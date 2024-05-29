«Знаю, что готова доходить до полуфинала». Мирра — после первой победы на «Ролан Гаррос»

Юная россиянка рассказала о прошедшем матче, о сестре Эрике и о том, как проводила время, пока шёл дождь.

Российская звёздочка Мирра Андреева стартовала на «Ролан Гаррос» с уверенной победы. Мирра в двух сетах обыграла американку Бектас. А после матча пообщалась с журналистом «Чемпионата»

— Как ощущения от первого матча? Многие, например, жалуются на мячи.

— Я разницы вообще не чувствую. Единственное место, где я её ощущаю, это Индиан-Уэллс. Я люблю мячи Wilson, пока мне всё нравится. А так — сегодня я волновалась, была зажата, не очень свободно играла. Всё-таки первый круг, да и соперница непростая, потому что любит рвать ритм. Понимала, что нужно будет самой играть и завершать. Получилось неплохо.

— Следующий матч — с Азаренко. Как надо будет сыграть, чтобы добиться результата?

— Она — очень опытный игрок, которая выигрывала «Шлемы», будет непростой матч. Вика играет агрессивно, всегда старается заходить в корт. Обсудим с тренером тактику. Я всегда хотела с Викой сыграть. Рада, что есть такой шанс — попробовать себя. Очень жду матча.

— Сегодня дождь, ты долго ждала матча. Насколько это тяжело?

— Не думаю, что есть те, кому это нравится. Но таков теннис. Длинный день получился, приехали на стадион в 10:30 утра. В итоге только перед матчем удалось 15 минут размяться. Рада, что в итоге выиграла.

— Что делала всё это время?

— Поиграли с командой в UNO, где я на всех пообижалась, позлилась. Но у меня были аргументы! Мы даже чуть-чуть поссорились.

— Если сравнивать тебя на прошлом «Ролан Гаррос» и сейчас, как ты изменилась? Если у тебя внутреннее ощущение, что сейчас ты готова доходить до четвертьфинала, полуфинала?

— В прошлом году для меня пройти квалификацию уже было супер, я от себя ничего не ждала. Сейчас уже есть от себя небольшие ожидания. Я знаю, что умею делать на корте. Знаю, что многие люди от меня чего-то ждут. Жду от себя большего, чем в прошлом году. Я знаю, что могу доходить до четвертьфиналов, полуфиналов. Буду за это бороться.

— Эрика рассказала нам, что ты увидела в Мадриде Янника и Аню и рассказала ей. Вы часто сплетничаете внутри российского круга общения?

— Когда я увидела их в Мадриде, поделилась только с Эрикой. Сплетничаю я тоже только с ней. У меня нет суперхороших друзей. Да, я хорошо общаюсь с Дашей Касаткиной, но чтобы прямо сплетничать по-настоящему — только с сестрой. Можем с ней про всех поговорить, всех обсудить.