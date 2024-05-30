За кем следить 30 мая на кортах Парижа.

9 топ-матчей четверга в теннисе: Касаткина, Медведев и Мирра бьются за 3-й круг «РГ»-2024

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 12:00*: Миомир Кецманович (Сербия) – Даниил Медведев (Россия, 5), «Ролан Гаррос», 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пройдёт ли Медведев удобного серба?

Даниил Медведев провёл непростой матч на старте РГ-2024 с немцем Домиником Кёпфером и теперь, чтобы пробиться в 3-й круг, ему необходимо справиться с сербом Миомиром Кецмановичем, с которым у него довольно комфортный счёт личных встеч — 3-0. Россиянин был сильнее на «Ролан Гаррос» — 2022, в Лос-Кабосе-2022 и Аделаиде-2023. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Мариано Навоне — Томаш Махач.

🎾 12:00*: Виктория Голубич (Швейцария) – Анастасия Потапова (Россия), «Ролан Гаррос», 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: повторит ли Потапова своё лучшее достижение на «Ролан Гаррос»?

Анастасия Потапова выиграла на старте РГ-2024 непростое дерби у Камиллы Рахимовой. Дальше Анастасии играть с Викторией Голубич из Швейцарии. Этот поединок не состоялся в среду из-за дождя. Теннисистки ранее встречались дважды и в обоих случаях сильнее оказалась россиянка — в Брисбене-2020 и Клуж-Напоке-2022. Победительница нового матча далее сразится в третьем круге с кем-то из пары Синьюй Ван — Виктория Томова. Отметим, что до третьего круга на «Ролан Гаррос» Потапова добиралась впервые только в прошлом году.

🎾 13:30*: Людмила Самсонова (Россия, 17) – Аманда Анисимова (США, SR), «Ролан Гаррос», 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Самсонова одержать первую победу над Анисимовой?

Людмиле Самсоновой во втором круге РГ-2024 предстоит непростой матч с американкой Амандой Анисимовой. Этот поединок не состоялся в среду из-за дождя. Девушки ранее встречались дважды, и в обоих случаях сильнее была Аманда — в Аделаиде-2023 и на Australian Open — 2024. Победительница нового поединка далее померится силами с кем-то из пары Кристина Букша — Элизабетта Коччаретто.

🎾 15:00*: Карен Хачанов (Россия, 18) – Йозеф Ковалик (Словакия, LL), «Ролан Гаррос», 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пройдёт ли Хачанов дальше без потери сета?

Карен Хачанов на старте турнира уверенно справился в трёх сетах с индусом Сумитом Нагалем. Теперь во втором круге россиянин померится силами с лаки-лузером Йозефом Коваликом. Ранее теннисисты друг с другом не встречались, а победитель далее пересечётся по сетке с кем-то из пары Флавио Коболли — Хольгер Руне.

🎾 15:30*: Элина Аванесян (Россия) – Анна Блинкова (Россия), «Ролан Гаррос», 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится второй российское дерби на турнире?

В женской сетке «Ролан Гаррос» принимают участие 15 россиянок и уже в первом круге состоялось первое российское дерби, в котором Анастасия Потапова обыграла Камиллу Рахимову. Во втором раунде сразятся между собой ещё две россиянки — Элина Аванесян и Анна Блинкова. Девушки уже встречались в прошлом году в Белине и тогда сильнее в трёх сетах оказалась Аванесян. Победительница нового поединка далее пересечётся по сетке с кем-то из пары Чжэн Циньвэнь — Тамара Корпач.

🎾 16:00*: Ана Богдан (Румыния) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 20), «Ролан Гаррос», 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сохранит ли Павлюченкова ноль поражений в матчах с Богдан?

Анастасия Павлюченкова во втором круге «Ролан Гаррос» померится силами с румынкой Аной Богдан. Девушки ранее встречались трижды и во всех случаях сильнее оказалась россиянка — в Шэньчжэне-2019, Уимблдоне-2021 и квалификации Аделаиды-2024. Победительница нового поединка далее сразится с кем-то из пары Элина Свитолина — Диан Парри.

🎾 17:00*: Анна Калинская (Россия, 23) – Бьянка Андрееску (Канада, SR), «Ролан Гаррос», 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Анна с чемпионкой US Open?

Во втором круге Анна Калинская сразится с чемпионкой US Open — 2019 Бьянкой Андрееску. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница далее встретится с кем-то из пары Хейли Баптист — Ясмине Паолини.

🎾 17:00*: Питон Стирнс (США) – Дарья Касаткина (Россия, 10), «Ролан Гаррос», 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет первая ракетка России?

Дарья Касаткина успешно преодолела барьер первого круга и далее сразится в Париже с американкой Питон Стирнс. Ранее теннисистки встречались трижды и во всех случаях сильнее была россиянка — на «Ролан Гаррос» — 2023, в Цинциннати-2023 и на Australian Open — 2024. Победительница нового поединка далее померится силами с кем-то из пары Виктория Азаренко — Мирра Андреева.

🎾 17:00*: Виктория Азаренко (Беларусь, 19) – Мирра Андреева (Россия), «Ролан Гаррос», 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как проявит себя Мирра в матче с опытной Азаренко?

17-летняя Мирра Андреева успешно прошла во второй круг «Ролан Гаррос» и теперь сразится с белоруской Викторией Азаренко, которая в два раза её старше. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница далее пересечётся по сетке с кем-то из пары Питон Стирнс — Дарья Касаткина.