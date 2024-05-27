Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Теннисные матчи вторника 28 мая 2024: live-трансляции, расписание, история встреч, результаты, кто сыграет, сетка

5 топ-матчей вторника в теннисе: Касаткина и сёстры Андреевы начинают «Ролан Гаррос»
Даниил Сальников
5 топ-матчей вторника в теннисе
Аудио-версия:
Комментарии
За кем следить 28 мая на кортах Парижа.

Посмотреть все события 28 мая в Матч-центре «Чемпионата».

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 12:00*: Чжу Линь (Китай) — Элина Аванесян (Россия), «Ролан Гаррос», первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 мая 2024, вторник. 12:00 МСК
Чжу Линь
58
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь
Не начался
1 2 3
         
         
Элина Аванесян
70
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян

Интрига: повторит ли Аванесян прошлогодний успех?

Элина Аванесян в прошлом году успешно дебютировала на «Ролан Гаррос», где сумела добраться до четвёртого круга. Теперь 21-летняя россиянка начинает новый турнир матчем с 30-летней китаянкой Чжу Линь. Ранее соперницы друг с другом не пересекались на корте. Победительница во втором круге сыграет с кем-то из пары Анна Блинкова – Сорана Кырстя.

Элина неплохо играет на этой грунтовой серии:
Аванесян вышла на Мирру в Руане. Блинкова упустила тройной матчбол с 204-й ракеткой мира
Аванесян вышла на Мирру в Руане. Блинкова упустила тройной матчбол с 204-й ракеткой мира

🎾 12:00*: Анна Блинкова (Россия) — Сорана Кырстя (Румыния), «Ролан Гаррос», первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 мая 2024, вторник. 12:00 МСК
Анна Блинкова
55
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Не начался
1 2 3
         
         
Сорана Кырстя
30
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя

Интрига: справится ли Блинкова с румынкой?

Анна Блинкова начинает турнир в Париже матчем с опытной румынкой Сораной Кырстей. Девушки уже встречались на турнире W100 в Дубае-2020, и тогда сильнее была Кырстя. Победительница нового поединка далее сразится с лучшей теннисисткой из пары Чжу Линь — Элина Аванесян.

Анна смогла в Риме выиграть матч:
Аванесян повесила «баранку» и ушла с матчбола в Риме. Котов разгромил американца
Аванесян повесила «баранку» и ушла с матчбола в Риме. Котов разгромил американца

🎾 15:30*: Магдалена Френх (Польша) — Дарья Касаткина (Россия, 10), «Ролан Гаррос», первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 мая 2024, вторник. 15:30 МСК
Магдалена Френх
49
Польша
Магдалена Френх
М. Френх
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Интрига: как первая ракетка России начнёт турнир?

Первая ракетка России Дарья Касаткина начинает турнир матчем с Магдаленой Френх из Польши. Девушки ранее играли дважды, и в обоих случаях сильнее была россиянка — в Дубае-2019 и в Гранби-2022. Победительница нового поединка далее сразится с кем-то из пары Лучия Чирич-Багарич — Питон Стирнс.

Дарья не очень удачно выступила в Риме:
Надаль без шансов проиграл Хуркачу в Риме. А Касаткина в двух сетах уступила чемпионке ТБШ
Надаль без шансов проиграл Хуркачу в Риме. А Касаткина в двух сетах уступила чемпионке ТБШ

🎾 15:30*: Мирра Андреева (Россия) — Эмина Бектас (США), «Ролан Гаррос», первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 мая 2024, вторник. 15:30 МСК
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Эмина Бектас
98
США
Эмина Бектас
Э. Бектас

Интрига: сумеет ли Мирра Андреева защитить прошлогодние очки?

Мирра Андреева ровно год назад дебютировала в основной сетке ТБШ. Тогда она дошла до третьего круга «Ролан Гаррос», и теперь ей надо подтверждать очки. Соперницей 17-летней россиянки по стартовому матчу будет 31-летняя американка Эмина Бектас. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница сразится с кем-то из пары Виктория Азаренко — Надия Подороска.

Мирра второй год подряд играет в Париже:
Медведев, Рублёв, Касаткина, Мирра и другие. Все россияне на «Ролан Гаррос» — 2024
Медведев, Рублёв, Касаткина, Мирра и другие. Все россияне на «Ролан Гаррос» — 2024

🎾 16:30*: Эрика Андреева (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь, 2), «Ролан Гаррос», первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 мая 2024, вторник. 16:30 МСК
Эрика Андреева
100
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Интрига: что противопоставит Эрика второй ракетке мира?

19-летняя Эрика Андреева начинает «Ролан Гаррос» матчем с грозной соперницей — второй ракеткой мира Ариной Соболенко. Ранее девушки друг с другом не встречались, а победительница дальше пересечётся по сетке с кем-то из пары Ирен Бурильо Эскорихуэла — Моюка Учижима.

Арина два «тысячника» подряд дошла до финала:
Свёнтек выиграла четвёртый «тысячник» в сезоне! Ига перед «Ролан Гаррос» одолела Соболенко
Свёнтек выиграла четвёртый «тысячник» в сезоне! Ига перед «Ролан Гаррос» одолела Соболенко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android