались с пострадавшей болельщицей и решали, как следует наказать Атмана. В итоге за неспортивное поведение Теренсу сделали предупреждение. Не было даже штрафного очка, не говоря уже о дисквалификации, которую требовали некоторые зрители на трибунах и сам Офнер. Возможно, со стороны это выглядело неуважительно по отношению к сопернику, но Себастьян объяснил свои мотивы.

«Для меня это немного удивительно. Нельзя делать что-то подобное на маленьком корте, его нужно было наказать и отстранить. Это не было похоже на то, что он просто ударил по мячу. Он со всей силы зарядил по нему. Мяч очень быстро летит, в непосредственной близости сидят зрители. Бывали случаи, когда игроков дисквалифицировали за меньшее», — сказал Офнер.

Себастьян Офнер Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Атман и Офнер играли на корте № 12, который вмещает 492 зрителя. На этой площадке действительно очень тесно. Теренс поступил крайне неосмотрительно, ударив по мячу со всей силы в неигровом моменте. Судьи француза простили, хотя теоретически могли дисквалифицировать. Прецеденты имелись. Стоит вспомнить прошлогодний скандал на «Ролан Гаррос», когда японка Мию Като попала мячом в болгёрл и была дисквалифицирована вместе с напарницей, в том числе из-за просьбы соперниц. На US Open – 2020 отстранение получил сам Новак Джокович, который попал мячом в судью.

И всё-таки в случае с Атманом есть смягчающие обстоятельства. Болельщица, в которую он попал, сильно не пострадала. К тому же зрительница не является обслуживающим персоналом матча. Вероятно, поэтому Теренсу удалось избежать участи Като и Джоковича.

В любом случае Офнер доказал своё превосходство на корте, выиграв матч в пяти сетах. Это обрадует тех любителей тенниса, которые требовали моментально дисквалифицировать Атмана за скандальную и дикую выходку в четвёртой партии.