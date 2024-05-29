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Ролан Гаррос — 2024: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Новак Джокович, Янник Синнер, кто первая ракетка мира

Джокович ответил Синнеру победой. Но теперь Новаку нужен выход в финал «Ролан Гаррос»
Александр Насонов
Джокович ответил Синнеру победой
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После первого круга шансы серба сохранить за собой звание первой ракетки мира, как ни странно, понизились.

Во вторник, 28 мая, на «Ролан Гаррос» завершились матчи первого круга. В мужском одиночном разряде свой поединок провёл 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Новак Джокович. Расписание игрового дня пришлось перекраивать из-за дождя, но встреча с участием Джоковича заведомо не могла быть сорвана, поскольку проведение матча было запланировано на корте Филиппа Шатрье — главной арене соревнований, — где имеется крыша.

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Джокович, которому 22 мая исполнилось 37 лет, не лучшим образом выступает в этот грунтовый сезон. И если на «Мастерсе» в Монте-Карло он дошёл до полуфинала, то на турнире той же категории в Риме закончил борьбу в третьем круге. На «250-нике» в Женеве сербский теннисист также вышел в 1/2 финала, где проиграл Томашу Махачу с необычным счётом 4:6, 6:0, 1:6.

Новак, который трижды выигрывал Открытый чемпионат Франции, в том числе в сезоне-2023, говорил, что не считает себя фаворитом турнира. «В этом году я вообще не играл хорошо, если не считать нескольких матчей. Что есть, то есть. Я не считаю себя фаворитом «Ролан Гаррос». Постараюсь поэтапно двигаться от матча к матчу», — сказал он на пресс-конференции после поражения в полуфинале в Женеве.

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В то же время Джокович заявил, что его устроит только титул в Париже. «У меня маленькие ожидания, но большие надежды. Знаете, мне даже немного неловко говорить, каковы мои надежды. Только титул сможет удовлетворить меня. Так было всегда.

Я понимаю, что многим моё заявление может показаться высокомерным. Но я думаю, что моя карьера подтверждает это. Я всё ещё играю на самом высоком уровне. Так что мне, очевидно, нужно предпринять попытку попасть в финал», — говорил серб на пресс-конференции перед началом «Ролан Гаррос».

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Соперником Новака по первому раунду стал 33-летний обладатель уайлд-кард Пьер-Юг Эрбер. Французский теннисист давно выступает в туре, ещё с 2010 года (а Джокович и вовсе с 2003-го). Однако за все эти годы игроки лишь раз пересеклись на корте. Было это почти что в прошлой жизни. На «Мастерсе» в Париже в 2013 году серб обыграл соперника со счётом 7:6 (7:3), 6:3.

На счету Эрбера, не поднимавшегося выше 36-го места в мировом рейтинге, нет ни одного титула на уровне ATP. А его лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» является выход в третий круг. На «Ролан Гаррос» француз также добирался до этой стадии, в 2018 году. Зато в парном разряде у Пьер-Юга ни много ни мало есть «Карьерный шлем»! Он дважды выиграл домашний для себя «РГ», а остальные мэйджоры взял по разу.

Ролан Гаррос — 2024. Мужчины. Турнирная сетка

В первом гейме подавал Эрбер, и француз под ноль забрал свою подачу. Но Джоковича это не смутило, и он ответил сопернику тем же. В третьем гейме серб благодаря точной игре на приёме добился первого в матче брейка. Брейк-пойнт он реализовал шикарным виннерсом с форхенда точно в линию. Подтвердить перевес Новаку труда не составило: ещё один гейм под ноль — и 3:1.

В дальнейшем Джокович по-прежнему чётко действовал в своих геймах и так и не дал Эрберу добраться до брейк-пойнтов. Француз ещё и своими неточностями регулярно сербу помогал. В 10-м гейме Новак проиграл лишь одно очко и взял сет — 6:4 за 38 минут. 37-летний спортсмен в целом неплохо двигался по корту (не так, как Надаль 10 лет назад, но вполне на уровне) и выиграл под 90% очков в своих геймах — что на первой подаче, что на второй. А невынужденных ошибок в этой партии у серба оказалось всего две, в то время как у его оппонента — целых 13.

Новак Джокович в матче с Пьер-Югом Эрбером в первом круге «Ролан Гаррос» 2024 года

Новак Джокович в матче с Пьер-Югом Эрбером в первом круге «Ролан Гаррос» 2024 года

Фото: Tim Goode/Getty Images

Второй сет Джокович начал с брейка, но во втором гейме впервые в этой встрече не избежал череды невынужденных и потерял преимущество — 1:1. В третьем гейме серб вышел на брейк-пойнт, но упустил его, и это был единственный случай, когда кто-либо из теннисистов имел шанс взять чужую подачу. Эрбер играл смело (14 виннерсов за сет против девяти у Джоковича) и не давал Новаку шансов вновь вырваться вперёд; впрочем, тот свои геймы забирал не менее уверенно.

На тай-брейке Джокович, признанный мастер 13-го гейма, не дал усомниться в своём превосходстве. Он реализовал второй сетбол, вынудив соперника пробить в сетку в обмене на задней линии, — 7:6 (7:3) за 1 час 9 минут.

Пьер-Юг Эрбер в матче с Новаком Джоковичем в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024

Пьер-Юг Эрбер в матче с Новаком Джоковичем в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024

Фото: Tim Goode/Getty Images

В третьей партии брейк-пойнты были только у Джоковича. В четвёртом гейме он упустил две возможности взять подачу оппонента. В 10-м гейме серб, принимая при 5:4, 30:30 в свою пользу (то есть в двух очках от победы), во время розыгрыша побежал к сетке и упал — к счастью, ничего серьёзного. В итоге этот гейм стал последним. После второго «ровно» Новак классной игрой на приёме заработал матчбол, на котором Эрбер допустил двойную ошибку — 6:4, 7:6 (7:3), 6:4 в пользу Джоковича за 2 часа 33 минуты.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
28 мая 2024, вторник. 21:30 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
4 		6 3 4
             
Пьер-Юг Эрбер
142
Франция
Пьер-Юг Эрбер
П. Эрбер

Вот так Джокович вышел во второй круг «Ролан Гаррос». Там он сыграет с испанцем Роберто Карбальес-Баэной, который в первом раунде обыграл француза Констана Лестьенна — 6:3, 7:5, 4:6, 6:2.

Напомним, в понедельник, 27 мая, чемпион Australian Open — 2024, вторая ракетка мира Янник Синнер в первом круге «Ролан Гаррос» обыграл американца Криса Юбэнкса — 6:3, 6:3, 6:4. Это означает, что шансы Джоковича остаться во главе рейтинга ATP после первого раунда «РГ» понизились. В случае поражения Синнера Новаку достаточно было бы выйти в полуфинал, а теперь надо как минимум выходить в финал. Если итальянец дойдёт до полуфинала, серба спасёт только титул. А если Янник выйдет в финал, то впервые возглавит мировую классификацию даже в случае поражения от Джоковича в решающем матче.

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