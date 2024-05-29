На «Ролан Гаррос» выступают 7 пар влюблённых игроков. Синнер и Калинская — лучшие из них?

Янник и Анна успешнее остальных с точки зрения текущего рейтинга, но в целом всё не так однозначно.

На старте «Ролан Гаррос» итальянец Янник Синнер и россиянка Анна Калинская подтвердили ранее появившуюся в СМИ информацию, что они встречаются. Одной теннисной парой стало больше, теперь уже официально.

Синнер и Калинская – далеко не единственные игроки ATP и WTA-туров, которые состоят в отношениях. Только на «Ролан Гаррос» выступают семь влюблённых пар, причём некоторые вместе сыграют в миксте. Какие же из них можно считать наиболее успешными? Постараемся разобраться, принимая во внимание ряд ключевых характеристик для теннисистов.

Янник Синнер (№2 рейтинга ATP в данный момент) – Анна Калинская (№25 рейтинга WTA)

Количество выигранных титулов: Синнер – 13, Калинская – 1.

Лучший результат на турнирах «Большого шлема»: Синнер – чемпион Australian Open (2024), Калинская – четвертьфинал Australian Open (2024).

Самая высокая позиция в рейтинге за карьеру: Синнер – 2, Калинская – 24.

Заработанные призовые: Синнер — $ 21,5 млн, Калинская — $ 3,32 млн.

Янник Синнер и Анна Калинская Фото: Кадр из видео

Синнер и Калинская – самая молодая теннисная пара. Яннику сейчас 22 года, Анне – 25 лет. Это не мешает им быть самыми успешными по сравнению с остальными, если брать за основу текущие позиции в рейтингах. Конечно, некоторые из нижеуказанных спортсменов опережают их по титулам и призовым, но только лишь из-за большего количества лет выступлений в турах. Хотя у Синнера в резюме есть победа на турнире «Большого шлема», а также два выигранных «Мастеса» в Торонто и Майами, что само по себе солиднее любого количества триумфов на соревнованиях категорий 250 или 500.

Даже имеющиеся разрывы с остальными по некоторым параметрам Синнер и Калинская стремительными темпами сокращают. Янник и Анна проводят лучшие сезоны в карьере. Синнер вполне может стать первой ракеткой мира по итогам «Ролан Гаррос». Даже если Новак Джокович защитит прошлогодний титул и этого не случится, лидерство итальянца в мировом рейтинге – лишь вопрос времени, причём ближайшего. Калинская же имеет хорошие шансы впервые ворваться в топ-20. Возможно, по итогам «Ролан Гаррос». Анне не нужно защищать очки в Париже. Она уже вышла во второй круг грунтового «Шлема» — впервые в карьере. Калинская на этом останавливаться не собирается, а поддержка Синнера на трибунах и за их пределами только добавит россиянке вдохновения на корте.

Серьёзные титулы у Анны наверняка тоже не за горами. Пока она выигрывала только скромный турнир WTA-125 в Мидленде год назад, однако в этом сезоне чуть не взяла «тысячник» в Дубае. Калинская обыграла первую ракетку мира Игу Свёнтек в полуфинале, но в решающем матче обидно уступила итальянке Ясмине Паолини. Ждём, когда Анна поднимет над головой трофей на турнирах категории 250 и 500, а также более удачный титульный забег на «тысячнике».

Стефанос Циципас (№9) – Паула Бадоса (№139)

Количество выигранных титулов: Циципас – 11, Бадоса – 3.

Лучший результат на турнирах «Большого шлема»: Циципас – финал «Ролан Гаррос» (2021) и Australian Open (2023), Бадоса – четвертьфинал «Ролан Гаррос» (2021).

Самая высокая позиция в рейтинге за карьеру: Циципас – 3, Бадоса – 2.

Заработанные призовые: Циципас — $ 30,6 млн, Бадоса — $ 6,1 млн.

