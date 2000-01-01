Зверев — третий теннисист, обыгравший Надаля на «Ролан Гаррос»

Зверев — третий, кто обыграл Надаля на «РГ»

Александр Зверев обыграл Рафаэля Надаля (6:3, 7:6 (7:5), 6:3) в первом круге «Ролан Гаррос». Немец стал третьим теннисистом, которому удалось одержать победу над испанцем на открытом чемпионате Франции.