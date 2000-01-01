Зверев — третий, кто обыграл Надаля на «РГ»
Александр Зверев обыграл Рафаэля Надаля (6:3, 7:6 (7:5), 6:3) в первом круге «Ролан Гаррос». Немец стал третьим теннисистом, которому удалось одержать победу над испанцем на открытом чемпионате Франции.
Робин Сёдерлинг
В 2010 году швед обыграл Надаля в финале «Ролан Гаррос» — 6:4, 6:2, 6:4.
Новак Джокович
В 2015 году серб обыграл Надаля (7:5, 6:3, 6:1) в четвертьфинале и в 2021 году — в полуфинале (3:6, 6:3, 7:6 (4), 6:2).
Зверев — третий теннисист, обыгравший Надаля на «Ролан Гаррос»
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