Надаль на глазах у Джоковича проиграл в первом круге «РГ». Зрители провожали испанца стоя

Легендарный Рафа за три часа уступил Звереву. На корте он рассказал, планирует ли ещё сыграть в Париже.

Свой путь на «Ролан Гаррос» – 2024 в понедельник, 27 мая, начал легендарный испанец и 14-кратный чемпион французского ТБШ Рафаэль Надаль (275). В первом раунде он сыграл с немцем Александром Зверевым (4).

Надаль на этом «Ролан Гаррос» играет по защищённому рейтингу и выступает впервые с 2022 года, когда он завоевал в Париже титул. В прошлом сезоне Рафа пропустил французский «Большой шлем» из-за травмы. Зверев же в 2023 году во Франции добрался до полуфинала, где потерпел поражение от Каспера Рууда.

В прошлый раз Надаль и Зверев встречались на стадии 1/2 финала «Ролан Гаррос» два года назад. Тот матч стал для немца роковым: в концовке второго сета Александр потянулся за мячом, очень неудачно поставил ногу и, как выяснилось позже, порвал связки голеностопа. С корта его увезли на коляске. Сейчас счёт в противостоянии Рафы и Саши 7-3 в пользу испанца. В первом круге теннисисты встретились впервые.

Сегодняшнюю встречу Рафа начал с проигранной под ноль подачи, но продолжал цепляться и нащупывать свою игру. Следующие геймы прошли в упорной борьбе: при счёте 1:2 Надаль даже заработал два брейк-пойнта, но реализовать их не сумел. Впервые в этом сете уверенно свою подачу испанец забрал только в пятом гейме.

Зрители сегодня явно болели за Рафу – каждое выигранное испанцем очко сопровождалось взрывом трибун, на которых сегодня сидели Новак Джокович, Карлос Алькарас, Ига Свёнтек и другие топовые теннисисты. Только даже это не помогало Надалю влиться в игру. При счёте 5:3 на своей подаче Рафаэль вёл 40:30, но этот гейм и первый сет он в итоге упустил. Более быстрый, точный и лёгкий в передвижении по корту Зверев за 50 минут забрал стартовую партию.

Александр Зверев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Во втором сете Надаль держался лучше, чем в начале первой партии. При счёте 1:2 Зверев заработал два брейк-пойнта, но испанец идеально подавал и сохранил за собой этот гейм, чем вызвал восторг зрителей и скандирование его имени. После этого Рафаэль вошёл в кураж, заиграл чище и разнообразнее, а Саша, напротив, наделал ошибок в тех ситуациях, в которых ещё несколько геймов назад забивал и переигрывал соперника. В итоге испанец сделал брейк и перехватил преимущество у немца.

При счёте 5:4 Надаль вышел подавать на сет, но диктовать игру в такой момент не смог. Под ноль этот гейм с брейком забрал Зверев. На протяжении почти всего матча Саша прессинговал испанца, гонял его по корту и пробивал в свободный угол при любой возможности.

Справедливо этот сет перешёл в тай-брейк. В очень плотной борьбе, со счётом 7:6(5) немецкий теннисист всё же забрал эту партию. Было заметно, как разочарован таким результатом оказался Надаль.

В начале третьей партии Надаль включил режим чемпиона и несмотря на досадное поражение на тай-брейке заиграл агрессивнее и стал чаще гонять Зверева. Фантастические розыгрыши стали выдавать игроки, обменявшиеся в начале сета своими подачами. Огненный гейм случился при счёте 2:2 на подаче Рафаэля. Длилась эта мини-партия 13 минут, за которые испанец успел спасти четыре брейк-пойнта соперника. Оба при этом оставались сдержаны и сконцентрированы.

В середине партии Зверев сделал брейк, который Надаль после старался отыграть. Только усилий испанца не хватило. Как и в первом сете – при счёте 3:5 – Рафа на смог отстоять свою подачу, хотя и бегал за всеми мячами, которые играл ему соперник. Чуть больше трёх часов понадобилось Звереву, чтобы одолеть Надаля. Их яркая встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6, 6:3.

Зрители по окончании матча долго и стоя аплодировали Надалю. Этот матч, вероятно, стал для него последним на кортах «Ролан Гаррос». Перед стартом соревнований испанец не стал делать уверенных заявлений на этот счёт, из-за чего организаторы отменили официальную церемонию прощания Рафы с турниром. Сегодня на корте Рафаэль вновь проговорил то, о чём рассказывал перед стартом ТБШ, а также заявил, что планирует выступить на предстоящей Олимпиаде.

«Высока вероятность, что это будет мой последний «Ролан Гаррос». Однако если вы хотите услышать, что это 100% мой последний «Ролан Гаррос», извините, я не могу этого сказать. Я не могу предполагать, что произойдёт в будущем. Надеюсь, вы понимаете, о чём я», — сказал Надаль в Париже.

Впервые Рафа сыграл на «Ролан Гаррос» в 2005 году – тогда он и завоевал свой первый титул в Париже. За эти 19 лет испанец на французском грунте проиграл всего три матча, и сегодняшнее поражение стало четвёртым. Ещё один раз – в 2016 году – Надаль рано завершил выступление в Париже, но случилось это из-за его снятия до выхода на игру. В тот момент Рафаэля тревожила травма запястья.

Зверев теперь, после победы над Надалем, во втором круге «Ролан Гаррос» сыграет с победителем встречи Давид Гоффен/Джованни Мптечи Перрикар.