На грунтовом «Шлеме» в четверг завершается второй круг. На кортах появятся и 10 россиян. Подробности – в трансляции.

Медведев рвётся в третий круг «РГ»! Также играют Касаткина, Хачанов и Мирра. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на главном грунтовом турнире – «Ролан Гаррос». В четверг, 30 мая, завершится второй круг. Из-за дождя накануне в этот день должно быть сыграно аж 55 матчей в одиночке – 28 у женщин и 27 у мужчин. Среди прочих на корты выйдут и 10 россиян – Даниил Медведев (пятый номер посева), Карен Хачанов (18), Дарья Касаткина (10), Людмила Самсонова (17), Анастасия Павлюченкова (20), Анна Калинская (23), Анастасия Потапова, Элина Аванесян, Мирра Андреева и Анна Блинкова. Причём Аванесян и Блинкова сыграют друг с другом. Следите за всеми событиями в нашей лайв-статье.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.