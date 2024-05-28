Ещё российское дерби на «Ролан Гаррос»! Аванесян и Блинкова поспорят за место в 3-м круге

Во вторник, 28 мая, на «Ролан Гаррос» завершались матчи первого круга в женском одиночных разрядах. Из-за дождей поединки на открытых кортах были отложены на более позднее время, а игры сначала состоялись лишь на двух центральных аренах, оборудованных крышей. Первым запуском на втором по значимости корте турнира, носящем имя Сюзанн Ленглен, свою встречу проводили четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана и представительница Бельгии Гретье Миннен, которая занимает лишь 85-е место в рейтинге WTA.

Победительница Уимблдона-2022 ударно провела грунтовый отрезок сезона перед главным стартом на этом покрытии — Открытом чемпионате Франции. Сначала Рыбакина выиграла «пятисотник» в Штутгарте, разгромив в финале украинку Марту Костюк. Затем на турнире WTA-1000 в Мадриде Елена добралась до полуфинала, где в напряжённом трёхсетовике уступила белоруске Арине Соболенко. Престижный «тысячник» в Риме спортсменка пропускала из-за болезни.

Миннен подходила к очному противостоянию с четвёртой ракеткой мира совсем в другом настроении. В нынешнем сезоне Гретье не выиграла ни одного матча в основных сетках турниров WTA на глине. Было понятно, что и в противостоянии с Рыбакиной бельгийке будет крайне тяжело.

По личным встречам Рыбакина впереди со счётом 2-0. Во втором круге Australian Open — 2020 она выиграла у Миннен (6:3, 6:4), а также в первом раунде Страсбурга-2020 (7:5, 6:4).

Удивительно, но Елена не сразу сумела войти в игру в своём стартовом матче на Открытом чемпионате Франции 2024 года. Уже в первом гейме представительница Казахстана собрала все возможные неточности — по ширине, в сетку, по длине и двойную. Гретье повела со счётом 1:0, а затем и вовсе удержала брейк — 2:0. Разыграться Рыбакина смогла довольно быстро. После неудачного старта победительница травяного ТБШ взяла 6 (!) геймов подряд — именно это называется «скрытой баранкой». Таким образом, первая партия осталась за Еленой со счётом 6:2 за 34 минуты. Отметим, что именно четвёртая ракетка мира вела игру, а представительнице Бельгии лишь иногда удавалось что-то показать в атаке. Статистика сета: 21/9 у Рыбакиной по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 4/3 у Миннен.

Елена Рыбакина Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Казахстанская теннисистка и не думала останавливаться. Она продолжила громить оппонентку, не давая ей никаких шансов. Елена быстро сделала два брейка, поведя в новой партии со счётом 4:0. Правда, затем чемпионка Уимблдона-2022 в одиночном разряде расслабилась, но при таком развитии событий это было неудивительно. Её противница смогла зацепиться, а Рыбакина стала где-то торопиться и ошибаться. В результате она дважды подряд проиграла свою подачу. Но всё же со второй попытки Елена подала на матч. 6:2, 6:3 — с таким счётом представительница Казахстана одолела Миннен за 1 час 14 минут. Во втором круге четвёртая ракетка мира сыграет с победительницей матча между Анжеликой Кербер и Аранчей Рус.

После выхода во второй круг «Ролан Гаррос» Рыбакина отметилась уникальным достижением. Она стала второй теннисисткой с коэффициентом побед 90%+ на грунтовых кортах в 2024 году. В активе спортсменки девять побед в 10 играх на грунте (90,0%). Больше только у первой ракетки мира Иги Свёнтек (93,8%, 15-1) из Польши.

Спустя чуть более пяти часов, чем было запланировано первоначально, на корте номер 5 начался матч первого круга парижского мэйджора между Анной Блинковой и Сораной Кырстей. Румынка впереди по личным встречам со счётом 1-0. Она выиграла со счётом 6:2, 6:1 на турнире ITF в Дубае в конце 2020 года.

