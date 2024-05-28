Рыбакина рвётся во 2-й круг «РГ»! Также играют Аванесян, Блинкова, сёстры Андреевы. LIVE!

На грунтовом «Шлеме» во вторник завершается первый круг. На кортах появятся и пять россиянок. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на главном грунтовом турнире – «Ролан Гаррос». Во вторник, 28 мая, завершится первый круг. Будет сыграно 40 матчей – по 20 у мужчин и у женщин. Среди прочих на корты выйдут и пять россиянок – Дарья Касаткина (10-й номер посева), Элина Аванесян, Анна Блинкова, Мирра Андреева и Эрика Андреева. Причём Эрика сразится со второй ракеткой мира Ариной Соболенко. Также из топ-10 посева в этот день сыграют Елена Рыбакина (4), Чжэн Циньвэнь (7), Новак Джокович (1) и Каспер Рууд (7). Следите за всеми событиями дня в нашей лайв-статье.

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