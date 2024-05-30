Котов почти за четыре часа дожал на «Ролан Гаррос» трёхкратного чемпиона ТБШ

В среду, 29 мая, на Открытом чемпионате Франции стартовали поединки второго круга в мужском и в женском одиночных разрядах. В расписание вновь пришлось вносить коррективы из-за дождя. На внешних кортах не удалось закончить ни одной встречи. Изначально противостояние между россиянином Павлом Котовым и швейцарцем Стэном Вавринкой организаторы грунтового ТБШ поставили последним, четвёртым запуском на корте номер 14. Затем этот матч перенесли на арену Сюзанн Ленглен, оснащённую крышей.

На старте соревнований отечественный спортсмен одержал волевую победу над представителем Великобритании Кэмероном Норри со счётом 4:6, 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 6:2. Отметим, что игра продолжалась 4 часа 13 минут. Стэн, в свою очередь, в битве трёхкратных чемпионов ТБШ одолел 75-ю ракетку мира Энди Маррея — 6:4, 6:4, 6:2. Свою победу над британцем экс третий номер рейтинга ATP оценил так.

«Первым делом хочу выразить огромное уважение в адрес этого великого чемпиона. Как фанату тенниса мне нравилось наблюдать за поединками Энди с лучшими игроками всех времён. Мы сражались с лучшими игроками на протяжении почти 20 лет. Мы уже не так уж молоды, но пытаемся извлечь максимум из того, что у нас осталось», — сказал Вавринка в интервью на корте.

Отметим, что Павел и Стэн проводили в Париже дебютный очный матч. От этого он был ещё более интригующим. Некоторые эксперты успели высказаться в преддверии первого противостояния игроков друг с другом. Так, заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил следующее.

«Я видел предыдущий матч Вавринки, он сейчас находится в форме. У него очень опасный одноручный удар слева, но с него он делает немало ошибок. Сейчас он не тот, что был в те времена, когда входил в тройку лучших игроков мира, он заметно постарел и уже не так хорош физически. Я думаю, Котову нужно измотать Вавринку, потому что тот до сих пор здорово играет, когда свежий, а на усталости уже много ошибается.

Думаю, сильные и слабые стороны Вавринки всем известны, всё-таки он много лет в туре, но одно дело — знать, как против него играть, а другое — выйти и сыграть с ним. Думаю, Котову будет нелегко, но шансы обязательно будут», — приводит слова Янчука ТАСС.

Первая партия дебютной очной встречи спортсменов была абсолютно равной. Неудивительно, что она завершалась именно тай-брейком. Павел делал очень много укороченных, и только один на «теннисном пенальти» действительно удался ему. У Стэна совсем не шла первая подача, однако пару раз ему удалось подать так, что Котову просто нечего было противопоставить противнику. И всё же за 59 минут стартовый сет взял именно 25-летний москвич — 7:6 (5).

Павел Котов Фото: Dan Istitene/Getty Images

Во второй партии теннисистам наконец-то удалось обострить игру, и на самом финише сета мы увидели три брейка подряд. Было много длинных розыгрышей, и оба атлета отлично проводили свои атаки. В концовке отечественному спортсмену удалось прибавить и взять ключевые очки. Как результат, Павел забрал вторую партию со счётом 6:4 за 48 минут.

А вот следующую партию россиянин полностью провалил. 56-я ракетка мира допустил много невынужденных ошибок. В итоге у него таких накопилось целых 10. Вавринка, в свою очередь, в третьем сете ошибся всего четыре раза. Добавим, что в этой партии Котов ни разу не добрался до брейк-пойнтов, а Вавринка трижды взял чужую подачу. 6:1 в пользу Стэна за 35 минут.

Стэн Вавринка Фото: EPA/TASS

В четвёртом сете первым с брейком вырвался швейцарец — 3:1. Затем Павел взял три гейма подряд, но не удержал подачу при счёте 4:3 в свою пользу — 4:4. После чего трёхкратный чемпион мэйджоров чётко подал сам — 4:5, но его соперник тут же сравнял — 5:5. Победитель партии в итоге определялся на тай-брейке. На нём удачливее оказался именно Котов, который добился победы над более статусным оппонентом со счётом 7:6, 6:4, 1:6, 7:6 за 3 часа 43 минуты. Именно отечественный спортсмен сумел собраться и выиграл ключевые розыгрыши. Таким образом, россиянин впервые в карьере вышел в третий круг на «Шлеме», где сразится с Янником Синнером.

Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».