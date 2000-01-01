Корне — третья теннисистка по количеству участий в турнирах «Большого шлема»

Корне — третья по количеству участий в ТБШ

Ализе Корне объявила о завершении карьеры после матча с Чжэн Циньвэнь на «Ролан Гаррос» (2:6, 1:6). Француженка — третья теннисистка в Открытой эре по количеству участий в основной сетке ТБШ. Кто выше неё?