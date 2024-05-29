На грунтовом «Шлеме» в среду стартует 1/32 финала. На кортах появятся и четверо россиян. Подробности – в трансляции.

Потапова рвётся в третий круг «РГ»! Также играют Рублёв, Котов и Самсонова. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на главном грунтовом турнире – «Ролан Гаррос». В среду, 29 мая, начнётся второй круг. Будет сыграно 32 матча – по 16 у мужчин из нижней половины сетки и у женщин из верхней половины. Среди прочих на корты выйдут и четверо россиян – Андрей Рублёв (шестой номер посева), Людмила Самсонова (17), Анастасия Потапова и Павел Котов. Также в этот день сыграют и такие представители топ-10 посева, как Ига Свёнтек (1), Кори Гауфф (3), Маркета Вондроушова (5), Онс Жабер (8), Елена Остапенко (9), Янник Синнер (2), Карлос Алькарас (3), Хуберт Хуркач (8), Стефанос Циципас (9) и Григор Димитров (10). Следите за событиями в нашей лайв-статье.

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