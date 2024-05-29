4 топ-матча среды в теннисе: Потапова, Рублёв, Самсонова бьются за 3-й круг «Ролан Гаррос»

За кем следить 29 мая на кортах Парижа.

Посмотреть все события 29 мая в Матч-центре «Чемпионата».

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 14:00*: Виктория Голубич (Швейцария) — Анастасия Потапова (Россия), «Ролан Гаррос», второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: повторит ли Потапова своё лучшее достижение на «Ролан Гаррос»?

Анастасия Потапова выиграла на старте «РГ»-2024 непростое дерби у Камиллы Рахимовой. Дальше Анастасии играть с Викторией Голубич из Швейцарии. Теннисистки ранее встречались дважды, и в обоих случаях сильнее оказалась россиянка — в Брисбене-2020 и Клуж-Напоке-2022. Победительница нового матча далее сразится в третьем круге с кем-то из пары Синьюй Ван — Виктория Томова. Отметим, что до третьего круга на «Ролан Гаррос» Потапова добиралась впервые только в прошлом году.

🎾 15:30*: Андрей Рублёв (Россия, 6) — Педро Мартинес-Портеро (Испания), «Ролан Гаррос», второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пройдёт ли Рублёв в третий круг?

Андрей Рублёв успешно стартовал в Париже и теперь, чтобы пробиться в третий круг, россиянину необходимо справиться с испанцем Педро Мартинесом. Теннисисты ранее встречались однажды — на US Open — 2021 сильнее был россиянин. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Александр Мюллер — Маттео Арнальди.

🎾 17:30*: Людмила Самсонова (Россия, 17) — Аманда Анисимова (США, SR), «Ролан Гаррос», второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Самсонова одержать первую победу над Анисимовой?

Людмиле Самсоновой во втором круге «РГ»-2024 предстоит непростой матч с американкой Амандой Анисимовой. Девушки ранее встречались дважды, и в обоих случаях сильнее была Аманда — в Аделаиде-2023 и на Australian Open — 2024. Победительница нового поединка далее померится силами с кем-то из пары Кристина Букша — Элизабетта Коччаретто.

🎾 18:00*: Павел Котов (Россия) — Стэн Вавринка (Швейцария), «Ролан Гаррос», второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как проявит себя россиянин в битве с трёхкратным чемпионом ТБШ?

Павел Котов проявил в первом круге «РГ»-2024 выдержку и упорство, благодаря чему выбил из сетки сеяного соперника Кэмерона Норри. Дальше 25-летний россиянин померится силами с трёхкратным чемпионом ТБШ Стэном Вавринкой. Ранее теннисисты не играли друг с другом, а победитель далее встретится с кем-то из пары Ришар Гаске — Янник Синнер.