Корне — третья по количеству участий в ТБШ
Ализе Корне объявила о завершении карьеры после матча с Чжэн Циньвэнь на «Ролан Гаррос» (2:6, 1:6). Француженка — третья теннисистка в Открытой эре по количеству участий в основной сетке ТБШ. Кто выше неё?
Ализе Корне
На счету теннисистки 72 участия в основной сетке турниров «Большого шлема».
Серена Уильямс
Американка за карьеру приняла участие в 81 турнире «Большого шлема».
Винус Уильямс
На счету теннисистки 93 участия в основной сетке ТБШ.
Корне — третья теннисистка по количеству участий в турнирах «Большого шлема»
Читайте также
Зверев — третий, кто обыграл Надаля на «РГ»
Рекордный призовой фонд на «Ролан Гаррос» — 2024
Удивительная статистика Надаля на «Ролан Гаррос»
Свёнтек сыграла в теннис со звездой «Друзей»
Свёнтек повторила крутой рекорд Джоковича
Шарапова и Хэмилтон. Звёзды спорта на Met Gala
Рублёв — второй по числу побед с 2020 года
Рублёв — третий по финалам «Мастерса» с 2023 года
Свёнтек и Соболенко почти повторили особый рекорд
Два игрока побеждали в Мадриде больше Соболенко
Надаль попрощался с турниром в Мадриде. Фото
Андреева почти повторила рекорд Гауфф
Надаль навестил Корнееву в больнице. Фото
Звёзды на теннисном турнире в Мадриде. Фото
Свёнтек — четвёртая по проценту побед на грунте
Мирра Андреева установила особый мировой рекорд!