На старте поединка у Анны были достаточно серьёзные проблемы. Россиянка проиграла один гейм на своей подаче с 40:0, в следующем с 30:0 счёт стал 30:40. Возможно, сделай тогда Сорана ещё один брейк (а на брейк-пойнте у неё вполне был реальный шанс), развитие событий в сете было бы другим. После счёта 0:2 Блинкова постепенно почувствовала себя увереннее, разыгралась, и ход игры перевернулся. Вдобавок в середине партии у Кырсти появились проблемы с ногой. 30-я ракетка мира даже брала медицинскую паузу В итоге отечественная спортсменка оформила «скрытую баранку», взяв шесть геймов подряд — 6:3 за 42 минуты.

Анна Блинкова Фото: Clive Mason/Getty Images

А вот второй сет россиянка начала неудачно. Она потеряла третий гейм на своей подаче — 1:2. Следом девушки взяли по одной своей подаче. В шестом гейме партии Анна восстановила равновесие на табло — 3:3. И всё же в концовке Сорана дожала противницу, забрав сет со счётом 6:3.

В решающей партии теннисистки дважды обменялись брейками — 1:0 и 1:1, 2:1 и 3:3. При счёте 5:4 Блинкова снова взяла чужую подачу, но не смогла подать на матч. Кырстя добилась ещё одного обратного брейка — 5:5. В этот момент зрители раскрыли зонтики — в игре образовалась пауза. Судья посоветовалась с супервайзером по поводу продолжения встречи, а корты за это время привели в порядок. Далее девушки взяли по своей подаче. Таким образом, победительница матча определялась на супер-тай-брейке. На «теннисном пенальти» удачливее оказалась именно Анна — 7:6 (10:5). После победы она даже перекрестилась!

Своё противостояние на кортах «Ролан Гаррос» сегодня проводила ещё одна российская теннисистка — Элина Аванесян. В соперницах у 70-й ракетки мира была китаянка Чжу Линь, которая находится на 58-й строчке в женской мировой табели о рангах. Отметим, что девушки до сегодняшнего дня ни разу не пересекались на корте в официальных встречах.

Начало дебютного матча спортсменок осталось за нашей соотечественницей. Аванесян быстро взяла две чужие подачи и повела в первом сете со счётом 4:0. Элина действовала намного активнее и агрессивнее, чем её оппонентка. Затем 10-я ракетка России немного расслабилась и позволила представительнице Поднебесной чуть подобраться по счёту — 4:2. Однако концовку партии Аванесян провела лучше и дожала Чжу Линь — 6:2 за 35 минут.

Элина Аванесян Фото: Brennan Asplen/Getty Images

Второй сет превратился в парад брейков. Девушки трижды по очереди брали чужие подачи — 0:1 и 2:2, 2:3 и 3:3, 3:4 и 4:4. А вот после четвёртого брейка россиянки — 4:5 она смогла подать на матч. 6:2, 6:4 — с таким счётом Элина одолела китаянку за 1 час 24 минуты. Во втором раунде «Ролан Гаррос» 2024 года нас ждёт российское дерби: Аванесян — Блинкова. Напомним, в первом отечественном дерби на турнире Анастасия Потапова оказалась сильнее Камиллы Рахимовой.

Начинала путь на Открытый чемпионат Франции и первая ракетка России — Дарья Касаткина. На старте грунтового ТБШ наша теннисистка сражалась с полькой Магдаленой Френх, занимающей 49-е место в рейтинге WTA.

Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Касаткиной. Россиянка выиграла в первом круге Дубая-2019 (6:3, 3:6, 6:4) и во втором раунде Гранби-2022 (6:3, 6:2).

В начале матча девушки сделали по брейку, потом довольно уверенно забирали свои подачи. Однако при счёте 5:5, 40:0 полька не смогла удержать свой гейм. Дарья вцепилась и сделала брейк в самый важный момент. Затем Касаткина удержала свою подачу — 7:5 за 54 минуты.

Дарья Касаткина Фото: Clive Brunskill/Getty Images

На старте следующей партии теннисистки обменялись брейками — 1:1. В концовке второго гейма произошёл неприятный эпизод. 13-я ракетка мира подвернула ногу, к ней выходил врач на подмогу, но, к счастью, всё обошлось. После этого Дарья заиграла очень чисто, много выигрывала сама, а Френх допускала много ошибок и уже не смогла на равных биться с Касаткиной, как это было в первом сете. Наша спортсменка одолела противницу со счётом 7:5, 6:1 за 1 час 35 минут. В следующем раунде россиянка сразится с Люсией Чирич-Багарич или Питон Стирнс.

Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».