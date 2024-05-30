Медведев рвётся в третий круг «РГ»! Также играют Касаткина, Хачанов и Мирра. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на главном грунтовом турнире – «Ролан Гаррос». В четверг, 30 мая, завершится второй круг. Из-за дождя накануне в этот день должно быть сыграно аж 55 матчей в одиночке – 28 у женщин и 27 у мужчин. Среди прочих на корты выйдут и 10 россиян – Даниил Медведев (пятый номер посева), Карен Хачанов (18), Дарья Касаткина (10), Людмила Самсонова (17), Анастасия Павлюченкова (20), Анна Калинская (23), Анастасия Потапова, Элина Аванесян, Мирра Андреева и Анна Блинкова. Причём Аванесян и Блинкова сыграют друг с другом. Следите за всеми событиями в нашей лайв-статье.
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Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
Более подробное расписание дня в нашей статье-анонсе.
Главным героем накануне стал россиянин Павел Котов, который в непростой битве одолел трёхкратного чемпиона ТБШ Стэна Вавринку. Подробнее в нашем обзоре.
Прогноз погоды в Париже сегодня неутешительный. Сейчас в столице Франции идёт дождь, который должен скоро закончиться примерно к началу игрового дня. Однако затем через пару часов осадки начнутся с новой силой и будут идти примерно до 20 часов. Так что сегодня возможны новые переносы матчей.
Опрос: кто победит?
Предлагаем вам пройти опрос на главную тему дня — сумеет ли сегодня победить Даниил Медведев и с каким счётом?
Накануне из-за дождя было проведено всего 9 матчей. Все подробности — в нашем вчерашнем лайве.
Расписание четверга
Расписание дня сегодня очень насыщенное. На корты выйдут 10 россиян.
- 30 мая 2024
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