Рыбакина оказалась в центре скандала на «Ролан Гаррос»! Что взбесило чемпионку Уимблдона?

Во вторник, 28 мая, чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина взяла уверенный старт на втором в нынешнем сезоне турнире «Большого шлема». В матче первого круга «Ролан Гаррос» — 2024 Елена одержала уверенную победу над бельгийской спортсменкой Гретье Миннен. 24-летняя Рыбакина затратила всего 73 минуты на выход во второй круг, отдав в общей сложности лишь пять геймов – 6:2, 6:3.

Главное же моральное испытание Елену ждало уже после завершения матча, когда она отправилась на обязательное общение с журналистами. Во время пресс-конференции на английском языке одна из лучших теннисисток планеты начала терять терпение, нервно реагируя на вопросы представителей средств массовой информации, после чего вступила с ними в небольшой конфликт. Для начала посмотрим расширенную версию пресс-конференции Елены.

Журналист: Как вы себя чувствуете физически по сравнению с прошлым годом, когда вам пришлось сняться с турнира после второго матча? Повлияли ли сегодняшние холод и сырость на ваши планы на игру?

Рыбакина: Нет, это никак не повлияло. Я знаю, как адаптироваться к разным условиям. С точки зрения физики, конечно, я чувствую себя намного лучше, чем в прошлом году. У меня был ковид, так что, конечно, сейчас я намного сильнее.

Уже после первого блока вопросов Рыбакина начала обращаться к модератору пресс-конференции, сопроводив свой недовольный взгляд следующей фразой: «Вопросы всё те же, так что я больше не знаю, что сказать».

Модератор не стал вмешиваться в происходящее (да и что он мог тут сделать), поэтому дальше Рыбакина взяла инициативу в свои руки и несколько раз прямо намекнула журналистам, что они задают вопросы, от которых она устала.

Журналист: Это был ваш первый матч после Мадрида. Там вы сказали, что немного устали от этих затяжных турниров. Я знаю, вы не хотели пропускать Рим, но то, что вы его всё же пропустили, помогло вам? Вы до сих пор считаете, что существует опасность, что можете почувствовать усталость из-за более насыщенного графика?

Рыбакина: Ну, иногда это и правда утомляет, но сейчас я счастлива вернуться и просто продолжать играть. Моя цель – выигрывать титулы. Это то, чего я хочу. Это то, к чему я стремлюсь.

Журналист: Вы только что сказали, что смогли хорошо справиться с условиями на корте. Чем они отличались? Корт просто был медленнее? Каково играть с закрытой крышей?

Рыбакина: Наверное, так же, как и в предыдущие годы.

Журналист: Вы доходили здесь до четвертьфинала, уже выигрывали титул на «Шлеме», так что знаете, каково это. Как вы думаете, в чём разница между завоеванием титула и выходом в финал «Ролан Гаррос»? Что вам нужно сделать, чтобы завоевать этот титул?

Рыбакина: Это довольно просто. Вам нужно усердно работать, делать всё то, что обычно вам не хочется делать. Простой вопрос — простой ответ. Итак, ребята, что-нибудь ещё?

Елена Рыбакина Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Журналист: Я права, полагая, что вы впервые носите комплект от Yonex?

Рыбакина: Нет, в прошлом году я тоже была в Yonex.

Журналист: Что заставило вас выбрать эти цвета и каков вообще процесс выбора одежды?

Рыбакина: Эти цвета? Их выбирала не я. Бренд сделал выбор за меня. Так что, у вас есть ещё вопросы?

Вопросов к Елене больше не было, а вот незамедлительная реакция на её поведение последовала. Один из наиболее авторитетных теннисных журналистов и автор биографии японской теннисистки Наоми Осаки Бен Ротенберг посвятил Рыбакиной серию твитов:

«Честно говоря, теннисистка, которая жалуется на то, что ей не достаются места на прайм-корте, и которой не хватает внимания средств массовой информации, а потом так наглеет во время общения с прессой, когда люди просто пытаются сделать её интересной… Это просто фундаментальное незнание того, как добиться успеха в индустрии развлечений. И это устоявшаяся модель. Она не преуспеет в этой части работы, не прилагая никаких усилий для её выполнения», — написал Ротенберг.

Высказывание Ротенберга породило огромную дискуссию, в ходе которой мнения простых людей разделились. В частности, Бену указали на то, что Елена не работает в индустрии развлечений и не должна быть интересна во время общения с журналистами, потому что дело её жизни – просто играть в теннис, однако американец не согласился с подобной сентенцией.

«Теннис – это точно такая же часть индустрии развлечений, как и любой другой зрелищный вид спорта. В конечном счёте спортсмены зарабатывают деньги не потому, что побеждают, а потому, что люди готовы платить за просмотр их матчей», — поставил точку Ротенберг.

Материалы по теме Рыбакина объяснила, почему пропустила турнир WTA-1000 в Риме

Наконец, в аккаунте The Tennis Letter, где изначально и был опубликован видеофрагмент пресс-конференции представительницы Казахстана, появился итоговый пост с косвенной поддержкой Елены.

«Елене Рыбакиной не нужно изображать радость в прессе, чтобы хорошо выполнять свою работу — играть в теннис. Если ей скучно отвечать на повторяющиеся вопросы в прессе, нет ничего плохого в том, чтобы она это высказала. Если спортсменка не хочет этого делать, это совершенно нормально», — сказано в посте.

Со своей стороны замечу, что в принципе каждая высказанная точка зрения в этой дискуссии имеет право на жизнь. Если Рыбакиной уже к 24 годам надоело отвечать на одни и те же вопросы (а в большинстве своём вопросы на пресс-конференциях неделю за неделей действительно повторяются), то это исключительно её право. Никто не может заставить профессионального спортсмена отвечать интересно и развёрнуто, если он считает, что это ему не нужно для построения успешной карьеры.

Но в таком случае и самой теннисистке не стоит предъявлять претензии после отправления её на второстепенные корты и на недостаточное внимание к себе. Так будет честно. В теннисной индустрии всё взаимосвязано, и настраивать против себя ведущих теннисных журналистов не лучший способ продвигать свой бренд. Условного Роджера Федерера любил весь мир не только за его теннисные победы, но и за то, как он вёл себя на корте и вне его.

В этом году Елену в Париже должен ждать длинный путь, и будет очень интересно посмотреть, как в дальнейшем поведёт себя представительница Казахстана на пресс-конференциях. Может быть, после завершения матча первого круга у неё просто болела голова и она была банально не в настроении. Или теперь это её осознанная линия поведения.