Паула Бадоса и Стефанос Циципас Фото: Из личного архива Паулы Бадосы

25-летний Циципас – один из лучших теннисистов последнего десятилетия. До титула на «Шлеме» он так и не добрался. Дважды был близок к цели, но в финалах «Ролан Гаррос» и Australian Open его останавливал Новак Джокович. Главное достижения Стефаноса – три победы на «Мастерсе» в Монте-Карло и триумф на Итоговом-2019. В рейтинге грек был максимум третьей ракеткой мира. Не так уж плохо, учитывая обстоятельства. Новак Джокович и Рафаэль Надаль всё ещё доминировали на корте в течение большей части карьеры Циципаса. Не следует забывать и об Александре Звереве, Данииле Медведеве, Доминике Тиме. Конечно, они не Новак и Рафа, но тоже очень солидные игроки. В условиях столь жёсткой конкуренции Циципас многого добился.

26-летняя Бадоса в целом уступает своему парню почти по всем параметрам, кроме позиции в рейтинге. Паула была второй ракеткой мира весной 2022 года. Испанка заслуживает похвалы за это достижение, но всё-таки в тот момент уровень конкуренции в женском теннисе оставлял желать лучшего. Бадоса выиграла три титула WTA, самый крупный из которых «тысячник» в Индиан-Уэллсе в 2021-м. На «Шлемах» только раз дошла до четвертьфинала. Это случилось на «Ролан Гаррос» — 2021, а вот на US Open у Паулы совсем не идут дела – она не проходила там стадию второго круга. Сейчас Бадоса занимает всего лишь 139-е место в рейтинге WTA, но это следствие тяжёлых травм. У Паулы явно есть потенциал вернуться как минимум в топ-20, если проблемы со здоровьем останутся в прошлом.

Циципас и Бадоса – самая медийная теннисная пара, которая поражала всех открытостью своих отношений последний год. В начале мая Паула объявила о расставании со Стефаносом, но это оказалось чем-то вроде «помутнения сознания». За пару недель грек и испанка поняли, что не могут друг без друга, и снова сошлись. На «Ролан Гаррос» они будут вместе играть в миксте.

Алекс де Минор (№11) – Кэйти Бултер (№28)

Количество выигранных титулов: де Минор – 8, Бултер – 2.

Лучший результат на турнирах «Большого шлема»: де Минор – четвертьфинал US Open (2020), Бултер – третий круг Уимблдона (2022, 2023) и US Open (2023).

Самая высокая позиция в рейтинге за карьеру: де Минор – 9, Бултер – 27.

Заработанные призовые: де Минор — $ 12,7 млн, Бултер — $ 2,36 млн.

Алекс де Минор и Кэйти Бултер Фото: Из личного архива Кэйти Бултер

До недавнего времени де Минор и Бултер являлись самой успешной теннисной парой, исходя из текущих позиций в рейтингах ATP и WTA. Теперь это звание перехватили Синнер и Калинская, но Алекс и Кэйти всё равно могут быть довольны своими последними результатами.

25-летний де Минор продолжает покорять новые вершины на корте. В феврале этого года он достиг статуса девятой ракетки мира, что является лучшим результатом в его карьере. Алекс – очень трудолюбивый и цепкий игрок, но пока ему сложно конкурировать с суперзвёздами первой величины. Именно поэтому на ТБШ он не пробирался дальше четвертьфинала. Долгое время аналогичная картина наблюдалась на «Мастерсах», однако в прошлом году в Торонто де Минор дошёл до финала в Торонто, где уступил Синнеру. Крупнейшими титулы австралийца остаются два «пятисотника» в Акапулько (2023-2024). Вполне возможно, когда-то Алексу повезёт и он сможет выиграть «Мастерс» или дойти как минимум до полуфинала «Шлема».

