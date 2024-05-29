«Такое только во Франции». Именитый теннисист пришёл в ярость от поведения публики на «РГ»

«Ролан Гаррос» постепенно набирает обороты. Завершились матчи первого круга, которые ознаменовались несколькими скандалами. Самый резонансный из них – француз Теренс Атман избежал дисквалификации за удар мячом в зрительницу.

Атман попал в фанатку не случайно, а после нервного срыва из-за проигранного очка. Теренс вполне мог нарваться на отстранение, как требовал его соперник Себастьян Офнер, но судьи его простили. К сожалению, были моменты, когда с отрицательной стороны показывала себя уже непосредственно французская публика.

В Давида Гоффена плюнули жвачкой

Французские болельщики особенно активны на матчах местных игроков, что неудивительно. Правда, порой фанаты переходят все грани приличия. Так было в матче между бельгийцем Давидом Гоффеном и Джованни Мпетчи Перрикаром (4:6, 6:4, 6:3, 6:7, 6:3).

Гоффен в пяти сетах дожал уроженца Лиона Перрикара, который за пару дней до старта «Ролан Гаррос» выиграл турнир АТР-250 в своём родном городе. 22-летний Джованни взял первый титул на самом высоком уровне и поднялся на 66-е место в мировом рейтинге, совершив скачок сразу на 51 позицию. Французы ждали от него продолжения банкета в Париже, но не сложилось. Возможно, Джованни потратил слишком много эмоциональных и физических сил в Лионе, где на тай-брейке третьего сета ценой героических усилий сломил непростого аргентинца Томаса Мартина Этчеверри.

Давид Гоффен Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Перрикар играл очень нестабильно. Пусть и не без борьбы, но всё-таки он уступил Гоффену. Зрители на трибунах болезненно воспринимали каждую ошибку Джованни, часто выплёскивая свой гнев на его соперника. Давид не стал молчать после матча.

«Когда тебя оскорбляют 3,5 часа, значит, ты чем-то не нравишься публике. Но всё зашло слишком далеко. Это полное неуважение. Некоторые люди созданы для того, чтобы наводить беспорядок, а не наоборот. Сегодняшняя атмосфера это доказывает. Кто-то плюнул в меня жвачкой. Думаю, что такое бывает только во Франции. На Уимблдоне этого нет. В Австралии тоже. US Open в Нью-Йорке проходит довольно тихо», — сказал Гоффен.

33-летний Давид Гоффен сейчас занимает 115-е место в рейтинге ATP, но это довольно именитый теннисист. Давид был седьмой ракеткой мира, четыре раза добирался до четвертьфиналов турниров «Большого шлема», стал финалистом Итогового-2017. Ему было неприятно терпеть оскорбления в свой адрес, однако для французской публики это норма. Нечто подобное пришлось пережить американцу Тейлору Фритцу в прошлом году. Тогда он победил Артура Риндеркнеха. Весь матч американца громко освистывали и мешали ему нормально играть. После матчбола в четвёртом сете Тейлор жестом призвал публику успокоиться, но это не помогло. Его ещё сильнее освистывали во время интервью на корте.

«Мне очень жаль, что я вас не слышу. Честно говоря, публика была такой «великой», что не на шутку завела меня. Они так «хорошо» за меня болели, что не было иных вариантов, кроме как победить в сегодняшнем матче», — сказал Фритц в разговоре с бывшей французской теннисисткой Марион Бартоли.

Николаса Харри освистывали и высмеивали во время матча с Корентеном Муте

Одна из главных сенсаций первого круга в мужской сетке «Ролан Гаррос» — чилиец Николас Харри проиграл 79-й ракетке мира французу Корентену Муте (2:6, 1:6, 6:3, 0:6). Харри чуть более недели назад уступил Александру Звереву в финале «Мастерса» в Риме. Видимо, 19-й номер рейтинга ATP не пришёл в себя после той неудачи, в первую очередь эмоционально. В какой-то степени Харри также мешали безумные французские болельщики.

Николас Харри Фото: Dan Istitene/Getty Images

Николаса освистывали с нещадной даже по меркам парижской публики силой. Всё дело в определённой предыстории. В начале марта Муте сенсационно обыграл Харри в четвертьфинале грунтового турнира в Сантьяго. Тогда сам Корентен стал жертвой неадекватного поведения чилийских фанатов. Они не просто освистывали его, но и не дали французу нормально говорить во время интервью после матча.

