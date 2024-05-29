4 топ-матча среды в теннисе: Потапова, Рублёв, Самсонова бьются за 3-й круг «Ролан Гаррос»

Посмотреть все события 29 мая в Матч-центре «Чемпионата».
Программа коротко:
- 🎾 14:00*: Виктория Голубич (Швейцария) — Анастасия Потапова (Россия), «Ролан Гаррос», второй круг
- 🎾 15:30*: Андрей Рублёв (Россия, 6) — Педро Мартинес-Портеро (Испания), «Ролан Гаррос», второй круг
- 🎾 17:30*: Людмила Самсонова (Россия, 17) — Аманда Анисимова (США, SR), «Ролан Гаррос», второй круг
- 🎾 18:00*: Павел Котов (Россия) — Стэн Вавринка (Швейцария), «Ролан Гаррос», второй круг
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Время в материале указано по Москве.
🎾 14:00*: Виктория Голубич (Швейцария) — Анастасия Потапова (Россия), «Ролан Гаррос», второй круг
*Время матча может измениться и будет уточнено
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Интрига: повторит ли Потапова своё лучшее достижение на «Ролан Гаррос»?
Анастасия Потапова выиграла на старте «РГ»-2024 непростое дерби у Камиллы Рахимовой. Дальше Анастасии играть с Викторией Голубич из Швейцарии. Теннисистки ранее встречались дважды, и в обоих случаях сильнее оказалась россиянка — в Брисбене-2020 и Клуж-Напоке-2022. Победительница нового матча далее сразится в третьем круге с кем-то из пары Синьюй Ван — Виктория Томова. Отметим, что до третьего круга на «Ролан Гаррос» Потапова добиралась впервые только в прошлом году.
🎾 15:30*: Андрей Рублёв (Россия, 6) — Педро Мартинес-Портеро (Испания), «Ролан Гаррос», второй круг
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Интрига: пройдёт ли Рублёв в третий круг?
Андрей Рублёв успешно стартовал в Париже и теперь, чтобы пробиться в третий круг, россиянину необходимо справиться с испанцем Педро Мартинесом. Теннисисты ранее встречались однажды — на US Open — 2021 сильнее был россиянин. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Александр Мюллер — Маттео Арнальди.
🎾 17:30*: Людмила Самсонова (Россия, 17) — Аманда Анисимова (США, SR), «Ролан Гаррос», второй круг
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Интрига: сумеет ли Самсонова одержать первую победу над Анисимовой?
Людмиле Самсоновой во втором круге «РГ»-2024 предстоит непростой матч с американкой Амандой Анисимовой. Девушки ранее встречались дважды, и в обоих случаях сильнее была Аманда — в Аделаиде-2023 и на Australian Open — 2024. Победительница нового поединка далее померится силами с кем-то из пары Кристина Букша — Элизабетта Коччаретто.
🎾 18:00*: Павел Котов (Россия) — Стэн Вавринка (Швейцария), «Ролан Гаррос», второй круг
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Интрига: как проявит себя россиянин в битве с трёхкратным чемпионом ТБШ?
Павел Котов проявил в первом круге «РГ»-2024 выдержку и упорство, благодаря чему выбил из сетки сеяного соперника Кэмерона Норри. Дальше 25-летний россиянин померится силами с трёхкратным чемпионом ТБШ Стэном Вавринкой. Ранее теннисисты не играли друг с другом, а победитель далее встретится с кем-то из пары Ришар Гаске — Янник Синнер.
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