Хачанов и Котов — во 2-м круге «Ролан Гаррос». Павел за 4 часа сломил непростого британца

В понедельник, 27 мая, на «Ролан Гаррос» продолжились матчи первого раунда в мужском и в женском одиночных разрядах. Сегодня на корт выходил Аслан Карацев, занимающий 82-е место в мировом рейтинге. Он сражался с бывшим российским, а ныне казахстанским теннисистом Александром Шевченко, 59-й ракеткой мира. Карацев, который ранее не играл с Шевченко, в четвёртый раз подряд выступил на Открытом чемпионате Франции. Год назад он вышел во второй круг турнира, повторив свой лучший результат. Шевченко в сезоне-2023 дебютировал на грунтовом мэйджоре и также дошёл до второго раунда.

Первый брейк в этом матче сделал Шевченко, который в третьей гейме использовал второй брейк-пойнт. Но Карацев поднажал и выдал обратный брейк, додавив соперника с четвёртого брейк-пойнта, — 2:2. Следующие два гейма также забрал россиянин. Но удержать преимущество Аслан не смог. Александр, уступая 2:4, больше не проигрывал геймы, а в 10-м гейме под ноль подал на сет — 6:4 за 43 минуты. Карацеву не помогло даже почти двукратное преимущество по виннерсам (11 против шести).

Вторая партия началась с обмена брейками. Как и в первом сете, Карацев, ещё раз взяв чужую подачу в шестом гейме, повёл 4:2. И на сей раз Шевченко не удалось перевернуть ситуацию. Аслан, правда, быстро проиграл свой гейм после сделанного брейка, но в 10-м гейме смог закончить партию, использовав первый же сетбол на приёме, — 6:4 за 46 минут. Тут преимущество Карацева по активно выигранным очкам оказалось ещё внушительнее: 14 против шести.

А перед третьим сетом начался дождь. Матч проходил на одном из внешних кортов, поэтому игру пришлось прервать.

Дождь на «Ролан Гаррос» 2024 года Фото: Dan Istitene/Getty Images

Пауза составила около полутора часов — и она, похоже, пошла на пользу Карацеву. Третью партию он выиграл без особых проблем — 6:1 всего за 27 минут. На своей подаче россиянин проиграл лишь два очка за четыре гейма! Аслан оказался лучше Шевченко как по активно выигранным очкам (восемь против двух), так и по невынужденным ошибкам (три против девяти).

В четвёртом сете качели ушли в другую сторону. Представитель Казахстана забрал первые четыре гейма, причём геймболы у Карацева были только в четвёртом гейме; но и в этом случае он отдал свою подачу. А после этого вновь начался дождь. Второй вынужденный перерыв продолжался чуть более часа. По возобновлении игры Шевченко быстро дожал оппонента. Карацев висел на волоске от «баранки», но в шестом гейме, подавая, отыграл сетбол. Однако в седьмом гейме Александр под ноль подал на партию — 6:1 всего за 25 минут игрового времени.

Решающий сет также остался за Шевченко. Карацев вёл 2:0, но следующие три гейма проиграл, причём два — на своей подаче. Нивелировать отставание по брейкам россиянин не смог, хотя во всех оставшихся геймах, за исключением последнего, не обходилось без брейк-пойнтов. Подавая на матч, Шевченко выиграл гейм с 0:30 — 6:4, 4:6, 1:6, 6:1, 6:4. С двумя большими перерывами эта встреча продолжалась почти шесть часов, а игровое время составило 3 часа 16 минут. Стоит отметить 13 эйсов Александра — хороший показатель для грунта, пусть и в пяти сетах.

Также в борьбу вступил Карен Хачанов, посеянный под 18-м номером. Его соперником стал индиец Сумит Нагал, занимающий 95-е место в рейтинге ATP. Ранее Хачанов и Нагал никогда не играли друг с другом, но очевидным фаворитом, разумеется, был россиянин. Год назад Карен дошёл до четвертьфинала «Ролан Гаррос», повторив свой лучший результат на турнире. Сумит же впервые попал в основную сетку Открытого чемпионата Франции, а его лучший результат на турнирах «Большого шлема» — второй раунд, куда он пробился на US Open — 2020 и на Australian Open в этом году.

