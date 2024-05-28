Эрика Андреева. Мирра мне сказала: «Ты не поверишь! Аня и Янник вместе выгуливают собаку»

На «Ролан Гаррос» продолжается первый круг. Из-за сильного дождя матчи вторника долго откладывались на всех кортах, кроме двух главных, оснащённых крышей. Поэтому днём по расписанию на корт Филиппа Шатрье вышли Арина Соболенко и Эрика Андреева.

В первом сете борьбы совсем не получилось — 1:6, во втором сете Эрике удалось усложнить жизнь Соболенко, добиться брейка, но итоговый результат не сильно отличался от первого сета — 2:6. Однако такое поражение не стало поводом для Андреевой отказать в общении после матча с корреспондентом «Чемпионата».

— Арина Соболенко — худший вариант соперницы в первом раунде?

— Мне кажется, на этом турнире в каждом круге без разницы, с кем играешь. Каждый матч — тяжело. Думаю, с одной стороны, это даже хорошо, потому что для обоих первый матч всегда самый нервный. Для меня было выгоднее играть с ней в первом круге, чем в каком-либо ещё.

— Успели поймать что-то положительное в игре? Что-то получалось даже с игроком такого уровня?

— Честно, не особо поймала. Надо было играть гораздо активнее с самого начала. Во втором сете стала намного больше давить на соперницу, играть шире, показывать давление. В первом же сете была защитная игра, которая ни с кем не принесла бы плодов.

— Много говорят, что Свёнтек, Рыбакина и Соболенко — новая «Большая тройка». Кто самый сложный соперник с точки зрения стиля?

— Честно, не знаю. Мне всегда было сложно с теми, кто пытается играть в два-три удара, быстрый теннис. Мой теннис — это где-то разыграть, перебегать, перетерпеть. Но Ига — одна из самый некомфортных соперниц, потому что она очень резкая. Не знаешь, куда она сыграет. С остальными игру можно немного читать.

Эрика Андреева Фото: Johannes Simon/Getty Images

— Пойдёшь на матч Мирры?

— Скорее всего, да.

— Она сказала, что ей не нравится с тобой тренироваться. Тебе тоже, потому что начинаешь за неё переживать?

— Да, это правда. Наверное, это ещё с детства. Когда тебе 11-14 лет, сильно играет роль возраст. Сейчас с 17 лет Мирра уже по физическим данным лучше меня. Ты не можешь играть в полную силу, начинаешь думать, что она расстроится. Она начинает думать, что потеряет уверенность. Если мы тренируемся, то больше отрабатываем удары.

— Почему не пытаетесь играть пару?

— Об этом подумали в последний момент перед этим турниром, потому что на «Шлеме» берётся лучший одиночный рейтинг. А Мирра уже до этого договорилась с Верой Звонарёвой. Они 100% попадали. А потом поняли, что мы вместе попали, но Мирра никогда никого не подставит. А так, да, нам очень интересно вместе играть.

Эрика и Мирра Андреевы Фото: Clive Brunskill/Getty Images

— Мирра играла с Ариной ранее. Были подсказки с её стороны?

— Конечно, было обсуждение. Меня Мирра всегда спрашивает, что я думаю про её соперницу, если я с ней играла. Сейчас было то же самое. Просто я не смогла ничего особо сделать.

— Русские девчонки сплетничают? Вчера Янник раскрыл тайну отношений с Калинской, а Аня подтвердила.

— Для меня это не было сюрпризом, ха-ха. Потому что в Мадриде Мирра рассказала: «Ты не поверишь, я видела Аню и Янника, они вместе выгуливали собаку». Поэтому, когда он сказал, что они встречаются, мы спокойно отреагировали. Это хороший союз.