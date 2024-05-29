Париж в диком восторге от Медведева! Всё потому, что он свободно владеет языком Гюго

Всем нам нравится, когда иностранцы говорят с нами на нашем языке. Пусть даже с ошибками и жутким акцентом, но это вызывает уважение, ведь человек приложил серьёзные усилия и наверняка потратил немало времени, чтобы выучить чужой для себя язык.

Также не секрет, что французы особенно любят, когда иностранцы говорят по-французски. И не слишком жалуют английскую речь из-за многовековой истории противостояния со своим соседом.

А английская речь – она ведь везде! Главный язык международного общения как-никак. Мир тенниса тому отличный пример — игроки со всех уголков мира дают интервью и пресс-конференции для международной прессы именно на английском.

Тем ценнее для французов, когда в этом англоговорящем море появляется иностранный франкофон. Даже простое «Comment ça va?» из уст иностранца вызывает расположение, а если уж он демонстрирует блестящее владение языком Гюго и Флобера, как Даниил Медведев, то это растопит сердца даже такой искушённой публики, как на «Ролан Гаррос» в Париже.

Медведев переехал из России во Францию в 18 лет и, имея способности к изучению языков, довольно быстро выучил французский. Собственно, у него не было другого выбора! «Мой тренер общался со мной исключительно на французском, все теннисисты говорили со мной на французском. И внезапно я понял, что и сам говорю на французском!» — рассказывал он пять лет назад.

И сейчас у Медведева французские тренеры – Жиль Сервара и Жиль Симон, и вся команда говорит на французском. Он постоянно живёт в Монако, где базируются многие известные теннисисты. Так что неудивительно, что французский Медведева получше, чем у некоторых французов.

У Даниила долгая и сложная история взаимоотношений с болельщиками. Было и немало скандальных моментов, но он никогда никого не оставлял равнодушным, а этот год начал с признания, что обрёл гармонию с самим собой, стал ещё счастливее и больше не хочет ругаться с публикой.

Но во Франции его любили всегда. Возможно, это началось на «Ролан Гаррос» — 2021, когда он впервые зашёл так далеко на турнире — до четвертьфинала. Публика тогда была в восторге от российского теннисиста, а его интервью на корте на родном для них языке только усиливали это очарование. Вот что писали болельщики в соцсетях в разные годы во время турниров во Франции:

«Я постоянно забываю, что Медведев говорит по-французски, но, серьёзно, это одно из его лучших качеств».

«Он говорит на французском! Как же это круто!».

«Медведев такой привлекательный, когда говорит на французском».

И в этом году Даниил точно так же покоряет сердца французских болельщиков. Интервьюер всегда спрашивает, на каком языке хочет говорить победитель матча – если тот, конечно, знает язык страны, где проходит турнир. Медведев всегда выбирает французский. Если вы смотрели его интервью на корте после победы в первом круге над Домиником Кёпфером, то сами всё видели.

Я совершенно не помню французский язык и не понимаю, что именно он говорил, но, чтобы прочувствовать атмосферу, это вовсе не обязательно. На Даниила все смотрели совершенно влюблёнными глазами – и интервьюер, и зрители, и даже Жиль Симон, которого постоянно выхватывали камеры, а после интервью хлопали, просили сфотографироваться и подарить сувенир на память.

Медведев всегда любит повторять, что он специалист по харду, а грунт – вообще не его. Хотя в последние годы Даниил стал налаживать отношения с этим покрытием и в 2023-м выиграл «Мастерс» в Риме. На «Ролан Гаррос» — 2024 Даниил всего лишь в третий раз за карьеру прошёл дальше первого круга, но, надеемся, это далеко не предел для обновлённого и ощущающего внутреннюю гармонию Медведева.

И завтра, после матча с Миомиром Кецмановичем, мы снова увидим Медведева перед микрофоном на корте и услышим его прекрасный французский.