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Медведев, Касаткина, Хачанов и Мирра: онлайн-трансляция Ролан Гаррос 2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Медведев рвётся в третий круг «РГ»! Также играют Касаткина, Хачанов и Мирра. LIVE!
Даниил Сальников
«Ролан Гаррос» — 2024. LIVE!
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На грунтовом «Шлеме» в четверг завершается второй круг. На кортах появятся и 10 россиян. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на главном грунтовом турнире – «Ролан Гаррос». В четверг, 30 мая, завершится второй круг. Из-за дождя накануне в этот день должно быть сыграно аж 55 матчей в одиночке – 28 у женщин и 27 у мужчин. Среди прочих на корты выйдут и 10 россиян – Даниил Медведев (пятый номер посева), Карен Хачанов (18), Дарья Касаткина (10), Людмила Самсонова (17), Анастасия Павлюченкова (20), Анна Калинская (23), Анастасия Потапова, Элина Аванесян, Мирра Андреева и Анна Блинкова. Причём Аванесян и Блинкова сыграют друг с другом. Следите за всеми событиями в нашей лайв-статье.

«Ролан Гаррос» – 2024. Мужчины. Сетка
«Ролан Гаррос» – 2024. Женщины. Сетка
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 12:00 МСК
Миомир Кецманович
57
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 12:00 МСК
Виктория Голубич
76
Швейцария
Виктория Голубич
В. Голубич
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Потапова
41
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 13:00 МСК
Моюка Учижима
83
Япония
Моюка Учижима
М. Учижима
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 13:30 МСК
Людмила Самсонова
17
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Аманда Анисимова
231
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 14:00 МСК
Аранча Рус
50
Нидерланды
Аранча Рус
А. Рус
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 15:00 МСК
Карен Хачанов
18
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Йозеф Ковалик
145
Словакия
Йозеф Ковалик
Й. Ковалик
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 15:30 МСК
Элина Аванесян
70
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Блинкова
55
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 16:00 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Роберто Карбальес-Баэна
63
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 16:00 МСК
Ана Богдан
64
Румыния
Ана Богдан
А. Богдан
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Павлюченкова
22
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 17:00 МСК
Анна Калинская
25
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Бьянка Андрееску
228
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 17:00 МСК
Питон Стирнс
62
США
Питон Стирнс
П. Стирнс
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 17:00 МСК
Виктория Азаренко
21
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

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Опрос: кто победит? Расписание четверга
Live Даниил Сальников

Более подробное расписание дня в нашей статье-анонсе.

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11:44 Даниил Сальников

Главным героем накануне стал россиянин Павел Котов, который в непростой битве одолел трёхкратного чемпиона ТБШ Стэна Вавринку. Подробнее в нашем обзоре.

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11:34 Даниил Сальников

Прогноз погоды в Париже сегодня неутешительный. Сейчас в столице Франции идёт дождь, который должен скоро закончиться примерно к началу игрового дня. Однако затем через пару часов осадки начнутся с новой силой и будут идти примерно до 20 часов. Так что сегодня возможны новые переносы матчей.

11:31 Даниил Сальников

Опрос: кто победит?

Предлагаем вам пройти опрос на главную тему дня — сумеет ли сегодня победить Даниил Медведев и с каким счётом?

11:18 Даниил Сальников

Накануне из-за дождя было проведено всего 9 матчей. Все подробности — в нашем вчерашнем лайве.

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11:16 Даниил Сальников

Расписание четверга

Расписание дня сегодня очень насыщенное. На корты выйдут 10 россиян.

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