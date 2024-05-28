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Мирра Андреева, Аванесян, Блинкова: онлайн-трансляция Ролан Гаррос 2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Рыбакина рвётся во 2-й круг «РГ»! Также играют Аванесян, Блинкова, сёстры Андреевы. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция «Ролан Гаррос» — 2024
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На грунтовом «Шлеме» во вторник завершается первый круг. На кортах появятся и пять россиянок. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на главном грунтовом турнире – «Ролан Гаррос». Во вторник, 28 мая, завершится первый круг. Будет сыграно 40 матчей – по 20 у мужчин и у женщин. Среди прочих на корты выйдут и пять россиянок – Дарья Касаткина (10-й номер посева), Элина Аванесян, Анна Блинкова, Мирра Андреева и Эрика Андреева. Причём Эрика сразится со второй ракеткой мира Ариной Соболенко. Также из топ-10 посева в этот день сыграют Елена Рыбакина (4), Чжэн Циньвэнь (7), Новак Джокович (1) и Каспер Рууд (7). Следите за всеми событиями дня в нашей лайв-статье.

«Ролан Гаррос» – 2024. Мужчины. Сетка
«Ролан Гаррос» – 2024. Женщины. Сетка
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 мая 2024, вторник. 12:10 МСК
Гретье Миннен
85
Бельгия
Гретье Миннен
Г. Миннен
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
2
4
         
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 мая 2024, вторник. 12:00 МСК
Чжу Линь
58
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь
1 2 3
         
         
Элина Аванесян
70
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 мая 2024, вторник. 12:00 МСК
Анна Блинкова
55
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
1 2 3
         
         
Сорана Кырстя
30
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 мая 2024, вторник. 15:30 МСК
Магдалена Френх
49
Польша
Магдалена Френх
М. Френх
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 мая 2024, вторник. 15:30 МСК
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Эмина Бектас
98
США
Эмина Бектас
Э. Бектас
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 мая 2024, вторник. 16:30 МСК
Эрика Андреева
100
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
28 мая 2024, вторник. 21:15 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Пьер-Юг Эрбер
142
Франция
Пьер-Юг Эрбер
П. Эрбер

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Дождь в Париже Рыбакина начинает матч Расписание вторника
Live Даниил Сальников

Обратного брейка добилась Гретье Миннен — 2:2, следом Елена Рыбакина взяла свою подачу — 3:2.

12:24 Даниил Сальников

Пока работает только один корт, оснащённый крышей. На арене Сюзанн Ленглен Елена Рыбакина сразу сделала брейк — 1:0 и пока сохраняет преимущество — 2:1.

12:18 Даниил Сальников

Дождь в Париже

Вне внешние корты сегодня с начала игрового дня закрыты. В Париже идёт дождь. По прогнозам пока раньше 13:00 по московскому времени матчи не начнутся.

Дождь на РГ

Дождь на РГ

Фото: Скриншот трансляции

12:09 Даниил Сальников

Рыбакина начинает матч

Начинается игровой день в Париже. Следим по текстовой трансляции за сражением чемпионки Уимблдона-2022 Елены Рыбакиной.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 мая 2024, вторник. 12:10 МСК
Гретье Миннен
85
Бельгия
Гретье Миннен
Г. Миннен
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
2
4
         
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
11:53 Даниил Сальников

Непростой матч получился на старте турнира у лидера россиян Даниила Медведева. Он даже потерял один сет, но всё же пробился по сетке дальше.

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11:36 Даниил Сальников

День накануне получился насыщенным. Ещё и дождь перекроил расписание. Но все 12 россиян свои матчи доиграли. Все подробности в нашей вчерашней текстовой трансляции.

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11:25 Даниил Сальников

Вот все матчи россиян сегодня в более компактном виде.

11:22 Даниил Сальников

Расписание вторника

Во вторник в Париже должен завершится 1-й круг, если, конечно, не помешает дождь. Будет сыграно 40 матчей в одиночке, в том числе и 5 поединков с участием россиянок. Также стартует парный разряд. Все подробности.

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