Хачанов довольно быстро подтвердил свой статус. Россиянин в третьем гейме забрал чужую подачу, использовав четвёртый брейк-пойнт. После этого, как и во встрече Карацева с Шевченко, игру более чем на час пришлось прервать из-за дождя. В седьмом гейме Карен сделал второй брейк. Проблемы у Хачанова на своей подаче возникли разве что в восьмом гейме, когда он подавал на партию. Но Карен сперва отыграл брейк-пойнт, а потом реализовал первый же сетбол — 6:2 за 42 минуты игрового времени.

Вторую партию Хачанов провёл ещё более мощно и повесил сопернику «баранку». В начале сета Нагал ещё сопротивлялся: на подаче он не использовал геймбол, а во втором гейме упустил два брейк-пойнта. Но дальше россиянин ничего не позволял индийцу. В четырёх геймах Карен отдавал строго по очку и забрал сет — 6:0 за 36 минут.

В третьей партии Нагал, несмотря на неутешительное для себя развитие событий, сумел навязать борьбу Хачанову. Во втором гейме россиянин спас два брейк-пойнта, а в третьем сам сделал брейк. Учитывая, что до этого Карен не проиграл ни гейма на своей подаче, можно было предположить, что игра, по сути, закончена. Но за победу всё же пришлось побороться. В восьмом гейме Хачанов отыграл ещё два брейк-пойнта, а вот в 10-м не подал на матч — 5:5. После этого теннисисты взяли по гейму на подаче и перешли к тай-брейку. После 5:5 Карен взял два очка подряд и, использовав первый же матчбол на приёме, избежал потери сета — 6:0, 6:2, 7:6 (7:5) за 2 часа 31 минуту игрового времени. За всю встречу россиянин восемь раз подал навылет и собрал 49 виннерсов против всего 19 у Нагала.

Во втором круге Хачанов сразится с лаки-лузером из Словакии Йозефом Коваликом, обыгравшим американца Маркоса Гирона — 7:6, 6:4, 3:6, 7:6.

Павел Котов, 56-я ракетка мира, играл с британцем Кэмероном Норри, 32-м сеяным. Котов лишь во второй раз в карьере пробился в основную сетку «Ролан Гаррос». В 2022 году он проиграл в первом раунде турнира. А на Australian Open — 2024 Павел, покинувший Мельбурн после второго круга, выиграл свой первый матч на ТБШ. В плане опыта у Норри, конечно, было огромное преимущество. Кэмерон, полуфиналист Уимблдона-2022, ранее шесть раз играл на парижском мэйджоре. Правда, без особого успеха. Британский теннисист не проходил здесь дальше третьего раунда.

Впервые соперники сыграли друг с другом в прошлом году. Было это на турнире в Барселоне, и тогда в 1/16 финала Норри легко выиграл: 6:1, 6:2. В этот раз пришлось играть все пять партий. В первом сете Котов вёл 4:1 с брейком, но после этого Норри включился и забрал оставшиеся пять геймов. В 10-м гейме британец реализовал второй сетбол — 6:4 за 41 минуту.

Во второй партии россиянин взял реванш. Павел чуть было не отдал свою подачу в первом же гейме, но ушёл с двух брейк-пойнтов. В восьмом гейме Котов вцепился в подачу оппонента и, реализовав четвёртый брейк-пойнт, в девятом гейме подал на сет — 6:3 за 47 минут.

В третьем сете Котов был близок к тому, чтобы максимально осложнить жизнь сопернику. Россиянин начал с брейка, но Норри ответил брейком под ноль — 1:1. В седьмом гейме Павел мог ещё раз забрать подачу британца, но упустил все четыре брейк-пойнта. После этого Кэмерон выиграл чужой гейм, а потом под ноль подал на партию — 6:3 за 43 минуты.

Кэмерон Норри в матче с Павлом Котовым на «Ролан Гаррос» — 2024 Фото: Dan Istitene/Getty Images

В четвёртом сете Котов, как и в первой партии, вёл 4:1 с брейком, но не удержался впереди. В седьмом гейме Норри отыграл брейк, а затем подал под ноль и сравнял счёт — 4:4. Россиянин был близок к победе в партии, после того как в девятом гейме забрал свою подачу. Но в 10-м гейме Павел упустил сетбол на приёме — 5:5. Кэмерон попытался не доводить партию до тай-брейка, однако в 11-м гейме не смог реализовать брейк-пойнт. На тай-брейке Котов после счёта 5:5, к которому игроки пришли с четырьмя (!) мини-брейками, на приёме заработал сетбол и сразу же, подавая, использовал его — 7:6 (7:5) за 1 час 15 минут.

