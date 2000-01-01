Соболенко повторила крутой рекорд Азаренко на ТБШ

Белорусское достижение

Соболенко — вторая теннисистка, которая выиграла все восемь стартовых матчей на ТБШ, то есть семь встреч на Australian Open и одну — на «Ролан Гаррос», два года подряд. До этого подобное удавалось лишь Виктории Азаренко в 2012 и 2013 годах.