Муте – эпатажная и скандальная личность. Почти на каждом его матче случаются какие-то эксцессы. Например, недавно в Риме Корентен отвечал на телефонный звонок прямо во время игры с Новаком Джоковичем. Иногда он срывается на судей, ругается. Тренер француза Петар Попович мало чем отличается от подопечного. Вот с каким призывом он обратился к публике перед матчем Муте – Харри на «Ролан Гаррос».

«Болельщики в Сантьяго вели себя как стадо животных. Наихудшее поведение, которое только можно увидеть на теннисном матче. Это было похоже на футбол. Корентена оскорбляли без остановки. Они ругались между розыгрышами, свистели, когда он собирался подавать. Когда Корентен пошёл в туалет после первого сета, некоторые фанаты даже угрожали ему. Тогда мне пришлось угрожать им в ответ, и они сменили тон. Действительно отвратительная атмосфера, но рядом с нами, по сути, было только два-три сотрудника службы безопасности в возрасте около 65 лет…

Харри был безразличным и не смог бросить вызов поведению своих домашних болельщиков. А ещё он называл Корентена «жалким». Ожидаю, что парижане дадут Харри попробовать его собственное лекарство. В общем, в воскресенье Харри конец! Он подписал себе приговор. В Париже будет ад до такой степени, что теннис надоест Харри хотя бы на несколько недель», — сказал Попович.

Публика прислушалась к призывам Поповича. Харри не просто освистывали, но и громко смеялись после каждой его ошибки. В одном из эпизодов Николас пытался увернуться от жёсткого столкновения с болбоем и упал сам. Реакция зрителей – издевательский смех. Здесь уместно покритиковать не только фанатов, но и команду Муте, которая умышленно разжигала конфликт и призывала хулиганов на трибунах к активным действиями. Да, ранее в Чили с ними обошлись не лучшим образом, но это не может служить оправданием.

Николас Харри упал, пытаясь избежать столкновения с болбоем Фото: Кадр из трансляции

Даниил Медведев начал «Ролан Гаррос» с критики фанатов – пока лёгкой

Пятая ракетка мира Даниил Медведев часто конфликтует с болельщиками в разных городах. К публике в Париже у россиянина тоже есть вопросы. Медведев покритиковал зрителей после победы над немцем Домиником Кёпфером (6:3, 6:4, 5:7, 6:3) в первом круге. Фанаты выкрикивали имя не только участников матча, но и французского тренера Жиля Симона, который ранее был довольно успешным игроком ATP-тура, а сейчас работает в штабе россиянина.

«Зрители часто кричали «Даниил» или «Доминик», но громче всего они скандировали «Жиль». Это было немного странно, хотя я всё понимаю. Думаю, Жиль пережил приятный момент сегодня вечером. Надеюсь, он стал ещё счастливее после того, как я выиграл этот матч. Рассчитываю, что благодаря ему французские болельщики сильнее меня поддержат. Просто, когда я слышу «Жиль», нужно думать, что кричат «Даниил!» — сказал Медведев.

Пока критика со стороны Даниила носит довольно мягкий характер, но всё может измениться. Год назад Медведев в первом круге «Ролан Гаррос» сенсационно уступил бразильцу Тьяго Уайлду. Поведение зрителей ему не нравилось, и он жестом просил парижан успокоиться, но те потом лишь сильнее раззадорились. Публика в столице Франции очень своеобразная и непростая, так что подобные приёмы с ней не работают.

Даниил Медведев призывает зрителей на «Ролан Гаррос» успокоиться Фото: Кадр из трансляции

Конечно, Медведев постарается не попадать в инциденты со зрителями, однако в случае трудностей на корте нельзя исключать нервный срыв. Даниил далеко не самый сдержанный теннисист в туре, а французская публика умеет провоцировать и выводить игроков из себя.

Чего стоят только скандалы на матчах Харри – Муте и Гоффен – Перрикар. А ведь «Ролан Гаррос» только стартовал, и буйные зрители в Париже ещё наверняка не раз дадут о себе знать.