В решающей партии Котов выглядел посвежее Норри. У британца мало что получалось, особенно в начале сета, когда россиянин выиграл первые четыре гейма. В концовке Кэмерон дважды взял свою подачу, но этого, очевидно, было мало. Павел не дал сопернику подобраться к брейк-пойнтам и в восьмом гейме под ноль подал на матч — 4:6, 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 6:2 за 4 часа 13 минут.

Таким образом, Котов выиграл оба пятисетовика за карьеру, в которых участвовал. Впервые это случилось с ним на Australian Open — 2024. Тогда оказался повержен Артур Риндеркнеш — 7:5, 6:1, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:3. Во втором раунде «РГ»-2024 Павел сыграет с трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» Стэном Вавринкой, который в первом круге обыграл другого трёхкратного победителя мэйджоров Энди Маррея — 6:4, 6:4, 6:2.

Екатерина Александрова (16) вышла на корт с представительницей Болгарии Викторией Томовой, занимающей 75-е место в мировой классификации. Год назад Александрова повторила свой лучший результат на «Ролан Гаррос», пробившись в 1/16 финала. Томова же до этого дважды выступала на турнире и не выиграла ни одной встречи. Любопытно, что год назад её в первом раунде остановила та же Александрова, выигравшая матч со счётом 6:1, 2:6, 6:1.

Предыдущий очный матч Екатерины и Виктории состоялся в Дохе в этом году. Тогда россиянка одержала победу со счётом 7:6 (7:5), 6:3. К нынешней игре Александрова подходила со статистикой 3-1 в личных встречах, в том числе 3-0 на уровне основных сеток турниров WTA. Сегодня она потерпела поражение.

Екатерина Александрова в матче с Викторией Томовой на «Ролан Гаррос» — 2024 Фото: Dan Istitene/Getty Images

Александрова неудачно провела первый сет, допустив большое количество невынужденных ошибок (21 против девяти у соперницы). Россиянка уже во втором гейме отдала свою подачу, в третьем ей удался обратный брейк. Однако в шестом гейме Томова с пятого брейк-пойнта вновь вырвалась вперёд и уже не упускала инициативы. Подавая на партию, болгарка реализовала второй сетбол — 6:3 за 36 минут.

Во втором сете теннисистки сразу же обменялись брейками, после чего вплоть до 4:4 держали каждая свою подачу. В девятом гейме Александрова под ноль проиграла подачу, но реабилитировалась за это, не позволив сопернице подать на матч. На тай-брейке соперницы дошли до 5:5 с тремя мини-брейками, после чего Томова использовала первый же матчбол на приёме — 6:3, 7:6 (7:5) за 1 час 31 минуту. Екатерина закончила игру с большим превосходством над Викторией по виннерсам (27 против восьми), но толку от этого было немного, так как невынужденных ошибок она собрала целых 47, в то время как её соперница — всего 17.

Так Александрова потерпела седьмое поражение в последних восьми матчах. На этом неудачном отрезке, начавшемся в полуфинале Майами, когда Даниэль Коллинз победила россиянку, Екатерина выиграла только одну встречу, у Кристины Букши в первом круге «пятисотника» в Страсбурге.

21-летней Юлии Авдеевой (Q), которая с первой же попытки пробилась в основную сетку «Большого шлема», не повезло с жеребьёвкой. В соперницах у неё оказалась чемпионка US Open 2023 года, третья ракетка мира Кори Гауфф. Сенсации в этой встрече не случилось. В первых двух геймах Авдеева смогла выиграть только одно очко. В третьем гейме россиянка немного поупиралась на приёме, но добилась лишь двух «ровно», после чего американка сделала ещё один брейк — 4:0. Юлия забрала лишь один гейм, шестой, однако затем Гауфф под ноль подала на партию — 6:1 всего за 24 минуты.

Кори Гауфф в матче с Юлией Авдеевой на «Ролан Гаррос» 2024 года Фото: Dan Istitene/Getty Images

Второй сет закончился с таким же результатом. Авдеева выиграла только третий гейм; в остальном же у неё не было не только брейк-пойнтов, но даже геймболов. В седьмом гейме Гауфф приняла на матч со второго матчбола — 6:1, 6:1 всего за 53 минуты. Юлия за всю игру записала на свой счёт лишь четыре активно выигранных очка при 23 невынужденных ошибках.

