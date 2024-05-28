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Дарья Касаткина на Ролан Гаррос 2024: о травме на грунте, уходе из тенниса Рафаэля Надаля и отношении к Яннику Синнеру

Касаткина: из-за Надаля ощущаю, что детство уходит. Грустно, что эпоха заканчивается
Андрей Панков
Дарья Касаткина успешно начала «Ролан Гаррос»
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Дарья успешно начала «Ролан Гаррос» — справилась с Магдаленой Френх из Польши, несмотря на травму.

Дарья Касаткина стартовала на «Ролан Гаррос» с уверенной победы над Магдаленой Френх из Польши. После победы в первом круге лучшая теннисистка России в рейтинге WTA ответила на вопросы «Чемпионата».

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 мая 2024, вторник. 17:35 МСК
Магдалена Френх
49
Польша
Магдалена Френх
М. Френх
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1
7 		6
         
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

— Во втором сете травмы не случилось? Ничего не ёкнуло?
— На повторах всегда всё выглядит плохо. Конечно, в моменте испугалась. Почувствовала неприятные ощущения вокруг колена, но обошлось. Через пару минут боль прошла, всё хорошо.

— Что знаешь о следующей сопернице Питон Стирнс из США?
— Сложный матч будет, она набирает обороты, выиграла на днях турнир. Мы с ней играли несколько раз, всегда тяжёлые матчи. Будет непросто — тем более на «Большом шлеме».

«Ролан Гаррос» - 2024. Женщины. Сетка

— Как проводишь время в Париже? Есть время погулять?
— Не так много времени. Не хочется тратить лишние силы. Плюс Париж – большой город, всё время надо куда-то ехать, а это отнимает энергию. Но мы нашли рядом с отелем кофейню, в которой у владельца французский бульдожка. Очень классно туда приходить, потому что я обожаю французских бульдогов. Для меня это классный антистресс.

— Надаль проиграл — твой кумир. Для тебя это расставание с детством и кумиром?
— Что-то вроде того. Я болею за Рафу уже 19 лет. Мне грустно. Эпоха подходит к концу — не только Рафа, но и Джокович будет играть не так много, Маррей заканчивает. Новое поколение приходит, но это ребята моего возраста и младше. Я смотрела матч Надаля со Зверевым, шансы были, но не смог.

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— Ты главный контентмейкер тура. Теперь, когда Синнер раскрыл отношения с Калинской, больше шансов будет увидеть его во влоге?
— Янника хотели к нам затащить ещё до всей этой заварушки (смеётся). Сейчас, конечно, шансов стало больше. Я рада за ребят, больше ничего не хочу говорить. Я за них очень рада. Конечно, теперь есть цель Синнера к нам затащить, пусть не вдвоем, но его, потому что он очень хороший парень.

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