Мирра за час разгромила американку на «Ролан Гаррос». За Андреевой наблюдала вся семья

Сёстры Андреевы во вторник, 28 мая, начали свой путь на «Ролан Гаррос» – 2024. 19-летняя Эрика (100-я ракетка мира) на старте турнира сыграла с Ариной Соболенко (2), а 17-летняя Мирра (38) поборолась с Эминой Бектас (98).

По расписанию, сначала сегодня должна была сыграть Андреева-младшая, но её встреча стояла на открытом корте, а утренний дождь сместил начало матчей на несколько часов. Поэтому первой из сестёр вышла Эрика на корт Филиппа Шатрье.

Для Андреевой-старшей и Соболенко сегодняшняя встреча была первой. Мирра ранее играла с Ариной: дважды боролись спортсменки, и оба раза победа в двух сетах оставалась за белорусской теннисисткой. Соболенко на «Ролан Гаррос» максимально добиралась до полуфинала в 2023 году, а Андреева не проходила в Париже, как и в основе других «Больших шлемов», дальше первого круга.

Соболенко к этому «Ролан Гаррос» подошла в хорошей форме. На двух «тысячниках» – в Мадриде и Риме – Арина добралась до финальной стадии, одолев по ходу этих турниров Елену Остапенко, Даниэль Коллинз (дважды), Элину Свитолину, Елену Рыбакину и других соперниц. Эрика же на грунте в этом году сыграла только в основной сетке Страсбурга, где в первом матче потерпела поражение от 126-й ракетки мира Фионы Ферро.

Несмотря на заметную разницу в опыте, классе и положении в рейтинге, Эрика хорошо проявила себя в первом сете. Она играла довольно цепко, бегала за тем, что посылала ей Арина, но в моменты, где можно было атаковать и завершать розыгрыш, играла слишком мягко и осторожно. Лишь одну свою подачу смогла отстоять Андреева-старшая. Соболенко забрала первый сет за 26 минут и со счётом 6:1.

Эрика Андреева Фото: Dan Istitene/Getty Images

Не всё гладко шло у Эрики на подаче. Были и двойные ошибки, в том числе из-за которых она отдала первый же свой гейм на старте второй партии. Зато на приёме россиянка старалась действовать агрессивно. С первых ударов в розыгрышах она напрягала соперницу, и эта стратегия сработала: Андреева сделала обратный брейк. Помогало 19-летней спортсменке и то, что она была спокойна и сконцентрирована даже после проигранной первой партии.

Следом Эрика, правда, отдала ещё одну свою подачу, но при счёте 1:3 смогла отлично сыграть и впервые в этой встрече забрать свой гейм под ноль. Поборолась ещё Андреева, при счёте 2:3 заработала брейк-пойнт, но точности и мощи, чтобы противостоять давлению соперницы, россиянке не хватило.

Матч завершился за 1 час 8 минут со счётом 6:1, 6:2 в пользу Соболенко. Хотя Андреева отыграла два матчбола Арины, в целом действовала неплохо и могла взять несколько геймов на своей подаче. Белоруска во втором круге встретится с квалифаером Моюкой Учижимой.

Мирра сегодня встречалась на 10-м корте с американкой Бектас. 98-я ракетка мира в основе «Ролан Гаррос» выступает впервые. Россиянка же играла в Париже в прошлом году, когда она добралась до третьего круга. Друг с другом Андреева-младшая и Бектас сыграли в первый раз.

Перед сегодняшним матчем Мирры пресс-служба «Ролан Гаррос» написала о ней в анонсе игрового дня.

«Год назад в это время Андреевой только исполнилось 16 лет, и она занимала 143-е место в мировом рейтинге. Мы слышали разговоры об этом подростке-вундеркинде, но мало что знали о ней. А затем она прошла здесь квалификацию и дошла до третьего раунда, не проиграв ни одного сета. Перед поражением она даже взяла первый сет у Коко Гауфф.

Сейчас ей предстоит встретиться с 31-летней дебютанткой «Ролан Гаррос» Эминой Бектас. Это всего лишь её третье выступление на турнирах «Большого шлема». Это должен быть день Андреевой», — написали в пресс-службе турнира.

Начала сегодняшнюю встречу Мирра с того, что в третьем гейме забрала подачу соперницы, но уже в следующей мини-партии отыгрывала два брейк-пойнта соперницы. Бектас старалась выбить Андрееву из темпа резаными, но не всегда получалось играть их чисто и технично. Зачастую россиянка создавала себе трудности своими же ошибками.

При счёте 5:2 Мирра вышла подавать на сет. Она подарила Бектас один брейк-пойнт, но тут же отобрала эту надежду на продолжение партии и забрала её всего за 36 минут и со счётом 6:2. Американке в этом сете почти нечего было противопоставить россиянке.

Мирра Андреева Фото: Johannes Simon/Getty Images

На трибунах сегодня Мирру поддерживала вся семья: мама, папа, сестра Эрика, а также тренеры, в том числе Кончита Мартинес. Зрители тоже поддерживали россиянку. Это помогало Андреевой удерживать концентрацию на протяжении всей встречи.

Второй сет Мирра начала с брейка. Бектас старалась играть на удержание, а следом неожиданно, дропшотом гонять россиянку к сетке, но даже в таких розыгрышах Андреева находила способ выиграть очко. Упорной борьбы со стороны американки становилось меньше.

Наошибалась Бектас, из-за чего в итоге отдала ещё одну свою подачу. Как и в первом сете, Андреева вышла подавать при счёте 5:2, но в этот раз поторопилась, отыграла неточно и позволила американке забрать эту мини-партию. Собралась Мирра уже в следующем гейме и с брейком завершила эту встречу. Со счётом 6:2, 6:3 побеждает россиянка. Понадобился ей для этого всего 1 час 5 минут.

Следующей соперницей Андреевой-младшей станет победительница встречи Виктория Азаренко/Надия Подороска. За всеми событиями из Парижа следите на «Чемпионате».