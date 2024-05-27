5 топ-матчей вторника в теннисе: Касаткина и сёстры Андреевы начинают «Ролан Гаррос»

За кем следить 28 мая на кортах Парижа.

Посмотреть все события 28 мая в Матч-центре «Чемпионата».

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 12:00*: Чжу Линь (Китай) — Элина Аванесян (Россия), «Ролан Гаррос», первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: повторит ли Аванесян прошлогодний успех?

Элина Аванесян в прошлом году успешно дебютировала на «Ролан Гаррос», где сумела добраться до четвёртого круга. Теперь 21-летняя россиянка начинает новый турнир матчем с 30-летней китаянкой Чжу Линь. Ранее соперницы друг с другом не пересекались на корте. Победительница во втором круге сыграет с кем-то из пары Анна Блинкова – Сорана Кырстя.

🎾 12:00*: Анна Блинкова (Россия) — Сорана Кырстя (Румыния), «Ролан Гаррос», первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Блинкова с румынкой?

Анна Блинкова начинает турнир в Париже матчем с опытной румынкой Сораной Кырстей. Девушки уже встречались на турнире W100 в Дубае-2020, и тогда сильнее была Кырстя. Победительница нового поединка далее сразится с лучшей теннисисткой из пары Чжу Линь — Элина Аванесян.

🎾 15:30*: Магдалена Френх (Польша) — Дарья Касаткина (Россия, 10), «Ролан Гаррос», первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как первая ракетка России начнёт турнир?

Первая ракетка России Дарья Касаткина начинает турнир матчем с Магдаленой Френх из Польши. Девушки ранее играли дважды, и в обоих случаях сильнее была россиянка — в Дубае-2019 и в Гранби-2022. Победительница нового поединка далее сразится с кем-то из пары Лучия Чирич-Багарич — Питон Стирнс.

🎾 15:30*: Мирра Андреева (Россия) — Эмина Бектас (США), «Ролан Гаррос», первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Мирра Андреева защитить прошлогодние очки?

Мирра Андреева ровно год назад дебютировала в основной сетке ТБШ. Тогда она дошла до третьего круга «Ролан Гаррос», и теперь ей надо подтверждать очки. Соперницей 17-летней россиянки по стартовому матчу будет 31-летняя американка Эмина Бектас. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница сразится с кем-то из пары Виктория Азаренко — Надия Подороска.

🎾 16:30*: Эрика Андреева (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь, 2), «Ролан Гаррос», первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: что противопоставит Эрика второй ракетке мира?

19-летняя Эрика Андреева начинает «Ролан Гаррос» матчем с грозной соперницей — второй ракеткой мира Ариной Соболенко. Ранее девушки друг с другом не встречались, а победительница дальше пересечётся по сетке с кем-то из пары Ирен Бурильо Эскорихуэла — Моюка Учижима.