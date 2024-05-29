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Ролан Гаррос — 2024: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Андрей Рублёв победил Педро Мартинеса-Портеро

Рублёв уверенно вышел в третий круг «Ролан Гаррос». У него 14-0 против испанцев на грунте
Александр Насонов
Андрей Рублёв
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Андрей первым из россиян пробился в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции.

В среду, 29 мая, на Открытом чемпионате Франции начались матчи второго круга в мужском и в женском одиночных разрядах. В расписание вновь пришлось вносить коррективы из-за дождя. На внешних кортах не удалось закончить ни одной игры. Но проведению встречи с участием Андрея Рублёва, посеянного под шестым номером, ничто не угрожало. Игру Рублёва, в которой его соперником был испанец Педро Мартинес-Портеро, занимающий 48-е место в рейтинге ATP, поставили на корт Сюзанн Ленглен, вторую по значимости арену, где с этого года имеется крыша.

Обоим теннисистам непросто пришлось в первом круге. Рублёв не без нервов обыграл японца Таро Дэниэла: 6:2, 6:7, 6:3, 7:5. Мартинес-Портеро одержал волевую победу над аргентинцем Тьяго Агустином Тиранте: 5:7, 6:4, 3:6, 6:4, 6:3. Но на восстановление у них было достаточно времени, так как и Андрей, и Педро начали турнир ещё в воскресенье, 26 мая.

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После игры 1/64 финала Рублёв, никогда ранее не выходивший в полуфинал на турнирах «Большого шлема» (10 поражений в 10 четвертьфиналах), заявил, что на этом «Ролан Гаррос» изменил настрой. «На всех «Шлемах» я слишком много думал о предстоящих матчах, о сетке, о том, как мне нужно играть, или о том, кто у меня дальше по сетке. И я устал от этого (улыбается). Хватит. Пусть будет так, как будет, и всё», — приводит слова россиянина Tennis Channel.

До этого Рублёв лишь раз играл с Мартинесом-Портеро. На US Open 2021 года он победил соперника со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:1, 6:1. В целом у испанца, выступающего в профессионалах с 2016 года, нет каких-либо значимых достижений в туре. Педро никогда не поднимался выше 40-й строчки в мировой классификации, а свой единственный титул завоевал на грунте Сантьяго в феврале 2022 года. Месяц назад Мартинес-Портеро вышел в свой третий финал на уровне ATP (все — на грунте) — в Эшториле, — но уступил Хуберту Хуркачу.

Педро Мартинес-Портеро на «Ролан Гаррос» 2024 года

Педро Мартинес-Портеро на «Ролан Гаррос» 2024 года

Фото: Dan Istitene/Getty Images

В первом сете преимущество Рублёва было видно невооружённым глазом. Россиянин часто и успешно атаковал, выбегал к сетке — семь успешных выходов из девяти. Три из пяти геймов на своей подаче Андрей взял под ноль (в том числе последний), ещё один — отдав лишь один розыгрыш. И лишь в третьем гейме возникли небольшие проблемы, но Рублёв дожал соперника после четырёх «ровно».

К брейк-пойнтам же Мартинес-Портеро так и не подобрался. В шестом гейме Андрей виннерсами добыл брейк, и этого хватило ему для победы в партии — 6:3 за 33 минуты. За весь сет россиянин собрал 18 активно выигранных очков, а испанец — всего шесть.

Андрей Рублёв в матче с Педро Мартинесом-Портеро во втором круге «Ролан Гаррос» — 2024

Андрей Рублёв в матче с Педро Мартинесом-Портеро во втором круге «Ролан Гаррос» — 2024

Фото: Clive Mason/Getty Images

Вторую партию Мартинес-Портеро начал неудачно. Педро допустил две двойные ошибки, в том числе на брейк-пойнте, и Рублёв сразу же взял его подачу. Но второй гейм россиянин отдал с 30:0 на подаче, и счёт сравнялся — 1:1. После этого теннисисты принялись брать свои геймы, причём Рублёв в третьем гейме имел брейк-пойнт, но упустил его. Сорвав удар после «ровно», Андрей впервые в матче не сдержал эмоций и закричал от досады.

