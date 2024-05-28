Медведев пробился во 2-й круг «РГ» уже за полночь. Россиянин сражался 3 часа и потерял сет

В понедельник, 27 мая, на «Ролан Гаррос» 2024 года продолжились матчи первого раунда в мужском одиночном разряде. Свой стартовый поединок на парижском мэйджоре проводил и российский теннисист Даниил Медведев, получивший пятый номер посева. В соперниках у него был представитель Германии Доминик Кёпфер, занимающий 65-е место в рейтинге ATP.

Открытый чемпионат Франции — самый неудобный ТБШ для первой ракетки России. Даниил здесь ни разу не добирался до полуфинала. Лучшим его результатом в Париже является четвертьфинал в 2021-м. А год назад Медведев провалил французский мэйджор, сенсационно проиграв в первом же круге.

Стоит отметить, что турниры, которые прошли в преддверии главного старта на грунтовом покрытии, звёздный россиянин провёл не самым удачным образом. В Монте-Карло бывший лидер рейтинга ATP добрался до 1/8 финала. А вот в Мадриде Даниил немного улучшил результат и дошёл до 1/4 финала, где снялся со встречи против Иржи Легечки. На последнем «Мастерсе» в Риме Медведев не смог защитить прошлогодний титул, зачехлив ракетку на стадии четвёртого круга.

Перед началом очередного розыгрыша «Ролан Гаррос» Медведев поделился ожиданиями от стартового противостояния с Кёпфером.

«Пока что здесь, если я прохожу первый раунд, то начинаю играть хорошо и могу добиваться приличных результатов. Но я часто проигрывал на «Ролан Гаррос» в первом раунде. Большая мотивация пройти первый раунд, это будет большим шагом вперёд», — приводит слова Даниила пресс-служба турнира.

Счёт личных встреч — 3-0 в пользу Медведева. Он побеждал Кёпфера на US Open в 2019 и 2021 году, а также нынешней весной в Майами (7:6(5), 6:0).

Даниил здорово начал и сразу повёл с брейком в очередной очной битве. Россиянин хорошо подавал и отлично держал мяч в игре. Правда при счёте 3:0 в пользу Медведева его противник размочил счёт — 3:1, а следом добился обратного брейка, причём под ноль — 3:2. Но тут же отечественный спортсмен вернул преимущество в брейк — 4:2 и подал под ноль — 5:2. В итоге пятая ракетка мира довёл партию до победы — 6:3 за 37 минут.

Во втором сете чемпион ТБШ также не испытал особых проблем. Россиянин уверенно контролировал ситуацию на корте и здорово подавал. У Даниила постоянно проходили укороченные. Для победы в партии Медведеву хватило единственного брейка, который он сделал в третьем гейме, не проиграв ни одного очка на приёме. Статистика сета: Кёпфер впереди по ударам навылет — 11:9, но и невынужденных ошибок у него намного больше — 9:2.

Даниил Медведев Фото: Mateo Villalba/Getty Images

В третьей партии победитель US Open 2021 года сразу повёл с брейком — 2:0. Казалось, что всё развивается спокойно и находится под контролем отечественного спортсмена, однако все, как оказалось, ошибались. У него начался спад. Сначала Даниил проиграл свою подачу — 3:3. После этого россиянин не смог вернуть себе преимущество, хоть и цеплялся на приёме, а в концовке ещё раз отдал свой гейм, а с ним и сет — 7:5 в пользу представителя Германии. Статистика партии: 9/13 у Медведева, 14/10 у его оппонента по ударам навылет / невынужденным ошибкам.

В четвёртом сете, так же как и в первом, а также третьем, наш соотечественник упустил преимущество в брейк в середине партии. Однако затем Даниил собрался и здорово провёл три оставшихся гейма, сделав в них два брейка (плюс удержав свою подачу). В итоге Медведев добился победы со счётом 6:3, 6:4, 5:7, 6:3 за 3 часа и 9 минут. Матч закончился уже за полночь по парижскому времени. Далее первая ракетка России сразится с сербом Миомиром Кецмановичем.

Свой первый поединок на Открытом чемпионате Франции 2024 года в ночь с 27 на 28 мая проводил и другой российский теннисист — Роман Сафиуллин. Чемпион юниорского Australian Open — 2015 играл с сербом Душаном Лайовичем. Отметим, что до вчерашнего дня спортсмены ни разу не пересекались на корте.

В стартовой партии дебютного очного противостояния у игроков была череда брейков. Это необычная ситуация для мужского тенниса, ведь, как известно, они держат подачу намного лучше, чем представительница слабой половины человечества. Сафиуллин повёл со счётом 3:0 в первом сете, но затем упустил преимущество. Роман проиграл сразу 4(!) гейма подряд, однако тут же сравнял цифры на табло — 4:4. И всё же в концовке партии россиянин оказался сильнее противника — 6:4 за 43 минуты.

Во втором сете соперники сходу обменялись брейками — 1:1. Затем 26-летний подольчанин выиграл сразу три гейма подряд, поведя со счётом 4:1. Казалось, что Сафиуллин доведёт начатое до конца, но не тут то было. Лайович совершил потрясающий камбэк и закрыл эту партию со счётом 7:5 за 57 минут.

Роман Сафиуллин Фото: Zuma\TASS

В третьем сете теннисисты уверенно сначала брали свои подачи, даже не позволяя друг другу зацепиться на приёме. Всё решил один единственный брейк, который сделал Душан в 9-м гейме — 5:4 в его пользу. Лайович тут же сумел подать на победу в партии, причём уйдя со счёта 0:40. 6:4 за 38 минут.

33-летний серб и не думал останавливаться. В начале четвёртой партии он сделал ранний брейк. Не успел Роман оглянуться, как его оппонент уже был в двух геймах от итогового успеха — 4:1 в пользу Душана. Однако Сафиуллин, известный своим бойцовским характером, показал теннисной общественности, что не собирается сдаваться. Сначала 42-я ракетка мира восстановил равновесие на табло, а на тай-брейке дожал уроженца Белграда, отыграв в 13-м гейме матчбол. 7:6(6) за 1 час и 11 минут.

В решающем сете соперники поначалу держали свои подачи. Так продолжалось до счёта 4:3 в пользу Лайовича. В 8-м гейме Роман дрогнул, допустил несколько непозволительных ошибок. Вследствие этого Душан сделал брейк — 5:3. Но подать на матч у балканца не получилось. Его соперник тут же сделал обратный брейк — 5:4. Правда всё закончилось уже в 10-м гейме партии. Россиянин снова стал ошибаться и в итоге потерпел обиднейшее поражение от Лайовича на старте второго в сезоне ТБШ — 6:4, 5:7, 4:6, 7:6(6), 4:6 за 4 часа и 10 минут. Во втором круге «Ролан Гаррос» — 2024 Душан сыграет с лучшим из пары Тейлор Фритц — Федерико Кория.

Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».