«Победа принадлежит самым упорным». Кто назвал «Ролан Гаррос» в честь лётчика-истребителя

На «Ролан Гаррос» существует давняя традиция – ежегодно перед мужским финалом над Центральным кортом проходит авиашоу в исполнении эскадрильи французских ВВС. Это увлекательное мероприятие – дань памяти великому лётчику Адриену Жоржу Эжену Ролан Гарросу, в честь которого назван парижский теннисный комплекс. Любимое выражение Гарроса «Победа принадлежит самым упорным» высечено на главной арене французского мэйджора и вот уже почти 100 лет вдохновляет игроков на подвиги.

В 20 лет посетил авиашоу и влюбился в самолёты

В определённой мере удивительно, что теннисному стадиону присвоено имя авиатора, который всего пару раз в жизни держал в руках ракетку, когда ещё был студентом. Однако Ролан считается настолько героической и священной фигурой в истории Франции, что благодарные соотечественники в его честь назвали не только арену. Автоконцерн Peugeot выпустил кабриолет с его именем, а правительство Франции ввело в обращение монету в € 10 с изображением пилота и почтовую марку. С 2003 года на территории теннисного комплекса работает музей, посвященный Гарросу.

Винт самолёта Гарроса с выгравированной на нём фразой «Победа принадлежит самым упорным» Фото: rolandgarros.com

Ролан родился 6 октября 1888 года на небольшом острове Реюньон в Индийском океане, его отец работал адвокатом, и семья часто переезжала. Во время возвращения во Францию из Вьетнама, где Гаррос прожил полтора года, 11-летний мальчик подхватил пневмонию – пришлось покинуть хмурый Париж и поселиться на Лазурном берегу, в Ницце. Но вылечился Ролан не только благодаря благоприятному для лёгких климату, а увлечению велогонками. Паренек постоянно был в движении и обожал скорость, также у него здорово получалось играть в футбол и регби.

Гаррос отличался высоким интеллектом, с отличием закончил школу, отучился два года в бизнес-академии и основал собственную компанию – автосалон недалеко от Триумфальной арки. Молодой человек также стал успешным предпринимателем и инвестором, скупив несколько зданий в Париже. Однако в августе 1909-го его жизнь круто изменилась. Друг позвал его посетить авиашоу в Шампани – зрелище настолько заворожило открытого к новым свершениям и вызовам Гарроса, что он без памяти влюбился в относительно новое чудо техники.

Поскольку Гаррос никогда ничего не делал наполовину, он сразу же купил аэроплан и научился летать задолго до того, как получить лицензию пилота. Парень настолько фанател от самолётов, что часто забывал о безопасности и едва не погиб. Однажды он поторопился без соответствующего сигнала выехать на взлётную полосу, не дождавшись посадки другой машины, в результате чего едва успел выскочить из аэроплана – спустя мгновение он превратился в щепки. Пришлось покупать новый планер.

Ролан и его первый самолёт «Демуазель» Фото: Topical Press Agency/Getty Images

Мастерство Ролана в воздухе стремительно росло, он бил рекорды высоты – в 1912 году поднялся на 5600 м – и устраивал неповторимые авиашоу. Француз поражал зрителей своей смелостью и изобретательностью, став настоящей мировой звездой, на чьи представления стекались посмотреть сотни тысяч людей. Он выступал не только в Европе, но и в Южной Америке, после чего загорелся новой идеей – совершить беспосадочный перелёт через Средиземное море. Расстояние в 730 км в те времена казалось чем-то сродни полёту на Луну с помощью дирижабля, но француз верил в себя и свой самолёт.

Беспосадочный перелёт через Средиземное море, три года в немецком плену

23 сентября 1913 года Гаррос перелетел из Сен-Рафаэля (Лазурный берег) в Бизерту (Тунис) на своём моноплане Morane-Saulnier. Его эпическое путешествие заняло 7 часов 47 минут, и Ролан несколько раз был на грани жизни и смерти – при посадке в баке осталось всего пять литров горючего. Кроме того, во время полёта у героя несколько раз отказывал двигатель, но он сумел устранить неисправности. После этого подвига близкий друг лётчика, поэт и кинорежиссёр Жан Кокто, посвятил ему стихотворение «Мыс Доброй Надежды».

