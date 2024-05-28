Касаткина: из-за Надаля ощущаю, что детство уходит. Грустно, что эпоха заканчивается

Дарья Касаткина стартовала на «Ролан Гаррос» с уверенной победы над Магдаленой Френх из Польши. После победы в первом круге лучшая теннисистка России в рейтинге WTA ответила на вопросы «Чемпионата».

— Во втором сете травмы не случилось? Ничего не ёкнуло?

— На повторах всегда всё выглядит плохо. Конечно, в моменте испугалась. Почувствовала неприятные ощущения вокруг колена, но обошлось. Через пару минут боль прошла, всё хорошо.

— Что знаешь о следующей сопернице Питон Стирнс из США?

— Сложный матч будет, она набирает обороты, выиграла на днях турнир. Мы с ней играли несколько раз, всегда тяжёлые матчи. Будет непросто — тем более на «Большом шлеме».

— Как проводишь время в Париже? Есть время погулять?

— Не так много времени. Не хочется тратить лишние силы. Плюс Париж – большой город, всё время надо куда-то ехать, а это отнимает энергию. Но мы нашли рядом с отелем кофейню, в которой у владельца французский бульдожка. Очень классно туда приходить, потому что я обожаю французских бульдогов. Для меня это классный антистресс.

— Надаль проиграл — твой кумир. Для тебя это расставание с детством и кумиром?

— Что-то вроде того. Я болею за Рафу уже 19 лет. Мне грустно. Эпоха подходит к концу — не только Рафа, но и Джокович будет играть не так много, Маррей заканчивает. Новое поколение приходит, но это ребята моего возраста и младше. Я смотрела матч Надаля со Зверевым, шансы были, но не смог.

— Ты главный контентмейкер тура. Теперь, когда Синнер раскрыл отношения с Калинской, больше шансов будет увидеть его во влоге?

— Янника хотели к нам затащить ещё до всей этой заварушки (смеётся). Сейчас, конечно, шансов стало больше. Я рада за ребят, больше ничего не хочу говорить. Я за них очень рада. Конечно, теперь есть цель Синнера к нам затащить, пусть не вдвоем, но его, потому что он очень хороший парень.