В затяжном седьмом гейме Рублёву всё же удалось ещё раз взять подачу оппонента — с третьего брейк-пойнта. После этого Мартинесу-Портеро из-за проблем с ногой понадобился медицинский перерыв. Подавая при 4:3 с брейком, россиянин трижды подал навылет — испанец, похоже, не мог перемещаться по корту, как прежде. Разбегался Педро, впрочем, довольно быстро, но это не помогло ему отыграться. В 10-м гейме Рублёв подавал на партию и с третьего сетбола добился своей цели — 6:4 за 51 минуту. В этом сете Андрей допустил 12 невынужденных, но при 24 виннерсах это простительно. Мартинес-Портеро собрал шесть виннерсов против пяти невынужденных.

В третьей партии Рублёв не стал затягивать с брейком, сделав его уже в третьем гейме. В четвёртом гейме россиянин, исполнив два эйса, подтвердил перевес — 3:1. В пятом гейме Мартинес-Портеро спасся с двойного брейк-пойнта, но на исход игры это не повлияло. В девятом гейме Андрей с третьего матчбола на приёме смог закончить встречу — 6:3, 6:4, 6:3 за 2 часа. За весь матч Рублёв исполнил 10 эйсов, в том числе четыре в третьем сете.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2024, среда. 17:30 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
3 		4 3
             
Педро Мартинес-Портеро
48
Испания
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро

Вот так Рублёв первым из россиян вышел в третий круг «Ролан Гаррос». В 1/16 финала его соперником станет либо итальянец Маттео Арнальди, либо француз Александр Мюллер, получивший уайлд-кард. Эта встреча также должна была пройти сегодня, но из-за дождя удалось сыграть лишь восемь геймов. Матч остановили при счёте 5:3 в пользу Арнальди.

Кроме того, Андрей продлил свою потрясающую серию в играх с испанскими теннисистами на грунтовом покрытии. Это его 14-я победа в 14 матчах на профессиональном уровне! Достижение впечатляет как минимум по двум причинам. Во-первых, испанцы традиционно сильны на грунте. Во-вторых, соперниками Рублёва на этом отрезке были такие мастера, как Рафаэль Надаль, которого россиянин обыграл на «Мастерсе» в Монте-Карло в 2021 году, и Карлос Алькарас, потерпевший поражение совсем недавно, на «Мастерсе» в Мадриде 1 мая.

Ролан Гаррос — 2024. Мужчины. Турнирная сетка

Также сегодня начались соревнования в женском парном разряде, но из-за дождя ни один матч не удалось провести полностью. До ухудшения погоды начались четыре встречи, однако ни в одной из них россиянки участия не принимали. В парный разряд заявились сразу 15 представительниц России. Причём четыре дуэта — чисто российские. Теннисистки явно пробуют сыграться с прицелом на Олимпиаду-2024 в Париже, которая пройдёт на тех же кортах, только через два месяца. Напомним, на Играх разрешены только мононациональные дуэты.

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17-летняя Мирра Андреева объединила усилия с пятикратной чемпионкой ТБШ в парном разряде и в миксте Верой Звонарёвой, которая на 22 года старше. Анастасия Потапова составила пару с Яной Сизиковой, олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина — с Анной Калинской, Екатерина Александрова — с чемпионкой ОИ-2020 в миксте Анастасией Павлюченковой. Кроме того, Вероника Кудерметова, Диана Шнайдер, Ирина Хромачёва, Анна Блинкова, Камилла Рахимова, Александра Панова и Элина Аванесян также заявились в парную сетку, но их напарницы представляют другие страны.

Ролан Гаррос — 2024. Женщины. Парный разряд. Турнирная сетка

37-летняя Веснина не только чемпионка ОИ в паре, но и четырёхкратная победительница ТБШ. Три из этих титулов Елена, бывшая первая ракетка мира в соответствующем рейтинге, завоевала в парном разряде, один — в миксте. В конце 2023 года прославленная российская теннисистка объявила о возвращении на корт — и заявила, что намерена сыграть на пятой для себя Олимпиаде.

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