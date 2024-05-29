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Рублёв, Самсонова, Потапова, Котов: онлайн-трансляция Ролан Гаррос 2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Потапова рвётся в третий круг «РГ»! Также играют Рублёв, Котов и Самсонова. LIVE!
Даниил Сальников
«Ролан Гаррос» — 2024. LIVE!
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На грунтовом «Шлеме» в среду стартует 1/32 финала. На кортах появятся и четверо россиян. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на главном грунтовом турнире – «Ролан Гаррос». В среду, 29 мая, начнётся второй круг. Будет сыграно 32 матча – по 16 у мужчин из нижней половины сетки и у женщин из верхней половины. Среди прочих на корты выйдут и четверо россиян – Андрей Рублёв (шестой номер посева), Людмила Самсонова (17), Анастасия Потапова и Павел Котов. Также в этот день сыграют и такие представители топ-10 посева, как Ига Свёнтек (1), Кори Гауфф (3), Маркета Вондроушова (5), Онс Жабер (8), Елена Остапенко (9), Янник Синнер (2), Карлос Алькарас (3), Хуберт Хуркач (8), Стефанос Циципас (9) и Григор Димитров (10). Следите за событиями в нашей лайв-статье.

«Ролан Гаррос» – 2024. Мужчины. Сетка
«Ролан Гаррос» – 2024. Женщины. Сетка
«Ролан Гаррос» – 2024. Парный разряд. Женщины. Сетка
«Ролан Гаррос» – 2024. Парный разряд. Мужчины. Сетка
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
29 мая 2024, среда. 14:00 МСК
Виктория Голубич
76
Швейцария
Виктория Голубич
В. Голубич
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Потапова
41
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2024, среда. 15:30 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Педро Мартинес-Портеро
48
Испания
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2024, среда. 14:30 МСК
Йеспер де Йонг
176
Нидерланды
Йеспер де Йонг
Й. де Йонг
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
29 мая 2024, среда. 16:30 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Наоми Осака
134
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
29 мая 2024, среда. 17:30 МСК
Людмила Самсонова
17
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Аманда Анисимова
231
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2024, среда. 18:00 МСК
Павел Котов
56
Россия
Павел Котов
П. Котов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Стэн Вавринка
98
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2024, среда. 21:15 МСК
Ришар Гаске
124
Франция
Ришар Гаске
Р. Гаске
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

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Опрос: кто пройдёт дальше? Расписание среды
Live Даниил Сальников

Опрос: кто пройдёт дальше?

Самое время пройти наш опрос про итоги четвёртого дня соревнований.

12:05 Даниил Сальников

Расписание среды

В среду на РГ начинается 2-й круг. Вот как выглядит расписание дня с участием россиян.

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