Синнер и Калинская признались, что встречаются. Они мило поддерживают друг друга на «РГ»

Янник и Анна сразу же стали самой успешной теннисной парой и лишь укрепят этот статус по ходу «Шлема» в Париже.

Вторая ракетка мира Янник Синнер публично подтвердил, что состоит в отношениях с российской теннисисткой Анной Калинской. Случилось это на пресс-конференции после победы над американцем Кристофером Юбэнксом (6:3, 6:3, 6:4) в первом круге «Ролан Гаррос».

Во время матча Калинская поддерживала Синнера с трибун, а позже уже сам Янник пришёл посмотреть за игрой 25-й ракетки мира, когда та в Париже сломила сопротивление француженки Клары Бюрель — 7:6, 7:5.

Впервые информация о романе Синнера и Калинской появилась в итальянском издании Gazzetta dello Sport примерно полторы недели назад. Позже итальянца и россиянку заметили за ужином в парижском ресторане Langosteria. Было ещё фото Синнера с фанатом, в момент снимка на телефоне итальянца высветился контакт «Анна». Всё это явно говорило о романе, но для полноты картины хотелось услышать заявление кого-то из теннисистов. И оно последовало прямо на «Ролан Гаррос».

«Знаете, не люблю много рассказывать о личной жизни. Да, я встречаюсь с Анной, но это конфиденциально. Больше ничего не скажу», — сказал итальянец сразу после победы над Юбэнксом.

Янник поступил вполне логично. Скрывать больше не было смысла. Как упоминалось выше, об отношениях итальянца с россиянкой писали СМИ, журналисты снимали их вместе в ресторане. Сейчас Синнер и Калинская находятся в Париже на «Ролан Гаррос». Они не могут вообще не пересекаться на публике и делать вид, что не знают друг друга. Сначала их заметили во время милого общения на тренировке.

Янник Синнер и Анна Калинская общаются после тренировки Фото: Кадр из видео

А позже Анна сидела на трибунах и смотрела, как Янник обыгрывает Юбэнкса. Конечно, Калинская не пыталась максимально «засветиться», сидела на простых зрительских местах, но это лишь начало отношений теннисистов. Нет сомнений, что в дальнейшем они проявят больше открытости.

Синнер позже тоже пришёл на матч Анны, которая в непростой борьбе прошла француженку Бюрель. Янник надел костюм с капюшоном и напоминал какого-то секретного агента. Любители тенниса его всё равно узнали. Опять же, в будущем можно ожидать, что Синнер и Калинская будут спокойно сидеть в ложе друг друга, когда график позволит им вырваться на матчи в качестве зрителей. Анна тоже дала комментарий об отношениях с Янником.

«Помогало ли присутствие Янника на трибунах? Конечно, дополнительная поддержка. Мы начали общаться в этом году. Но деталей я не буду раскрывать. Многие теннисисты предпочитают не приходить на матчи друг друга и не тратить эмоции? У меня нет такого. Если мы вместе, я с удовольствием приду и поддержу. Особенно если есть немного свободного времени. В первой половине дня был дождь, поэтому появилась возможность посетить матч», — сказала Калинская «Чемпионату».

Анна Калинская и Янник Синнер поддерживают друг друга на матчах «Ролан Гаррос» Фото: Кадр трансляции

Теперь уже точно можно сказать, что Синнер расстался с итальянской топ-моделью Марией Браччини. Янник строит отношения с Анной. Какой-то запредельной публичности от их романа ждать не стоит, но в целом приятно констатировать, что появилась ещё одна теннисная пара.

Недавно казалось, что в этом плане наблюдается убыль. В начале мая испанка Паула Бадоса объявила о расставании с греком Стефаносом Циципасом, однако через пару недель они снова сошлись. В Париже сейчас выступает ещё несколько теннисных пар: австралиец Алекс де Минор и британка Кэйти Бултер, француз Гаэль Монфис и украинка Элина Свитолина, с недавних пор представляющий Казахстан Александр Шевченко и россиянка Анастасия Потапова.

Ещё можно вспомнить американку Мэдисон Кис, которая встречается с Бьорном Фрэтэнджело – бывшим теннисистом, а ныне её тренером. Следует упомянуть и канадца Дениса Шаповалова, который крутит роман со шведкой Мирьям Бьёрклунд. Денис в Париже играет, Мирьям же пока не входит в топ-200 рейтинга WTA и пропустила даже квалификацию «Ролан Гаррос», хотя в 2022 году выступала в основной сетке турнира.

Что интересно, теннисная пара Синнер – Калинская сразу становится самой успешной. Янник (№2 рейтинга ATP) и Анна (№25 рейтинга WTA) перехватывают это звание у де Минора (№11) и Бултер (№28). После «Ролан Гаррос» они могут лишь укрепиться в данном статусе. Калинская, победив Бюрель, уже показала в Париже лучший результат за карьеру – раньше она дважды вылетала в первом круге и ещё четырежды не преодолевала квалификацию.

Чемпион Australian Open Синнер вообще является одним из главных претендентов на титул на грунтовом «Шлеме». Даже если Янник не поднимет над головой кубок в Париже, у него есть отличный шанс стать первой ракеткой мира через пару недель. Желательно самому пройти как можно дальше, но может хватить и провала не блистающего в последнее время Новака Джоковича, который защищает в столице Франции 2000 очков за прошлогодний титул.