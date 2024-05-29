«Верю, что скоро вообще не буду издавать звуки на корте». Откровения Рублёва после победы

Андрей Рублёв первым из россиян шагнул в третий круг «Ролан Гаррос». После уверенной победы над испанцем Мартинесом Андрей ответил на вопросы «Чемпионата».

— Ты, Алькарас и Циципас играли сегодня под крышей и без проблем. Вы имеете преимущество перед игроками, кто ждёт, дёргается?

— Конечно, это облегчение, что ты уже сыграл, смог выиграть, а твои соперники ещё даже на корт не вышли. Из-за этого чувствуешь себя лучше, потому что психологически легче, понимаешь, что у соперника будет меньше времени на отдых. Но это дело случая. На Уимблдоне было наоборот, когда мой матч с Карацевым перенесли, и получилось, что я два дня подряд играл. Никогда не угадаешь. Да, сейчас мне повезло.

— Ты перед турниром говорил, что решил на этом «Шлеме» не давить на себя, потому что раньше постоянно от себя чего-то ждал. Получается?

— По игре чувствую себя очень хорошо. Что касается давления, то мне хочется, чтобы так было. Но это непросто. Иногда получается, иногда мысли всё равно приходят в голову, хотя стараешься их отбрасывать. Очень хочу не давить на себя, не думать о турнире. Но это тяжело, потому что в любом случае даёшь пресс-конференции, тренируешься со зрителями, которые тебе могут крикнуть: «Это твой момент, твой шанс». Так что мысль залетает, хочешь ты этого или нет. Другой вопрос — останется ли она там. Пытаюсь делать так, чтобы не оставалась.

— Видно, что криков на себя стало меньше, что они не превращаются в серии. Это работа над собой в моменте?

— Хочется верить, потому что стараюсь в этом улучшаться, чтобы это было не просто так. Уже непозволительно допускать такое на протяжении всего сета, половины сета и так далее. Если случилось, значит, забыл. Надеюсь, будет прогресс такой, чтобы в будущем я вообще никаких звуков не издавал.

— Ты олимпийский чемпион в миксте. Ты уже думал, с кем играть пару в этом году?

— Нет смысла сейчас об этом думать. Непонятно, кто поедет на Олимпиаду, как это будет выглядеть. Думаю, решу всё в моменте. Когда станет ясна команда, сядем и распределимся. Я бы хотел сыграть микст, если будет такая возможность. Сейчас она вроде есть.