26-летняя Бултер долгое время не показывала солидных результатов на корте. Определённый прорыв произошёл как раз после начала отношений с Алексом около трёх лет назад. В сезоне-2023 она выиграл первый титул WTA на турнире категории 250 в Ноттингеме, а в марте этого года стала чемпионкой «пятисотника» в Сан-Диего. Примечательно, что де Минор не спал всю ночь после своей победы в Акапулько, чтобы побыстрее добраться из Мексики в США и успеть на финал девушки. Алекс и Кэйти очень счастливы в отношениях и делают их всё более публичными после определённой скрытности на стартовом этапе.

Гаэль Монфис (№37) – Элина Свитолина (№19)

Количество выигранных титулов: Монфис – 12, Свитолина – 17.

Лучший результат на турнирах «Большого шлема»: Монфис – полуфинал «Ролан Гаррос» (2008) и US Open (2016), Свитолина – полуфинал Уимблдона (2019, 2023) и US Open (2019).

Самая высокая позиция в рейтинге за карьеру: Монфис – 6, Свитолина — 3.

Заработанные призовые: Монфис — $ 22,2 млн, Свитолина — $ 23,28 млн.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис Фото: Из личного архива Элины Свитолиной

37-летний Монфис – один из самых авторитетных ветеранов ATP-тура. В течение всей карьеры ему приходилось мириться с доминированием Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Новака Джоковича, Энди Маррея. Конечно, в таких условиях Гаэлю было сложно добиться чрезвычайно большого успеха. Француз восемь раз вылетал в четвертьфиналах ТБШ и только дважды добирался до полуфинала. В его резюме значатся три финала «Мастерсов» — все проиграны. Пришлось довольствоваться 12 довольно мелкими титулами, самыми престижными из которых являются «пятисотник» в Вашингтоне и два триумфа на турнирах аналогичной категории в Роттердаме. Монфиса всё равно можно смело назвать одним из лучших игроков в эпоху «Большой четвёрки» Не таким успешным, как чемпионы ТБШ Стэн Вавринка, Хуан-Мартин дель Потро или Марич Чилич, но тем не менее.

29-летняя Свитолина тоже не выигрывала «Шлемов», но стала чемпионкой Итогового-2018, взяла четыре «тысячника» и в целом долгое время демонстрировала стабильно высокий уровень в женском туре, занимала третье место в мировом рейтинге. В 2021-м Свитолина вышла замуж за Монфиса, через год родила дочь Скай. В сезоне-2023 она довольно успешно возобновила карьеру и уже почти год держится на уровне топ-20. Конечно, вряд ли Элина когда-то снова будет на третьем месте в рейтинге WTA, победа на ТБШ тоже видится маловероятной, но серьёзные успехи украинки на крупных турнирах исключать не стоит. Например, победу на «тысячнике» при сопутствии удачи или ещё один полуфинал мэйджора, как на Уимблдоне-2023.

Монфис и Свитолина – необычная теннисная пара в плане того, что девушка является успешнее парня на корте. Элина выиграла больше титулов, в том числе престижных, по призовым тоже превосходит Гаэля. Скоро Монфис завершит карьеру, так что Свитолина наверняка лишь увеличит отрыв от него в этой условной супружеской «гонке».

Александр Шевченко (№59) – Анастасия Потавова (№41)

Количество выигранных титулов: Шевченко – 0, Потапова – 2.

Лучший результат на турнирах «Большого шлема»: Шевченко – второй круг «Ролан Гаррос» (2023, 2024), Потапова – третий круг Australian Open (2021), «Ролан Гаррос» (2023) и Уимблдона (2023).

Самая высокая позиция в рейтинге за карьеру: Шевченко – 45, Потапова — 21.

Заработанные призовые: Шевченко — $ 1,02 млн, Потапова — $ 3,47 млн.

Александр Шевченко и Анастасия Потапова Фото: Из личного архива Анастасии Потаповой

23-летний Шевченко в прошлом сезоне ворвался в топ-50 и впервые в карьере обыграл представителя топ-10 американца Тейлора Фритца. Тогда Александр ещё представлял Россию, а сейчас играет за Казахстан. Он ещё довольно молодой по меркам мужского тенниса, так что способен совершить определённый прорыв на корте. Например, выйти во вторую неделю «Шлема», выиграть турнир категории 250, подняться в топ-40 или даже в топ-30.

