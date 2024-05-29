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Теннисные матчи среды 29 мая 2024: live-трансляции, расписание, история встреч, результаты, кто сыграет, сетка

4 топ-матча среды в теннисе: Потапова, Рублёв, Самсонова бьются за 3-й круг «Ролан Гаррос»
Даниил Сальников
Теннисные матчи среды 29 мая
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За кем следить 29 мая на кортах Парижа.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 14:00*: Виктория Голубич (Швейцария) — Анастасия Потапова (Россия), «Ролан Гаррос», второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
29 мая 2024, среда. 14:00 МСК
Виктория Голубич
76
Швейцария
Виктория Голубич
В. Голубич
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Потапова
41
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Интрига: повторит ли Потапова своё лучшее достижение на «Ролан Гаррос»?

Анастасия Потапова выиграла на старте «РГ»-2024 непростое дерби у Камиллы Рахимовой. Дальше Анастасии играть с Викторией Голубич из Швейцарии. Теннисистки ранее встречались дважды, и в обоих случаях сильнее оказалась россиянка — в Брисбене-2020 и Клуж-Напоке-2022. Победительница нового матча далее сразится в третьем круге с кем-то из пары Синьюй Ван — Виктория Томова. Отметим, что до третьего круга на «Ролан Гаррос» Потапова добиралась впервые только в прошлом году.

Анастасия удачно начала турнир:
Потапова и Самсонова разгромили соперниц! Яркий старт наших девушек на «Ролан Гаррос»
Потапова и Самсонова разгромили соперниц! Яркий старт наших девушек на «Ролан Гаррос»

🎾 15:30*: Андрей Рублёв (Россия, 6) — Педро Мартинес-Портеро (Испания), «Ролан Гаррос», второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2024, среда. 15:30 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Педро Мартинес-Портеро
48
Испания
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро

Интрига: пройдёт ли Рублёв в третий круг?

Андрей Рублёв успешно стартовал в Париже и теперь, чтобы пробиться в третий круг, россиянину необходимо справиться с испанцем Педро Мартинесом. Теннисисты ранее встречались однажды — на US Open — 2021 сильнее был россиянин. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Александр Мюллер — Маттео Арнальди.

Андрею непросто пришлось на старте турнира:
Нервное начало. Рублёв матерился, бросал ракетку, но прошёл первый круг на «Ролан Гаррос»
Нервное начало. Рублёв матерился, бросал ракетку, но прошёл первый круг на «Ролан Гаррос»

🎾 17:30*: Людмила Самсонова (Россия, 17) — Аманда Анисимова (США, SR), «Ролан Гаррос», второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
29 мая 2024, среда. 17:30 МСК
Людмила Самсонова
17
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Аманда Анисимова
231
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Интрига: сумеет ли Самсонова одержать первую победу над Анисимовой?

Людмиле Самсоновой во втором круге «РГ»-2024 предстоит непростой матч с американкой Амандой Анисимовой. Девушки ранее встречались дважды, и в обоих случаях сильнее была Аманда — в Аделаиде-2023 и на Australian Open — 2024. Победительница нового поединка далее померится силами с кем-то из пары Кристина Букша — Элизабетта Коччаретто.

Людмила неплохо выступает на грунтовой серии:
Самсонова не сумела выйти в финал Страсбурга. Россиянка уступила неудобной американке
Самсонова не сумела выйти в финал Страсбурга. Россиянка уступила неудобной американке

🎾 18:00*: Павел Котов (Россия) — Стэн Вавринка (Швейцария), «Ролан Гаррос», второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2024, среда. 18:00 МСК
Павел Котов
56
Россия
Павел Котов
П. Котов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Стэн Вавринка
98
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка

Интрига: как проявит себя россиянин в битве с трёхкратным чемпионом ТБШ?

Павел Котов проявил в первом круге «РГ»-2024 выдержку и упорство, благодаря чему выбил из сетки сеяного соперника Кэмерона Норри. Дальше 25-летний россиянин померится силами с трёхкратным чемпионом ТБШ Стэном Вавринкой. Ранее теннисисты не играли друг с другом, а победитель далее встретится с кем-то из пары Ришар Гаске — Янник Синнер.

Россиянин вытерпел непростой пятисетовик:
Хачанов и Котов — во 2-м круге «Ролан Гаррос». Павел за 4 часа сломил непростого британца
Хачанов и Котов — во 2-м круге «Ролан Гаррос». Павел за 4 часа сломил непростого британца
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