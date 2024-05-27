Потапова и Самсонова разгромили соперниц! Яркий старт наших девушек на «Ролан Гаррос»

Второй игровой день на «Ролан Гаррос» начался с матчей сразу нескольких россиян. Так, на девятом корте сильнейшую между собой выявляли Людмила Самсонова и Магда Линетт.
Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Самсоновой. Людмила выиграла у Магды на харде в четвертьфинале Кливленда-2022 — 6:4, 6:3.
На четвёртом корте российского болельщика ждало наше дерби: Анастасия Потапова экзаменовала Камиллу Рахимову, находящуюся гораздо ниже в мировом рейтинге. Интересно, что девушки впервые встречались друг с другом. В рейтинге Потапова сейчас 41-я, а Рахимова — 87-я.
Ни первая, ни вторая встреча длинными не получились. Заведомые фаворитки —Самсонова и Потапова — одержали лёгкие победы, показав свой класс на фоне вчерашних поражений Кудерметовой, Тимофеевой и Шнайдер.
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Час с небольшим на корте — хорошие разминки для Насти и Люды.
У Самсоновой по ходу матча не было никаких проблем и спадов, никакой нервотрёпки — ровная, уверенная атакующая игра с начала матча и до самого конца. Фирменный стиль нашей теннисистки. Поймавшая свою игру и здорово подававшая Люда отдала Магде всего два гейма. Во втором круге её уже ждёт Аманда Анисимова, выступающая здесь по защищённому рейтингу и победившая накануне, 26 мая, Ребекку Шрамкову. Главное для Самсоновой — обойтись без спадов.
ЛЮДМИЛА САМСОНОВА
Фото: Johannes Simon/Getty Images
В свою очередь Потапова отдала Рахимовой лишь пять геймов — тоже показатель уверенности и превосходства. Настя полностью превзошла соперницу в активности и мощи, всё время была нацелена на атаку, выполнила много ударов навылет, часто ходила к сетке и на хафкорт, при этом зачастую вынужденно, потому что Камилла из обороны отвечала короткими удобными мячами.
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У Потаповой было большое преимущество на подаче, хотя несколько брейков Рахимова всё-таки сделала. Но в женском теннисе редко бывает иначе. Тем не менее в целом у Анастасии был заметный игровой перевес. В следующем раунде она сыграет со швейцаркой Викторией Голубич. Если Потапова будет играть в такой же манере, то проблем возникнуть не должно.
Но не будем забывать, что ни для Анастасии, ни для Людмилы грунт не является любимым и профильным покрытием, поэтому никакой расслабленности в действиях допускать ни в коем случае нельзя. Важно действовать с большой концентрацией и, как это было сегодня, тратить минимум сил, чтобы восстановление перед следующим кругом проходило максимально быстро. Сегодня всё получилось очень удачно по всем компонентам.
- 27 мая 2024
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