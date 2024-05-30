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Теннисные матчи четверга 30 мая 2024: live-трансляции, расписание, история встреч, результаты, кто сыграет, сетка

9 топ-матчей четверга в теннисе: Касаткина, Медведев и Мирра бьются за 3-й круг «РГ»-2024
Даниил Сальников
Теннисные матчи четверга 30 мая 2024 года
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За кем следить 30 мая на кортах Парижа.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 12:00*: Миомир Кецманович (Сербия) – Даниил Медведев (Россия, 5), «Ролан Гаррос», 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 12:00 МСК
Миомир Кецманович
57
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: пройдёт ли Медведев удобного серба?

Даниил Медведев провёл непростой матч на старте РГ-2024 с немцем Домиником Кёпфером и теперь, чтобы пробиться в 3-й круг, ему необходимо справиться с сербом Миомиром Кецмановичем, с которым у него довольно комфортный счёт личных встеч — 3-0. Россиянин был сильнее на «Ролан Гаррос» — 2022, в Лос-Кабосе-2022 и Аделаиде-2023. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Мариано Навоне — Томаш Махач.

Даниилу пришлось непросто на старте турнира:
Медведев пробился во 2-й круг «РГ» уже за полночь. Россиянин сражался 3 часа и потерял сет
Медведев пробился во 2-й круг «РГ» уже за полночь. Россиянин сражался 3 часа и потерял сет

🎾 12:00*: Виктория Голубич (Швейцария) – Анастасия Потапова (Россия), «Ролан Гаррос», 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 12:00 МСК
Виктория Голубич
76
Швейцария
Виктория Голубич
В. Голубич
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Потапова
41
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Интрига: повторит ли Потапова своё лучшее достижение на «Ролан Гаррос»?

Анастасия Потапова выиграла на старте РГ-2024 непростое дерби у Камиллы Рахимовой. Дальше Анастасии играть с Викторией Голубич из Швейцарии. Этот поединок не состоялся в среду из-за дождя. Теннисистки ранее встречались дважды и в обоих случаях сильнее оказалась россиянка — в Брисбене-2020 и Клуж-Напоке-2022. Победительница нового матча далее сразится в третьем круге с кем-то из пары Синьюй Ван — Виктория Томова. Отметим, что до третьего круга на «Ролан Гаррос» Потапова добиралась впервые только в прошлом году.

Анастасия удачно начала турнир:
Потапова и Самсонова разгромили соперниц! Яркий старт наших девушек на «Ролан Гаррос»
Потапова и Самсонова разгромили соперниц! Яркий старт наших девушек на «Ролан Гаррос»

🎾 13:30*: Людмила Самсонова (Россия, 17) – Аманда Анисимова (США, SR), «Ролан Гаррос», 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 13:30 МСК
Людмила Самсонова
17
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Аманда Анисимова
231
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Интрига: сумеет ли Самсонова одержать первую победу над Анисимовой?

Людмиле Самсоновой во втором круге РГ-2024 предстоит непростой матч с американкой Амандой Анисимовой. Этот поединок не состоялся в среду из-за дождя. Девушки ранее встречались дважды, и в обоих случаях сильнее была Аманда — в Аделаиде-2023 и на Australian Open — 2024. Победительница нового поединка далее померится силами с кем-то из пары Кристина Букша — Элизабетта Коччаретто.

Людмила неплохо выступает на грунтовой серии:
Самсонова не сумела выйти в финал Страсбурга. Россиянка уступила неудобной американке
Самсонова не сумела выйти в финал Страсбурга. Россиянка уступила неудобной американке

🎾 15:00*: Карен Хачанов (Россия, 18) – Йозеф Ковалик (Словакия, LL), «Ролан Гаррос», 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 15:00 МСК
Карен Хачанов
18
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Йозеф Ковалик
145
Словакия
Йозеф Ковалик
Й. Ковалик

Интрига: пройдёт ли Хачанов дальше без потери сета?

Карен Хачанов на старте турнира уверенно справился в трёх сетах с индусом Сумитом Нагалем. Теперь во втором круге россиянин померится силами с лаки-лузером Йозефом Коваликом. Ранее теннисисты друг с другом не встречались, а победитель далее пересечётся по сетке с кем-то из пары Флавио Коболли — Хольгер Руне.

Карен успешно начал турнир:
Хачанов и Котов — во 2-м круге «Ролан Гаррос». Павел за 4 часа сломил непростого британца
Хачанов и Котов — во 2-м круге «Ролан Гаррос». Павел за 4 часа сломил непростого британца

🎾 15:30*: Элина Аванесян (Россия) – Анна Блинкова (Россия), «Ролан Гаррос», 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 15:30 МСК
Элина Аванесян
70
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Блинкова
55
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Интрига: чем завершится второй российское дерби на турнире?