С началом Первой мировой войны Ролан записался в армию. В то время самолётов-истребителей не существовало – подстрелить вражеский лайнер можно было только из кабины пилота с помощью револьвера. Гаррос проявил себя отличным изобретателем. Лётчик при помощи авиаконструктора Раймона Солнье придумал, как установить пулемёт на самолёт, который стрелял между лопастей пропеллера благодаря прерывателю стрельбы. Также ас сконструировал специальные треугольные металлические щитки для тыловой части лопастей, чтобы пули не рикошетили в сторону фюзеляжа.

В начале апреля 1915 года младший лейтенант Гаррос сбил три самолёта противника, при том что на вооружении у самих ВВС Франции значилось всего пять истребителей. Однако успешные вылеты не могли продолжаться вечно, и с Роланом случилось нечто похожее на сценарий фильма «Эскадрилья Лафайет», посвящённого французским и американским лётчикам, сражавшимся с немцами во время Первой мировой войны. В одной из сцен у пилота заклинил пулемёт – так и Гаррос, не имея возможности сражаться, был подбит и приземлился на территории Бельгии.

Ролан Гаррос после успешного полёта Фото: M. Rol/Getty Images

Ролан переживал, чтобы его разработки не попали в руки врага, и попытался сжечь лайнер. Он развёл огонь, но враги слишком быстро прибыли к месту посадки и потушили пламя. В результате конструкция попала в руки авиаконструктору Антону Фоккеру, который тщательно их изучил и усовершенствовал. Он разработал синхронизаторы стрельбы, а их последующее успешное применение породило специальный термин – «бич Фоккера». Благодаря этому немецкой авиации не было равных вплоть до конца Первой мировой войны.

В плену Гаррос содержался в ужасных условиях, сильно подкосивших его здоровье – из-за отсутствия возможности летать и сильного стресса у него начало падать зрение. И всё же Ролан не терял надежду и три года спустя сбежал. Вместе с другим лётчиком Ансельмом Маршалом ему удалось достать форму немецких офицеров и, переодевшись при походе в туалет, покинуть лагерь для военнопленных. Путь домой занял больше месяца, в течение которого беглецам приходилось ночевать под открытым небом, а однажды даже спать в склепе на кладбище.

Посмертно награждён Орденом Почётного легиона, имя стадиону дал друг Гарроса

Война шла к завершению, и Гаррос вполне мог бы наслаждаться статусом национального героя, но его манили облака. В середине мая 1918 года лётчик вернулся на службу. Для этого ему пришлось пройти курсы пилотирования – за прошедшие три года авиация значительно ушла вперёд как в технике, так и тактике воздушного боя. Командование не хотело отпускать Ролана на фронт, предлагая стать инструктором, испытателем или офицером штаба, но лётчик категорически отказался и добился назначения в свою прежнюю эскадрилью SPA-26.

Ролан в военной форме Фото: Corbis/Getty Images

Он признался в развившейся близорукости только самым близким людям – для него даже изготовили специальные очки, чтобы продолжать летать. Гаррос совершил три успешных вылета, сбил пять самолётов, но рейд 5 октября 1918 года над Арденнами оказался фатальным. Знаменитый ас погиб за месяц до окончания войны и за один день до своего 30-летия – француза сбил немецкий лётчик Герман Хабих. После смерти Ролана наградили Орденом Почётного легиона.

Вполне вероятно, о Гарросе сегодня мало кто помнил бы, если бы не его друг Эмиль Лесьер, с которым они вместе учились в бизнес-академии. Мужчина стал состоятельным застройщиком и в 1927 году решил профинансировать возведение национального теннисного стадиона в Париже. Но только с одним условием – арену назовут в честь Гарроса. Никто не стал возражать, и спустя годы знаменитая фраза лётчика «Победа принадлежит самым упорным» обрела высокий смысл для всех, кто выходит на парижские корты.