Был и забавный момент в этом матче. В одном из эпизодов Авдеева и судья на вышке столкнулись лбами, когда последняя пошла смотреть метку.

Юлия Авдеева столкнулась с судьёй на вышке. Фото: Кадр трансляции

Финалистка «Ролан Гаррос» 2021 года Анастасия Павлюченкова, посеянная под 20-м номером, играла с лаки-лузером из Венгрии Панной Удварди, 132-й ракеткой мира. В первом сете Павлюченкова действовала с позиции силы, что отразилось и на статистике: огромное превосходство по виннерсам (16 против пяти), но и большое количество невынужденных ошибок (19 против девяти). При этом Удварди лишь в начале матча смогла защитить подачу, а остальные свои геймы, которых было три, проиграла. Россиянка дважды позволяла сопернице делать брейк, но в девятом гейме собралась и подала на партию — 6:3 за 38 минут.

Анастасия Павлюченкова в матче с Панной Удварди на «Ролан Гаррос» — 2024 Фото: Dan Istitene/Getty Images

Во второй партии Павлюченкова первой добилась брейка, уже в третьем гейме. В четвёртом гейме она подтвердила его, уйдя с брейк-пойнта, — 3:1. В восьмом гейме Удварди восстановила равенство, но большего не добилась. Анастасия сперва удачно отработала на приёме, а в 10-м гейме с первой попытки подала на матч — 6:3, 6:4 за 1 час 25 минут. Россиянка закончила встречу с 34 виннерсами и 31 невынужденными (у венгерки соответствующая статистика — 16/16).

Во втором раунде Павлюченкова сыграет с победительницей пары Эльза Жакемо (Франция, WC) — Ана Богдан (Румыния).

В женской сетке Анна Калинская (23) сражалась с француженкой Кларой Бюрель, 44-м номером рейтинга WTA. Ранее Калинская лишь дважды играла на «Ролан Гаррос», и оба раза неудачно. В 2020 и 2022 годах россиянка выбывала из борьбы в первом круге. В то же время на Australian Open в этом году ей удалось совершить прорыв. Анна, напомним, дошла до четвертьфинала мэйджора в Мельбурне.

Бюрель же никогда не преодолевала третий раунд на турнирах «Большого шлема». Именно такой результат она показала на «Ролан Гаррос» — 2020, а затем трижды подряд заканчивала борьбу после первого же матча. В личных встречах, однако, перевес был на стороне француженки. В квалификации Australian Open — 2021 она обыграла Калинскую со счётом 6:3, 3:6, 6:4. Сегодня россиянка ответила на то давнее поражение.

В первом сете теннисистки испытывали большие трудности в своих геймах. После 1:1 соперницы сделали по три брейка каждая. После 4:4 Бюрель взяла подачу, а в 10-м гейме не использовала сетбол на приёме.

Воодушевлённая Калинская сделала ещё один брейк, но тут же под ноль отдала свою подачу, так что пришлось играть тай-брейк. И в нём Анна на глазах своего возлюбленного Янника Синнера смотрелась убедительнее — 7:6 (7:3) за 1 час 10 минут.

Анна Калинская в матче с Кларой Бюрель на «Ролан Гаррос» — 2024 Фото: Dan Istitene/Getty Images

Во второй партии Калинская вела 3:0 с брейком, но не удержала этот отрыв — 3:3. Потом в этой игре начался второй парад брейков, закончившийся уже после 5:5. Анна взяла свою подачу, а в 12-м гейме отдала лишь один розыгрыш на приёме — 7:6 (7:3), 7:5 за 2 часа 6 минут.

Во втором круге Калинская сыграет с чемпионкой US Open 2019 года Бьянкой Андрееску, заявившейся по защищённому рейтингу. В первом раунде Андрееску победила Сару Соррибес-Тормо — 7:5, 6:1.

Ранее в этот день во второй круг «Ролан Гаррос» вышли Анастасия Потапова и Людмила Самсонова. Подробнее об этом, равно как и о поражении Рафаэля Надаля от Александра Зверева, читайте в отдельных материалах.

Также сегодня свои поединки первого раунда проведут Даниил Медведев и Роман Сафиуллин.

Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня. За всеми событиями «Ролан Гаррос» 2024 года следите на «Чемпионате».