В женской сетке «Ролан Гаррос» принимают участие 15 россиянок и уже в первом круге состоялось первое российское дерби, в котором Анастасия Потапова обыграла Камиллу Рахимову. Во втором раунде сразятся между собой ещё две россиянки — Элина Аванесян и Анна Блинкова. Девушки уже встречались в прошлом году в Белине и тогда сильнее в трёх сетах оказалась Аванесян. Победительница нового поединка далее пересечётся по сетке с кем-то из пары Чжэн Циньвэнь — Тамара Корпач.

Россиянки выбивают друг друга из сетки:
Ещё российское дерби на «Ролан Гаррос»! Аванесян и Блинкова поспорят за место в 3-м круге
Ещё российское дерби на «Ролан Гаррос»! Аванесян и Блинкова поспорят за место в 3-м круге

🎾 16:00*: Ана Богдан (Румыния) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 20), «Ролан Гаррос», 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 16:00 МСК
Ана Богдан
64
Румыния
Ана Богдан
А. Богдан
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Павлюченкова
22
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Интрига: сохранит ли Павлюченкова ноль поражений в матчах с Богдан?

Анастасия Павлюченкова во втором круге «Ролан Гаррос» померится силами с румынкой Аной Богдан. Девушки ранее встречались трижды и во всех случаях сильнее оказалась россиянка — в Шэньчжэне-2019, Уимблдоне-2021 и квалификации Аделаиды-2024. Победительница нового поединка далее сразится с кем-то из пары Элина Свитолина — Диан Парри.

Анастасия удачно играет в одиночке и паре:
Павлюченкова и Потапова проиграли битву за финал Мадрида! А Рублёв пробился туда
Live
Павлюченкова и Потапова проиграли битву за финал Мадрида! А Рублёв пробился туда

🎾 17:00*: Анна Калинская (Россия, 23) – Бьянка Андрееску (Канада, SR), «Ролан Гаррос», 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 17:00 МСК
Анна Калинская
25
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Бьянка Андрееску
228
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску

Интрига: как сыграет Анна с чемпионкой US Open?

Во втором круге Анна Калинская сразится с чемпионкой US Open — 2019 Бьянкой Андрееску. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница далее встретится с кем-то из пары Хейли Баптист — Ясмине Паолини.

Анна и Янник болеют друг за друга на матчах:
Синнер и Калинская признались, что встречаются. Они мило поддерживают друг друга на «РГ»
Синнер и Калинская признались, что встречаются. Они мило поддерживают друг друга на «РГ»

🎾 17:00*: Питон Стирнс (США) – Дарья Касаткина (Россия, 10), «Ролан Гаррос», 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 17:00 МСК
Питон Стирнс
62
США
Питон Стирнс
П. Стирнс
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Интрига: как сыграет первая ракетка России?

Дарья Касаткина успешно преодолела барьер первого круга и далее сразится в Париже с американкой Питон Стирнс. Ранее теннисистки встречались трижды и во всех случаях сильнее была россиянка — на «Ролан Гаррос» — 2023, в Цинциннати-2023 и на Australian Open — 2024. Победительница нового поединка далее померится силами с кем-то из пары Виктория Азаренко — Мирра Андреева.

Дарья успешно приняла старт на «Ролан Гаррос»:
Касаткина: из-за Надаля ощущаю, что детство уходит. Грустно, что эпоха заканчивается
Эксклюзив
Касаткина: из-за Надаля ощущаю, что детство уходит. Грустно, что эпоха заканчивается

🎾 17:00*: Виктория Азаренко (Беларусь, 19) – Мирра Андреева (Россия), «Ролан Гаррос», 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 17:00 МСК
Виктория Азаренко
21
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Интрига: как проявит себя Мирра в матче с опытной Азаренко?

17-летняя Мирра Андреева успешно прошла во второй круг «Ролан Гаррос» и теперь сразится с белоруской Викторией Азаренко, которая в два раза её старше. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница далее пересечётся по сетке с кем-то из пары Питон Стирнс — Дарья Касаткина.

Младшая Андреева решительно настроена в Париже:
«Знаю, что готова доходить до полуфинала». Мирра — после первой победы на «Ролан Гаррос»
Эксклюзив
«Знаю, что готова доходить до полуфинала». Мирра — после первой победы на «Ролан Гаррос»
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