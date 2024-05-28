Рыбакина рвётся во 2-й круг «РГ»! Также играют Аванесян, Блинкова, сёстры Андреевы. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на главном грунтовом турнире – «Ролан Гаррос». Во вторник, 28 мая, завершится первый круг. Будет сыграно 40 матчей – по 20 у мужчин и у женщин. Среди прочих на корты выйдут и пять россиянок – Дарья Касаткина (10-й номер посева), Элина Аванесян, Анна Блинкова, Мирра Андреева и Эрика Андреева. Причём Эрика сразится со второй ракеткой мира Ариной Соболенко. Также из топ-10 посева в этот день сыграют Елена Рыбакина (4), Чжэн Циньвэнь (7), Новак Джокович (1) и Каспер Рууд (7). Следите за всеми событиями дня в нашей лайв-статье.
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Обратного брейка добилась Гретье Миннен — 2:2, следом Елена Рыбакина взяла свою подачу — 3:2.
Пока работает только один корт, оснащённый крышей. На арене Сюзанн Ленглен Елена Рыбакина сразу сделала брейк — 1:0 и пока сохраняет преимущество — 2:1.
Дождь в Париже
Вне внешние корты сегодня с начала игрового дня закрыты. В Париже идёт дождь. По прогнозам пока раньше 13:00 по московскому времени матчи не начнутся.
Дождь на РГ
Фото: Скриншот трансляции
Рыбакина начинает матч
Начинается игровой день в Париже. Следим по текстовой трансляции за сражением чемпионки Уимблдона-2022 Елены Рыбакиной.
Непростой матч получился на старте турнира у лидера россиян Даниила Медведева. Он даже потерял один сет, но всё же пробился по сетке дальше.
День накануне получился насыщенным. Ещё и дождь перекроил расписание. Но все 12 россиян свои матчи доиграли. Все подробности в нашей вчерашней текстовой трансляции.
Вот все матчи россиян сегодня в более компактном виде.
Расписание вторника
Во вторник в Париже должен завершится 1-й круг, если, конечно, не помешает дождь. Будет сыграно 40 матчей в одиночке, в том числе и 5 поединков с участием россиянок. Также стартует парный разряд. Все подробности.
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