23-летняя Потапова выиграла два титула категории 250 в Стамбуле (2022) и Линце (2023). По ходу прошлого сезона россиянка достигала рекордного в карьере 21-го места в рейтинге WTA. Интересно, что в парах Монфис – Свитолина и Шевченко – Потапова теннисисты не просто встречаются, но и состоят в браке. И в обоих случаях девушка успешнее парня на корте.

Томаш Махач (№34) – Катержина Синякова (№33)

Количество выигранных титулов: Махач – 0, Синякова – 5.

Лучший результат на турнирах «Большого шлема»: Махач – третий круг Australian Open (2024), Синякова – четвёртый круг «Ролан Гаррос» (2019).

Самая высокая позиция в рейтинге за карьеру: Махач – 34, Синякова — 31.

Заработанные призовые: Махач — $ 1,68 млн, Потапова — $ 11,04 млн.

Томаш Махач и Катержина Синякова Фото: Из личного архива Катержины Синяковой

23-летний Махач заставил часто говорить о себе любителей тенниса в этом году. В первую очередь чех блеснул на «Мастерсе» в Майами, где дошёл до четвертьфинала. Во втором круге Томаш выбил россиянина Андрея Рублёва, добыв первую в карьере над теннисистом из топ-10. А на прошлой неделе Махач обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича на турнире в Женеве. Да, можно возразить, что Рублёв пребывал в жесточайшем кризисе на момент встречи с Томашем, а Джокович не особо выкладывался перед «Ролан Гаррос». Но есть очевидный факт – Махач стремительно прогрессирует и взлетает вверх в рейтинге ATP. Сейчас он 34-й и останавливаться не собирается.

28-летняя Синякова – именитая чешская теннисистка. Выше указаны её достижения только в одиночном разряде, и они довольно скромные, но Катержина блистает в паре. В этом разряде она семь раз побеждала на «Шлемах», а также выиграла Олимпиаду-2020 с соотечественницей Барборой Крейчиковой. Чешки ещё раз постараются принести медали своей стране в Париже. Иногда Синякова пробует свои силы в миксте. Например, на этом «Ролан Гаррос» она сыграет вместе со своим возлюбленным Махачем.

Томаш и Катержина начали встречаться в 2021 году. Они не особо афишируют отношения и редко публикуют совместные фото в соцсетях. Синякова отлично умеет играть с напарницами на корте. Интересно посмотреть, как в Париже она выступит вместе со своим парнем.

Уго Умбер (№16) – Тесса Андрианжафитримо (№538)

Количество выигранных титулов: Умбер – 6, Андрианжафитримо – 0.

Лучший результат на турнирах «Большого шлема»: Умбер – четвёртый круг Уимблдона (2019), Андрианжафитримо – первый круг «Ролан Гаррос» (2016, 2017, 2022).

Самая высокая позиция в рейтинге за карьеру: Умбер – 13, Андрианжафитримо — 139.

Заработанные призовые: Умбер — $ 6,1 млн, Андрианжафитримо — $ 525 тысяч.

Тесса Андрианжафитримо и Уго Умбер Фото: Из личного архива Тессы Андрианжафитримо

25-летний Уго Умбер за карьеру выиграл шесть титулов ATP, ни разу не уступая в финале. Конечно, Умбер праздновал успех в основном на турнирах категории 250, но есть в его активе и два «пятисотника» (Галле-2021, Дубай-2024). Уго является первой ракеткой Франции и постепенно приближается к своей цели – попаданию в топ-10 мирового рейтинга, представителей которого он с завидной частотой обыгрывает. Например, Умбер имеет преимущество по личным встречам над Стефаносом Циципасом (3-1) и Даниилом Медведевым (3-1).

Умбер не слишком любит играть на грунте. Он вылетел уже в первом круге «Ролан Гаррос», уступив итальянцу Лоренцо Сонего. Теперь Уго сосредоточится на выступлении в миксте со своей девушкой Тессой Андрианжафитримо. Соперники по первому кругу очень сильные парники – австралийцы Мэттью Эбден и Эллен Перес. К слову, Умбер и Андрианжафитримо уже играли в миксте в Париже в 2018-м, тогда они вылетели в первом круге.

25-летняя Андрианжафитримо не настолько успешна на корте, как её парень. Тесса на пике пребывала в топ-150, но сейчас находится всего лишь на 538-м месте в рейтинге WTA. Этого недостаточно даже для заявки в квалификацию ТБШ. Андрианжафитримо в основном участвует в мелких турнирах ITF, шесть раз она брала на них титул (в последний раз в эквадорском Гуаякиле в марте 2022 года).

Уго и Тесса знакомы с детства и начали встречаться в подростковом возрасте. В 2020-м они расстались, но в прошлом году снова сошлись. Андрианжафитримо по возможности приезжает поддержать Уго на крупные турниры. Основными тренерами Умбера являются бывшие французские теннисисты Жереми Шарди и Тьерри Ассьон, но Тесса иногда помогает им и Уго в рабочем процессе.

Достойны упоминания

Выше перечислены не единственные теннисные пары среди действующих игроков. Просто не все присутствуют на «Ролан Гаррос». Возможно, в список стоило добавить известных хорватов Борну Чорича (№73) и Донну Векич (№40), которым приписывали отношения в прошлом году. Однако Чорич и Векич ничего не подтверждали официально, всё осталось на уровне слухов.

Канадец Денис Шаповалов (№118) выступает на «Ролан Гаррос», но у его девушки шведки Мирьям Бьёрклунд сейчас низкий рейтинг (№272), и она не смогла сыграть даже в квалификации. Похожая ситуация у бывшей представительницы России, ныне играющей за Австралию Дарьи Савилл (№84) и её возлюбленного Люка Савилла (№322), который опустился слишком низко в рейтинге. Дарья в Париж приехала, а Люк отсутствует в столице Франции.

Американка Мэдисон Кис (№12) встречается с Бьорном Фрэтэнджело, который всё ещё значится в рейтинге ATP (№1064), но не играл уже почти год и сейчас в основном выполняет обязанности тренера своей девушки.

Итог

Самой успешной парой с точки зрения рейтинга в данный момент времени, бесспорно, являются Синнер и Калинская. Янник добился большего, чем Анна на корте, но почти всегда мужчины превосходят девушек среди возлюбленных теннисистов. Синнер даже выиграл больше титулов, чем Циципас, хотя на три года младше его. В том числе «Шлем» в Австралии. Стефанос опережает Янника по призовым, однако есть ощущение, что в обозримом будущем итальянец настигнет грека, а до конца карьеры с отрывом опередит.

Если брать все достижения и общую сумму призовых, то, конечно же, больше всего впечатляет послужной список Монфиса и Свитолиной. Но Гаэль и Элина намного старше остальных влюблённых коллег. Конкретно Синнер уже почти на одном уровне с Монфисом по призовым, хотя тот и старше на 15 лет. Да и титулов у Янника тоже больше, в том числе есть «Шлем» и два «Мастерса», чем Гаэль похвастать не может. Здесь баланс был бы в пользу итальянца и россиянки прямо сейчас, если бы не достижения Свитолиной, до которых Калинской пока далеко.

Особняком стоит пара Синякова – Махач, где у Катержины есть семь побед на ТБШ в парном разряде. Но всё-таки это даже близко не котируется на уровне одиночки. Синнер и Калинская лучшие прямо сейчас и в перспективе могут затмить Свитолину с Монфисом как по призовым, так и по общему количеству титулов. Опять же, основную работу придётся выполнять Яннику, но в данном случае это не имеет особого значения.